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Vállalkozás

Már nem is olyan bizakodók a magyar cégek, mint nyár elején? Van olyan szektor, ahol teljesen elfogyott a türelem

Pénzcentrum
2026. október 4. 11:32

A kkv bizalmi index legfrissebb adatai szerint megtorpant a korábbi lendület: az előző negyedévben látott erőteljes ugrást követően 7 pontot csökkent az index, jelenleg 6 ponton áll. Bár az előző két negyedév közötti 21 százalékpontos szárnyalásból egyharmadot visszakorrigált az index, a mutató továbbra is a pozitív tartományban maradt - közölte a K&H.

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Továbbra is a pozitív tartományban állnak a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások várakozásait feltérképező kkv bizalmi index idei harmadik negyedéves eredményei. A mutató történetében a második negyedév hozta meg az áttörést: az elmúlt 5 év negatív trendje fordult át, és egy ugrásszerű növekedést követően tartósan optimista tartományba fordult a kkv-szektor hangulata.

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Az elmúlt hónapok gazdaságpolitikai intézkedései nyomán a piaci szereplők előtt is egyre tisztábban kirajzolódik, milyen hatást gyakorolnak majd az új szabályozások és rendelkezések a vállalkozások működésére a következő időszakban.

Ágazati bontásban - a szolgáltatási szektor kivételével, mely kitartóan optimista (11 pont) - csökkenés tapasztalható: az ipari index 19 pontról 3 pontra, míg a kereskedelmi index 15 pontról 1 pontra csökkent. A mezőgazdasági szektor szereplői látják legkevésbé derűsen a következő egy évet (0 pont), ami az idei aszályos év tükrében nem meglepő.

Régiókat tekintve szintén egységes korrekció bontakozott ki, de az előző negyedév dinamikája megmaradt: továbbra is Kelet-Magyarország magasan a legbizakodóbb terület az országban (11 pont), ezután következik Közép-Magyarország (5 pont), majd Nyugat-Magyarország (3 pont). Cégméret szerinti megoszlásban kinyílt az olló. Míg az árbevételt nézve a legnagyobbak a legbizakodóbbak a következő egy év tekintetében (10 pont), a közepes méretű vállalkozások hangulata érdemben romlott, és becsúsztak a negatív tartományba (-1 pont).

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„A legtöbb részmutató változatlanul a pozitív tartományban maradt, pedig az elmúlt negyedév összetett kihívások elé állította a kkv-szektort. A mezőgazdaságot sújtó hőhullámok és a drasztikus aszály, a Paksi Atomerőmű blokkleállása miatti energiabiztonsági kockázatok, valamint a nagy tavaink alacsony vízállásából fakadó turisztikai ellenszél mind kockázatot jelentettek. Ezen rendkívüli tényezők tükrében a mutatók mérséklődése szinte törvényszerű, de a stabil alapok reményt adnak arra, hogy a kedvezőbbé váló piaci környezetben a pozitív trend új erőre kaphat” – fűzte hozzá Rammacher Zoltán, a K&H lakossági- és kkv-szegmens marketingvezetője.
Címlapkép: Getty Images
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