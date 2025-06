Újra kinyit a legendás alföldi strand: januárban bezárt, de önkéntesek százai megmentették

Több száz önkéntes, vállalkozó és helyi lakos összefogásával sikerül kinyitni Orosháza ikonikus fürdőjét – mindezt saját zsebből, hőségriadó idején, anyagi ellenszolgáltatás nélkül.

Amikor Orosházán januárban bezárt a Gyopárosfürdő z Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő külső része, sokan csak legyintettek – mások viszont cselekedtek. Az elmúlt hónapokban példátlan civil összefogás indult el: vállalkozók, magánszemélyek és helyi lakosok fogtak össze, hogy saját erőből hozzák rendbe a kedvelt fürdőt – számolt be róla a Telex. A közös cél: újra megnyitni Gyopárost, hogy a város és a turizmus is fellélegezhessen.

A projekt mögé a Gyopárosért Alapítvány állt be, és ahogy Szolga Krisztián műszaki vezető fogalmazott: „pár napnyi munka és néhány engedély választ el minket a nyitástól”. Mindezt önkéntes munkával és magánadományokból valósították meg, egyes becslések szerint több mint 100 millió forint értékű hozzájárulással. A fürdő várhatóan július elején újra megnyílik.

A felújítás során volt, aki virágokat ültetett, más gépészeti munkát végzett – köztük Jusztin Balázs ipari vállalkozó, aki hat dolgozóját és saját magát is a fürdő rendelkezésére bocsátotta. Céljuk nemcsak a felújítás volt, hanem a hosszú távú fenntarthatóság is: létrehoztak egy biztonsági pénzalapot is, hogy megelőzzék az újabb bezárást.

A Telex cikkéből még kiderült, hogy az élményfürdő-részleg, ami régen a bevételek nagy részét adta, már 2021-óta nem működik műszaki hibák miatt, ez, majd a fürdő többi részének lezárása a 25 ezer fős Orosháza idegenforgalmát is tönkretette. A városban évtizedeken át sokan dolgoztak a szálláshelyeken és a vendéglátásban, őket érzékenyen érintette a forgalom visszaesése.