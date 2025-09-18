2025. szeptember 18. csütörtök Diána
24 °C Budapest
A man is switching through television channels. Captured inside a modern living room at daytime.
Vállalkozás

Mi történhetett? Rendkívüli műsorváltozás jön az RTL-en: sokak kedvencét érinti

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 14:23

Az RTL hétvégére műsorváltozást jelentett be: szombaton hosszabb X-Faktor és későbbre csúszó sorozatok, vasárnap pedig rövidebb Házon kívül és korábban kezdődő Sztárbox várja a nézőket. A módosítások a késő esti filmek kezdési időpontját is érintik.

Műsorváltozás várható szombat és vasárnap este az RTL-en – szúrta ki a SorozatWiki. Szeptember 20-án, szombaton a Fókusz Plusz változatlanul 19:00-kor kezdődik és a megszokott hosszban lesz látható, az X-Faktor viszont a szokásosnál hosszabb adással jelentkezik: a reklámokkal együtt számított két óra helyett körülbelül 2 óra 20 percig tart majd.

A portál szerint ennek hátterében az állhat, hogy a rivális Megasztár szintén a megszokottnál hosszabb epizódokkal fut. A változás miatt a Valami Amerika sorozat 22:00 helyett 22:20-kor indul, és nagyjából éjfél előtt fél órával ér véget. Emiatt a késő esti film, A főnök kezdése is tolódik, amely csak 23:35-kor kerül adásba.

Szeptember 21-én, vasárnap is lesz módosítás: a Házon kívül ugyan továbbra is 18:50-kor indul, de a szokásos 60 perc helyett most csak 45 perces lesz. Bár ez rövidebb az elmúlt hetek adásainál, még így is hosszabb, mint a tavalyiak.

A Sztárbox a szokásos 20:00 helyett 19:45-kor kezdődik, és ezúttal 10 perccel rövidebb lesz. Így a showműsor a tervezettnél közel fél órával hamarabb, körülbelül 23 órakor véget ér, aminek következtében a késő esti film, a The Expendables – A feláldozhatók 3. vetítése 23:35 helyett már 23:10-kor elkezdődik.
Címlapkép: Getty Images
