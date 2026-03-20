Még a nevét is megváltoztatta a tolvaj, hogy megússza: elképesztő módszerrel fosztogatta a magyar boltokat egy román páros
Elfogtak és a magyar hatóságoknak adtak át egy román párost, akik áruházi pénztárosokat megzavarva loptak el több százezer forintot. A bűncselekményt beismerő tolvajok európai elfogatóparancs alapján buktak le, hiába próbált a férfi névváltással a hatóságok eszén túljárni - közölte honlapján a rendőrség.
A 36 éves férfi és a 32 éves nő tavaly szeptember elsején kifejezetten azzal a céllal érkezett Magyarországra, hogy üzleteket károsítsanak meg. Módszerük lényege az volt, hogy fizetéskor a készpénzt többször átadták, majd visszakérték. Ezzel a trükkel teljesen összezavarták a pénztárosokat. A kialakult zűrzavart kihasználva a leszámolt összeg egy részét észrevétlenül eltették.
Bűnözői körútjukat egy balatonlellei nagyáruházban kezdték. Itt egy 140 ezer forintos vásárlást színlelve 70 ezer forintot emeltek el. Ezt követően egy kecskeméti bevásárlóközpontban is bevetették a módszert. Ott egy 300 ezer forintos tételnél 170 ezer forintot sikerült zsebre tenniük.
A kecskeméti nyomozók hamar felismerték, hogy külföldi elkövetőkkel van dolguk. Az azonosításba ezért bevonták az európai társszerveket is. A férfi időközben hivatalosan is megváltoztatta a nevét a felelősségre vonás elkerülése érdekében, de próbálkozása kudarcot vallott. A román rendőrség a kiadott európai elfogatóparancs alapján februárban elfogta a párost. Március közepén a nagylaki határátkelőnél át is adták őket a magyar rendőröknek.
A gyanúsítottakat bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett lopás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket. A bűncselekményt mindketten beismerték, a teljes okozott kárt pedig megtérítették.
