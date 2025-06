Figyelmeztetést adott ki a NAV: óriási változás jön, ezt nagyon könnyű benézni, sokakat érint

Az online számlaadatok pontossága révén az adategyeztetési eljárás vagy akár egy ellenőrzés is kiküszöbölhető, de a vállalkozások is nyernek vele, hiszen még többeket segíthet a NAV eÁFA szolgáltatása. A számlaadatok további tisztítása érdekében bizonyos hibatípusokkal szemben szeptember 15-től szigorúbban lép fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - hívta fel figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A korábbi évek tapasztalata az, hogy a vállalkozások, ha teljesül az adatszolgáltatás, függetlenül attól mennyi figyelemfelhívó, úgynevezett warning hibajelzést is küld vissza a rendszer, nem foglalkoznak vele, nem javítják számlakiállítási folyamatukat, adatszolgáltatási rendszerüket.

Tavaly 52 millió figyelmeztetést küldött a hivatal, ebből a számlaadatok tisztítása miatt a NAV tervei szerint 12 milliót érintene a szigorúbb elbírálás. Ezek ősztől úgynevezett error üzenetet kapnak, így a számlaadat-szolgáltatást az adóhivatali rendszer nem fogja beengedni, ami a gyakorlatban olyan, mintha nem is érkezett volna arról a számláról adatszolgáltatás a NAV-hoz - ismertette a hivatal.

A NAV már tavasszal, 2025. március 26-án publikálta az Online Számla rendszer validációinak tervezett változásait. Az adóhivatal összesen 21 validáció szigorításában kérte ki az adózók, szoftverfejlesztők véleményét, javaslatait, amelyeket a változtatás során figyelembe fog venni.

Az egyeztetések során nemcsak az derült ki, hogy egy-egy validációnak a módosítása akár jelentős számlázószoftver működés változással is járhat, hanem az is, hogy a vállalkozásoknak az átálláshoz időre és tesztelésre is szükségük van. A NAV ezért 2025. szeptember 1-jétől szeptember 15-ig tesztelési lehetőséget biztosít, és először az Online Számla tesztkörnyezetébe telepíti a megváltozott validációs szabályokat.

A validációs szabályok átalakítása nem csupán a NAV, hanem az Online Számla rendszert aktívan használó adózók érdeke is. Az adatminőségi problémák ugyanis azon adózókat, könyvelőket is érinti, akik az Online Számla rendszert használják a számlafeldolgozásuk automatizációjára, vagy az áfaanalitikájuk validációjára - tájékoztatott a NAV.