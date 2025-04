Vigyázz, mit posztolsz a ballagásodról: így a NAV-tól is kaphatsz egy borítékot, de nem pénz lesz benne

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ballag már a vén diák - hangzik fel sok középiskola folyosóján hamarosan, jövő héten pedig már kezdődnek is az érettségik. A májusi hosszú hétvégén sok diák ballag el, összegyűlik a család és nem ritkán ajándékokkal lepik meg a fiatalokat. Ballagásra gyakran ajándékoznak még mindig - a pénzes borítékon túl - ékszert, órát, de akár új telefont, tabletet vagy laptopot is, amire szükség lehet az egyetemen. Sokan nem tudják azonban, hogy a nagyértékű, 150 ezer forintnál drágább ajándékok után milyen esetben kell és nem kell megfizetni az illetéket. A NAV szeme pedig mindent lát, főként a neten: aki kiposztolja a drága ballagási ajándékot, ne csodálkozzon, ha az adóhatóság is küld egy levelet. Viszont abban a borítékban nem pénz fog érkezni. Továbbá mindig jobb befizetni önként az illetéket, ha kell, mint megvárni, hogy az adóhatóság felkeressen, posztolás ide vagy oda.

Rengeteg termék ára emelkedett annyit az utóbbi években, hogy már egy nem csúcskategóriás okostelefon is belekerül 150 ezer forintnál többe. A nagyértékű ajándék értékhatára viszont változatlanul 150 ezer forint. Így egyre több magyarral eshet meg, hogy egy drágább ajándék - akár mi ajándékozunk, akár minket ajándékoznak meg - illetékfizetési kötelezettsége keletkezik. Az ajándékozási illeték mértéke pedig nem csekély, 18 százalék (kivéve, ha lakhatási célú ingatlan ajándékozásról van szó, ez esetben 9 százalék). A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A ballagási ajándékok között akadnak olyanok, amelyek után már esélyes, hogy illetéket kell fizetni. Ha kiposztoljuk ezeket az ajándékokat az internetre, a NAV is könnyen megtalálhatja, és felszólítást küldhet az illeték megfizetésére. A legjellemzőbb ilyen ajándék az óra, az ékszer vagy az okoseszközök. Vannak persze néhányan, akik autót kapnak balagásra, de az viszonylag kevés diákot érinthet. Viszont akár már egy bicikli vagy e-roller is simán meghaladhatja a 150 ezres értéklimitet. Az illetékekről szóló törvény kimondja: Az ajándékozási illeték tárgya lehet ingatlan ajándékozása, ingó ajándékozása, (vagy vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás). A törvény szerint az ajándékozás "csak akkor esik ajándékozási illeték alá, ha arról okiratot állítottak ki, vagy ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de az egy megajándékozottnak jutó ingó forgalmi értéke a 150 000 forintot meghaladja." Ingónak minősül minden nem ingatlantulajdon, és fizetőeszköz, értékpapír is, melyeknek az ajándékozása 150 ezer forint értékhatár felett akkor is illetékköteles, ha nem papírozzuk le az ajándékozást! Tehát mindegy, hogy egy Herendi porcelán étkészletről, egy elektromos bicikliről vagy egyszerűen egy vaskos lexikonba rejtett pénzes borítékról van-e szó. Mindenképpen el kell számolnunk a NAV felé, ha nem áll fent az illetékmentesség esete. Illetékmentes esetek A törvény számos mentességi okot határoz meg az ajándékozási illetékre vonatkozóan, ezek közül a leggyakrabban előforduló eset a családon belüli ajándékozás. Többek között mentes az illetékfizetési kötelezettség alól, ha az ajándékozó az ajándékozott egyensági rokona - nagyszülő, szülő, gyermek, unoka (örökbefogadáson alapuló rokonság esetén is) - vagy házastársa (illetve bejegyzett élettársa). Ezekben az esetekben bejelentési kötelezettsége sincs annak, aki az ajándékot kapja. 2020 júniusától pedig már a testvérek között is illetékmentes az ajándékozás. Gyakran elfelejtjük viszont, hogy a (nem bejegyzett) baráttól, barátnőtől, vőlegénytől, menyasszonytól, nagybácsiktól, nagynéniktől, távolabbi rokonoktól, vagy keresztszülőktől kapott ajándékok már nem esnek az illetékmentes kategóriába! (Természetesen, ha olyan családtagokról van szó, akivel közös egyenes ági rokonon osztozunk, akkor továbbajándékozással megoldható az illetékmentesség. Ha nem vagyunk házastársak, de van közös nagykorú gyermekünk, szintén könnyen áthidalhatjuk ilyen módon az egyenes ági kitételt. Viszont például leendő házasoknál nincs kibúvó.) A NAV, ha felfedezi, hogy elmulasztottuk befizetni az illetéket, akkor figyelmeztetést küld. A figyelmeztetésben megszabott határidőig érdemes befizetni az illetéket, mert ha ezt nem tesszük meg, akár mulasztási bírságot is kiszabhatnak. Fontos, hogy az adóhatóság elsődlegesen célja nem a bírságolás, hanem az, hogy az elmaradt illetékeket beszedje. A Magyar Könyvelők Országos Egyesület ezzel kapcsolatban korábban arról tájékoztatta lapunkat: "Valójában az illetékfizetés bejelentése kapcsán már 2016.01.01-től az adózás rendjéről szóló törvény garanciális szabályként rögzíti, hogy amennyiben a magánszemély adózó az ilyen bejelentési kötelezettségét elmulasztja, az adóhatóság mulasztási bírság kiszabása nélkül - határidő tűzésével - hívja fel e kötelezettsége teljesítésére. A határidőn belüli pótláskor nincs mulasztási bírság kiszabásának helye! A jogalkotó célja annak biztosítása volt, hogy a jellemzően adminisztrációs okokból, vagy tájékozatlanságból bekövetkezett tévedések szükségtelenül ne vonjanak maguk után mulasztási bírság kiszabását. (lásd: régi Art. 172/A.§ és új Art. 221.§ (1) a). 2018-tól a szabályt minden adózóra kiterjesztették (tehát a cégekre is), az alól az adóköteles tevékenység megkezdéséről szóló bejelentés, a munkavállalók bejelentése, az online számla-adatszolgáltatás, a gépjármű-illeték bejelentése és az EKAER a kivétel." NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 91. §-a azt írja, a "vagyonszerzési illeték tárgyát képező, de ingatlan-nyilvántartási eljárást nem igénylő jogügyletet a szerződő felek - a 76. §-ban említett eset kivételével - közvetlenül az állami adóhatóságnak kötelesek bejelenteni. A bejelentést az illetékkötelezettség keletkezését követő 30 napon belül, a vagyonszerzést rögzítő irat eredeti és másolati példányának vagy - elektronikus ügyintézés keretében való bejelentés esetén (ha a vagyonszerzést rögzítő irat nem elektronikus irat) - az irat hiteles elektronikus másolati példányának benyújtásával kell teljesíteni." Így tehát amennyiben nem egyenesági rokon, testvér ajándékoz 150 ezer forintnál nagyobb értékű ingóságot ballagásra, akkor aki kapja, annak ezt be kell jelenteni a fent említett módon az adóhatóság felé, és megfizetnie utána a kiszabásra kerülő illetéket! Amennyiben ezt mégis elmulasztaná valaki és a NAV figyelmeztetésben felhívja a figyelmünket a bejelentési kötelezettségre, akkor legjobb, ha pótoljuk ezt határidőn belül, hogy elkerüljük a bírságot. Kit terhel az ajándékozási illeték? A törvény szerint az illeték mindig a vagyonosodó felet, azaz a megajándékozott személyt terhelik, azaz az fizet, akit megajándékoznak. Az ajándékozási szerződés megkötése gyakorlatilag ugyanúgy történik, mintha adásvételi szerződést kötnénk: rögzítjük benne az elajándékozásra szánt vagyontárgy adatait és becsült értékét, illetve az ajándékozás feltételeit is – például, hogy milyen esetekben formálunk jogot az ajándék visszakövetelésére. Az ügyvéd által készített, közjegyzői hitelesítéssel ellátott ajándékozási szerződést a végén aláírják a felek – ezzel hivatalossá teszik az ajándékozást, a vagyontárgy tulajdonjoga átszáll a megajándékozottra – és bizonyos esetekben így keletkezik az ajándékozási illeték fizetési kötelezettség is. Mennyit kell befizetni? Az ajándékozást elég jelentenünk az adóhivatal felé, arról pedig levélben kapunk értesítést, pontosan mennyi pénzt kell befizetnünk, így nem muszáj előre számolgatni. Az általános szabály viszont az, hogy az ajándékozási illeték mértéke lakhatási célú ingatlanok esetében 9%, nem lakhatási célú ingatlanok esetén pedig 18%. A gépjármű ajándékozási illeték – autó és egyéb gépjármű esetében is – szintén 18%. Az ajándékozási illeték mértéke minden egyéb ingóság esetében 18%, ha az ajándék becsült értéke meghaladja a 150 ezer forintot. Tehát az ajándékozási illeték mértéke elég magas, így érdemes meggondolni, hogy ajándékozzunk-e például az unokaöcsénknek robogót, a keresztlányunknak ékszerszettet, vagy az unokatestvérünknek egy új iPhone-t, ha az ajándékozottnak gondot jelenthet az illetéket megfizetni. Egy váratlan levél a NAV-tól pedig ugyancsak nem túl jó ajándék, így ha mégis nagyértékben ajándékoznánk, hívjuk fel az ajándékozott figyelmét, hogy fizesse be az illetéket, ha ez magától nem jutna eszébe. Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK