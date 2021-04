Felmérést készít a Pénzcentrum a magyarok élelmiszer vásárlási szokásairól

A Pénzcentrum legújabb felmérésében arra keresi a választ, miért keresik elsősorban a vásárlók a magyar termékeket, milyen elvárásaik vannak a boltokkal szemben, illetve mi motiválhatná őket arra a jövőben, hogy inkább a hazai árukat válasszák.

A boltláncok visszajelzései alapján a vásárlók kifejezetten keresik a magyar termékeket - az utóbbi években főként - , így az üzletek is előszeretettel teszik a kínálatba. Ennek hátterében többféle folyamat állhat, de az egyik fő ok biztosan az egyre erősödő vásárlói tudatosság. Erre a járvány is jócskán ráerősített: sokkal körültekintőbben dönt ma egy vásárló, mint egy évvel korábban: így egyre többen keresik - számos különféle okból - a hazai termékeket is.

Korábban a Pénzcentrum olvasóinak több mint fele nyilatkozott úgy, hogy fontos számukra, hogy magyar termékeket vásároljanak. Erre a trendre pedig a kormány is ráerősít: a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) folyamatosan konzultációt kezdeményezett a hazai kiskereskedelmi áruházláncokkal annak érdekében, hogy azok tovább növeljék a magyar beszállítók arányát. Ezekben a törekvésekben pedig a boltláncok is partnerek.

A Pénzcentrum legújabb felmérésében arra keresi a választ, miért keresik elsősorban a vásárlók a magyar termékeket, milyen elvárásaik vannak a boltokkal szemben, illetve mi motiválhatná őket arra a jövőben, hogy inkább a hazai árukat válasszák. (Magyar terméknek a kérdőív azt az árut tekinti, amelynek származási vagy előállítási helye Magyarország, akár friss, akár csemegekészítmény, bármilyen élelmiszer kategória.)

