Megszólalt a Cinema City: ekkor nyithatnak ki újra a magyar mozik

Majd 1,5 hónapja, hogy Magyarországon minden mozit bezárattak a koronavírus-járvány miatt. Ez azonban nem marad örökké így, még akkor sem, ha most a válság közepén úgy is tűnhet. A Pénzcentrum megtudta, mikor van egyáltalán potenciális esélye annak, hogy a Cinemy City kinyissa magyar mozijait, valamint azt is, hogyan készülnek az újraindulásra.

Magyarországon március 11-én rendelték el a veszélyhelyzetet, aminek keretei között megtiltották a 100 főnél nagyobb beltéri rendezvények megtartását is. Ekkor még a mozik, illetve színházak egy része úgy döntött, megfelelve a jogszabályoknak úgy korlátozzák a nézőszámot, hogy semmiképpen se jöjjön össze a 100 fő, és így nyitva tarthassanak.

Március 12-én a Pénzcentrumon mi is beszámoltunk róla, hogy a Cinema City hivatalos tájékoztatás szerint egy adott előadásra maximum 99 látogató vehet vagy foglalhat jegyet. A mozihálózat weboldalán ekkor egy előadásra bármelyik helyre szabadon lehetett foglalni vagy vásárolni mozijegyet, persze a fenti létszámkorlátozással.

Igen ám, csakhogy ez a korlátozott beengedés nem tarhatott sokáig, hiszen március 16-án érkezett a magyar kormány második nagy intézkedéssorozata, ami elrendelte, hogy rengeteg szolgáltató üzlet, köztük éttermek, kávézók, boltok csak 15:00-ig lehetnek nyitva, illetve azt is, hogy

be kell zárni a szórakozóhelyeket, mozikat, illetve a kulturális intézményeket is.

Az intézkedés bevezetése óta immáron több mint egy hónap telt el, azóta bevezették a kijárási korlátozást is, a mozik, színházak és egyéb kulturális intézmények pedig beláthatatlan ideig zárva lesznek. Legalább most így fest a dolog. Ki tudja tehát, mikor fogunk legközelebb beülni egy blockbusterre? Senki, de azért mi mégis megpróbáltuk ezt kideríteni.

Majd ha az álomgyár beindul

Igazából még nem tudunk konkrét forgatókönyvet mondani az újranyitási dolgokról, mi is folyamatosan figyeljük a kormányzati kommunikációt ezen a téren. Az azonban biztos, hogy a CinemaCity hálózati szinten gondolkodik, sok országban jelen vagyunk ugyanis, és ami számunkra nagyon lényeges, hogy mikor lesznek újra globálisan nagy volumenű premier filmek, amiket már mi is le tudunk vetíteni. Ez pedig gyakorlatilag attól függ, mikor nyitnak meg az Egyesült Államokban vagy például az Egyesült Királyságban a mozik

- mondta el a Pénzcentrum megkeresésére Buda Andrea, a Magyar Cinema Kft. marketing- és PR igazgatója. A szakember további azt is elmondta lapunk megkeresésére, hogy Magyarország sajnos ilyen értelemben kis ország, úgyhogy a premier filmek megjelenését egyáltalán nem befolyásolná, ha például a hazai mozik kinyitnának.

Azt látni kell, hogy a nagy amerikai stúdiók biztos nem fognak úgy kiadni premier filmeket például Magyarországon, hogy közben a mozik az USA-ban vagy Angliában még mindig zárva tartanak

- vélekedett Buda Andrea, aki persze azt is, hozzátette, hogy természetesen a magyar filmek is lényegesek a hazai közönség számára, de csak azokból nem lenne annyi, hogy bevonzzák a tömegeket. Arról nem is beszélve, hogy a legtöbben az új, blockbustereket várják, de azok közöl meg sokak bemutatását elhalasztották, bizonytalan megjelenési időpontot kaptak. Amik pedig kaptak is, azok inkább július-augusztusra vagy még későbbre.

Összességében tehát várjuk a következő kormányzati döntést, aminek a mentén mi is elkezdhetjük majd szervezni az újraindulást. Az is fontos, hogy mi úgy szeretnénk majd megnyitni, hogy ne kelljen hőmérőznünk az embereket belépéskor, és szerintem a nézők sem szeretnék ezt

- mondta el a Pénzcentrumnak a szakember, aki beszámolt arról is, hogy nézőiknek már most óriási igénye van arra, hogy megnyissanak a mozik, folyamatosan jelzik a vállalat social média felületein, hogy nagyon szeretnének már filmeket nézni. Ez azonban a jelenlegi körülmények között csak akkor lesz lehetséges, ha a biztonsági feltételei ennek adottak.

Úgy fogunk tehát csak megnyitni, ha már belátható időn belül, fixen lesznek premierek, annyi kiegészítéssel, hogy elképzelhetőnek tartjuk azt is, hogy a premiereket megelőzze majd 1-2 hét felvezető időszak a hosszú bezárás után

- vélekedett a PR igazgató.

Minden nap forognak a vetítők

A mozibezárások kapcsán kíváncsiak voltunk arra is, hogy a korlátozások miként érintik a mozihálózatnál dolgozókat, illetve a magukat a mozik a helyszínét. Kérdésünkre Buda Andrea elmondta, hogy a Cinema City állandó dolgozói közül mindenki állományban maradt, senki nem küldtek el a korlátozások miatt.

A mozik operatív személyzetének nagy része rendszeresen ott van a moziban, minden mozinknál minden nap van személyzet, olyan műszakok is vannak, amik egész nap működnek. Minden egyes mozit minden nap át kell ellenőrizni, azokat ugyanis nem lehet hermetikusan elzárni a plázaterületektől. Ezen felül a mozigépeket minden nap be kell indítani, hogy idővel, a korlátozások beszüntetése után megfelelően működjenek. Egyszóval minden nap úgy kell előkészülnünk, mintha már pár napon belül nyithatnánk

- számolt be a Pénzcentrumnak a CinemaCity PR igazgatója. Buda Andrea a munkavállalók foglalkoztatottságával kapcsolatban elmondta azt is, hogy mivel nincs munka, így az általában foglalkoztatott diákokat most nem közvetítik az erre szakosodott szervezetek. Ugyanakkor az állandó állomány tagjai kivétel nélkül kapnak bért, "van aki a fizetése 100 százalékát, és van olyan is, aki csökkentetett, ez munkaterület függő" - fogalmazott a szakember.

