Itt az IKEA nagy bejelentése: márciustól használt bútorokat is vásárolhatunk

Veszprémben, Pécsett, Kecskeméten és Debrecenben fog új átvételi pontokat nyitni az IKEA 2020-ban. Ezen felül expressz szállítást fognak vállalni Budapest terülétén belül, de a komplett desktop és mobil applikációjuk is megújul. Márciustól ráadásul használt bútorok eladására és megvételére is lesz lehetőségük a hazai vásárlóknak - hangzott el a vállalat január 23-i sajtóeseményén.

Az elmúlt év sikeres volt számunkra az IKEA-ban, ráadásul Magyarország kiemelt eredményt ért el a vállalat globális életében is

- mondta el Mounia El Hilali Acherlouk Yakhlef, az IKEA regionális kereskedelmi vezetője. Az igazgató arról is beszélt az IKEA 2020 januárjában megrendezett sajtóeseményén, hogy a vállalat komoly pénzeket invesztált abba tavaly, hogy az egyre nagyobb mértékben változó vásárlói igényeket kielégíthesse.

Ennek a változásnak 3 fő sarokkövét emelte ki a kereskedelmi vezető: egyfelől minél inkább megfizethetővé akarják tenni termékeiket a magyar vásárlók számára; mindezt úgy hogy megfeleljenek a fenntarthatóság elvárásainak; továbbá szeretnék még inább bevonni az eladásokba a vidéki magyar lakosságot.

Vidéki tarolás

Az IKEA vidéki terjeszkedésének tervét Federica Barberis, az IKEA regionális értékesítési vezetője ismertette,

terveink szerint az idei évben 4 csomagátvételi pontot fogunk létesíteni Magyarországon vidéken, ezeket Veszprémben, Pécsett, Kecskeméten és Debrecenben fogjuk felállítani.

Ezek a pontok úgynevezett külső cégek által üzemeltetett non-branded átvételi pontok lesznek. Az értékesítési vezető elmondta azt is, hogy a budapestiekről sem feledkeztek meg, hiszen 2020-ban bevezetik az expressz házhozszállítást Budapest területén, ami azt jelenti, hogy 24 órán belül vállalják az online megrendelt termék(ek) szállítását.

Azokat ráadásul a küszöbig fogják vinni - mondta el Federica Barberis. Az értékesítési vezető arról is beszámolt, hogy a válallat teljes (online)desktop és mobil applikációs felületei is meg fognak újolni a könyebb használhatóság érdekében. Ezen felül az Örs vezér téri áruház előtt új, csomagátvételi pont nyílik, ami 0-24-ben elérhető lesz, és itt akár egy komplett konyhát is át lehet majd venni.

Használt bútorok térhódítása

Vladimír Víšek, az IKEA regionális fenntarthatósági vezetője a vállalat sajtóeseményén elmondta,

2020 márciusától a magyar vásárlóknak lehetőségük lesz arra, hogy a már használt termékeiket vissza adják, azaz eladják az IKEA-nak, mi pedig ezeket a termékeket a vásárlási áron továbbkínáljuk a vásárlóknak, mint használt terméket.

A fenntarthatósági vezető ezzel kapcsolatban elmondta azt is, hogy Szlovákiában már működik ez a szolgáltatás, és ott a használt termékek mindössze átlagosan 1,5 napig vannak "elfekvőben", azokat utána rögtön megveszik.

2019 számokban

Tavaly Magyarországon 20,5 százalékkal, 90,3 milliárd forintra nőtt az IKEA forgaloma. A három áruházba összesen több mint 6,7 millió látogató érkezett, akik közül 3,5 millióan vásároltak is, ők átlagosan 21 783 forintot költöttek vásárlásonként A vállalat ezen felül összesen 1,7 milliárd forint értékben fejlesztette 3 magyarországi áruházát.

Szintén sikeresek voltak az IKEA Éttermek és Bisztrók, ahol egy év alatt Magyarországon 4 millió vásárlót szolgáltak ki. A fő sláger a húsgolyó volt, amelyből egy év alatt 1 millió darabot értékesítettek, és a zöldséges golyó eladása is növekedett. Magyarországon a vállalat több mint 54 ezer vegán eperfagyit és több mint 245 ezer zöldséges rolót adott el.

