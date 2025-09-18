A kérdőív kitöltése 5 perc.
Mi történhetett? Rendkívüli műsorváltozás jön az RTL-en: sokak kedvencét érinti
Az RTL hétvégére műsorváltozást jelentett be: szombaton hosszabb X-Faktor és későbbre csúszó sorozatok, vasárnap pedig rövidebb Házon kívül és korábban kezdődő Sztárbox várja a nézőket. A módosítások a késő esti filmek kezdési időpontját is érintik.
Műsorváltozás várható szombat és vasárnap este az RTL-en – szúrta ki a SorozatWiki. Szeptember 20-án, szombaton a Fókusz Plusz változatlanul 19:00-kor kezdődik és a megszokott hosszban lesz látható, az X-Faktor viszont a szokásosnál hosszabb adással jelentkezik: a reklámokkal együtt számított két óra helyett körülbelül 2 óra 20 percig tart majd.
A portál szerint ennek hátterében az állhat, hogy a rivális Megasztár szintén a megszokottnál hosszabb epizódokkal fut. A változás miatt a Valami Amerika sorozat 22:00 helyett 22:20-kor indul, és nagyjából éjfél előtt fél órával ér véget. Emiatt a késő esti film, A főnök kezdése is tolódik, amely csak 23:35-kor kerül adásba.
Szeptember 21-én, vasárnap is lesz módosítás: a Házon kívül ugyan továbbra is 18:50-kor indul, de a szokásos 60 perc helyett most csak 45 perces lesz. Bár ez rövidebb az elmúlt hetek adásainál, még így is hosszabb, mint a tavalyiak.
A Sztárbox a szokásos 20:00 helyett 19:45-kor kezdődik, és ezúttal 10 perccel rövidebb lesz. Így a showműsor a tervezettnél közel fél órával hamarabb, körülbelül 23 órakor véget ér, aminek következtében a késő esti film, a The Expendables – A feláldozhatók 3. vetítése 23:35 helyett már 23:10-kor elkezdődik.
A helyzet a dolgozók szerint tarthatatlanná vált, a mosdók használhatatlan állapotba kerültek.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Duolingo Inc. amerikai vállalkozással szemben.
Egy ittas férfi órákon át járkált a szigorúan őrzött MOL Dunai Finomító területén, ezt a cég is elismerte.
Szakadék felé száguldott az Alföldi Tej, a külföldi befektető mentette volna meg: miért lépett közbe a kormány?
A kormány nemzetgazdasági érdekekre hivatkozva megakadályozta az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlását, miközben fontolóra veszi a veszteséges vállalat állami megvásárlását.
2025. június 5-én érkezett a bejelentés, hogy egy külföldi tulajdonú vállalatcsoport meg kívánja vásárolni az Alföldi Tej Kft.
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
Csaknem 50 millió forint támogatást kap hét civil állatvédő szervezet.
Meggyőződésük, hogy az új rendszer bevezetése hosszú távon stabilabb, átláthatóbb és jövőbiztos hálózatot teremt.
Komoly ellenőrzést indít a NAV: gyakori hiba után kutatnak, 300 ezerbe fájhat annak, aki nem válaszol
Az adóhatóság közleménye szerint az eltérések hátterében számos ok állhat: téves kitöltés, adminisztrációs hiba vagy egyszerű figyelmetlenség.
Giorgio Armani végrendeletében meglepő utasítást adott: örököseinek fokozatosan el kell adniuk a divatházat vagy tőzsdére kell vinniük a céget.
A hazai munkáltatók várakozásai 2025 utolsó negyedévére javuló foglalkoztatási mutatókat vetítenek előre.
Az új amerikai vámrendelet a feladó postára hárítja a vámok beszedését, ezért a Magyar Posta felfüggesztette az USA-ba irányuló küldemények feladását.
Hihetetlen pénzt vehet ki Elon Musk a Teslából: lehetetlen lesz utolérni a leggazdagabbak versenyében
A javadalmazási csomag mérete jól mutatja az igazgatóság bizalmát Musk képességeiben.
Egy rakás amerikai gyorsétteremlánc készül tarolni Magyarországon: pizzázók és a Wendy's is a listán
A Pénzcentrum értesülései szerint szeptember 16-án Budapestre érkeznek népszerű amerikai étterem-márkák képviselői, hogy potenciális partnerekkel találkozzanak.
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
Hivatalos, új amerikai gyorsétteremlánc hódítja meg Magyarországot: ekkor nyílik az első egység Budapesten
A louisiana-i csirkés gyorsétterem Magyarországra is eljut, hamarosan megnyílik az eslő budapesti éttermük.
A Tesla mindössze 8 837 járművet értékesített júliusban az Európai Unióban az ACEA adatai szerint.
A diszkontlánc a 2026 februárjában záruló pénzügyi évben tervezi lezárni az ügyletet.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.