Speciális gépek üveggyártáshoz az üveggyárban
Kész, vége: eladásra kerül a legendás magyar üveggyár, eddig tartott a kálvária

Pénzcentrum
2025. október 9. 09:32

Meghirdették az orosházi üveggyár épületeit az amerikai tulajdonosok - írja a Beol.hu

Eldőlt az orosházi síküveggyár sorsa, miután megjelent az ingatlanhirdetés a gyár épületeiről. Az amerikai Guardian 1991. február 3-án indította be az üzemet, a termelés egészen 2022-ig folyamatos volt.

Akkor azonban jött az energiaválság, és a cég lekapcsolta a FLOAT üveg-kemencét, a lépést ideiglenesnek nevezték, az újraindítást anno a földgázárak csökkenéséhez kötötték. Ez az újraindítás azonban azóta sem történt meg.

A napokban megjelent ingatlanhirdetésben a gyár épületeiért 24 millió eurót, közel 10 milliárd forintot kérnek.
Címlapkép: Getty Images
