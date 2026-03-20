Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
A robber using a sledgehammer to break the glass of a retail store.
Vállalkozás

Még a nevét is megváltoztatta a tolvaj, hogy megússza: elképesztő módszerrel fosztogatta a magyar boltokat egy román páros

Pénzcentrum
2026. március 20. 11:32

Elfogtak és a magyar hatóságoknak adtak át egy román párost, akik áruházi pénztárosokat megzavarva loptak el több százezer forintot. A bűncselekményt beismerő tolvajok európai elfogatóparancs alapján buktak le, hiába próbált a férfi névváltással a hatóságok eszén túljárni - közölte honlapján a rendőrség.

A 36 éves férfi és a 32 éves nő tavaly szeptember elsején kifejezetten azzal a céllal érkezett Magyarországra, hogy üzleteket károsítsanak meg. Módszerük lényege az volt, hogy fizetéskor a készpénzt többször átadták, majd visszakérték. Ezzel a trükkel teljesen összezavarták a pénztárosokat. A kialakult zűrzavart kihasználva a leszámolt összeg egy részét észrevétlenül eltették.

Bűnözői körútjukat egy balatonlellei nagyáruházban kezdték. Itt egy 140 ezer forintos vásárlást színlelve 70 ezer forintot emeltek el. Ezt követően egy kecskeméti bevásárlóközpontban is bevetették a módszert. Ott egy 300 ezer forintos tételnél 170 ezer forintot sikerült zsebre tenniük.

A kecskeméti nyomozók hamar felismerték, hogy külföldi elkövetőkkel van dolguk. Az azonosításba ezért bevonták az európai társszerveket is. A férfi időközben hivatalosan is megváltoztatta a nevét a felelősségre vonás elkerülése érdekében, de próbálkozása kudarcot vallott. A román rendőrség a kiadott európai elfogatóparancs alapján februárban elfogta a párost. Március közepén a nagylaki határátkelőnél át is adták őket a magyar rendőröknek.

A gyanúsítottakat bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett lopás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket. A bűncselekményt mindketten beismerték, a teljes okozott kárt pedig megtérítették.
#vállalkozás #rendőrség #lopás #áruház #bűncselekmény #határátkelő #románia #bűnözés #kecskemét #elfogás #elfogatóparancs

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 20.
Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban
2026. március 19.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
2026. március 20.
Fordult a kocka a magyar lakáspiacon: teljesen átírták terveiket a spekulánsok, kinek áll most a zászló?
2026. március 20.
Rémálom vár a hobbikertészekre a 2026-os konyhakert-szezonban: egyetlen év alatt duplájára nőtt a vetőmagok ára
2026. március 19.
Brutálisan megdrágul az utazás 2026-ban:új szigorítások és díjak élesednek, rengeteg magyar is fizethet
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Ilyen akció kevés van a Lidl-ben: filléres szupergép érkezett a polcokra
2
2 hete
Titkos fegyvert vetett be a magyar adóhivatal: már azelőtt lebuktatják a trükközőket, hogy egyáltalán beadnák a bevallást
3
2 hónapja
Váratlan vevő hiúsíthatja meg a MOL szerbiai gigaüzletét: őket aztán nehéz lesz túllicitálni
4
2 hónapja
Helyi iparűzési adó 2026: az adó mértéke, számítása, lekérdezés és minden határidő egy helyen
5
2 hónapja
Közeleg a befizetési határidő, fontos üzenetet tett közzé a NAV: ez rengeteg magyart érint, érdemes figyelni
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 20. 12:04
Fű alatt vágtak le a magyarok egyik kedvenc termékéből: így fizetünk többet észrevétlenül az árrésstop ellenére is
Pénzcentrum  |  2026. március 20. 11:44
Gigadrágulást hozhat nekünk is az iráni háború: ezt sehogy nem lehet már elkerülni, ez az oka
Agrárszektor  |  2026. március 20. 11:32
Ömlik ki a tojás Brazíliából: nem is hinnéd, hova viszik