Egy jó szörp titka: így lett a házi receptből sikeres vállalkozás

A semmiből indulva vált országosan ismert prémium márkává a Mayer szörp, amelynek tulajdonosa, Galajda Péter saját konyhájában kezdte el főzni az első szörpöket tíz évvel ezelőtt, miután étteremtulajdonosként nem talált megfelelő minőségű terméket a piacon. A tartósítószer és színezék nélkül, minimum 50% gyümölcstartalommal készülő szörpök mára 21 különböző ízben kaphatók, és nemcsak Magyarországon, hanem az Egyesült Államokban is sikeresek. A vállalkozás tavaly 380 millió forintos árbevételt ért el, és folyamatosan bővíti termékpalettáját lekvárral, tonik sűrítménnyel, ginnel és kávéval is.

Galajda Péter, a Mayer szörp tulajdonosa és ügyvezetője egy különleges történetet osztott meg a Pénzcentrummal arról, hogyan indult el vállalkozása a semmiből, és hogyan vált mára országosan ismert prémium szörpmárkává. A történet tíz évvel ezelőtt kezdődött, amikor Péter, aki akkor éttermeket üzemeltetett, saját vendéglátóhelyén keresett jó minőségű, tartósítószermentes, magas gyümölcstartalmú szörpöt, de nem talált megfelelőt a piacon.

"Mi tíz évvel ezelőtt kezdtünk ebbe bele, és igazából sose gondoltam, hogy ezzel fogunk foglalkozni. Éttermeket üzemeltettem, sőt egész fiatalkorom óta vendéglátózom, és igazából a saját éttermünkben kerestünk jó szörpöt," mondta Galajda Péter. Az újpesti Központ Bisztró tulajdonosaként úgy döntött, ha nem talál megfelelő minőségű terméket, akkor saját maga készíti el. Kezdetben otthon, a saját konyhájában főzte a szörpöket, és PET-palackokban szállította be az étterembe.

Galajda Péter Fotó: Mayer/Stiglincz Gábor

A legelső szörp, amit valaha készített, egy erdei gyümölcs szörp volt a fia születésnapi zsúrjára, hogy ne kelljen a gyerekeknek tartósítószeres gyári szörpöt adni. Az étteremben viszont a málnaszörp volt az első, amit kínálni kezdtek. A vendégek hamar megkedvelték a házi készítésű szörpöket, és volt, aki PET-palackban hordta haza.

Egy borkereskedő barátja javasolta, hogy ebből "rendes" terméket kellene csinálni, mert nagy igény lenne rá más éttermekben is.

A kezdeti időszakban a szörpkészítés még családi vállalkozásként működött. Péter húga délutánonként a saját konyhájában főzte a szörpöket, majd édesanyja budakeszi családi házának aljában alakítottak ki egy kis üzemet. "Ott nem volt bonyolult az engedélyeztetés, mivel az éttermeket üzemeltettük, nagyjából ugyanazoknak a feltételeknek kellett megfelelni, aminek egy étteremnél is. Tehát ki volt csempézve a helyiség, műgyanta padló volt, rozsdamentes eszközök voltak benn," magyarázta.

A kezdeti 5-6 féle ízből álló kínálat főleg piros bogyós gyümölcsökből készült. Az első partnerek között már Michelin-csillagos étterem is volt, ahonnan értékes visszajelzéseket kaptak, amelyek alapján finomíthatták a receptúrákat. A szörpök jellegzetes, szögletes üvegben kerültek forgalomba, ami eredetileg olívaolajnak készült Olaszországban. Ez a különleges csomagolás a márka védjegyévé vált, bár a címkézése bonyolultabb, mint a hengeres palackoké.

Az igazi áttörést 2017-ben a Nemzeti Szörpverseny hozta, ahol a Mayer eper szörpje elnyerte az "Év Szörpje" címet, és több más termékük is díjat nyert. Ezt követően egyre több partner kereste meg őket, és bekerültek a Müller üzleteibe is, ahol a magyar szortiment részeként árulják termékeiket.

A Mayer szörpök különlegessége, hogy tartósítószer, színezék és aroma nélkül készülnek, kizárólag gyümölcsből, cukorból, citromléből és vízből. A termékek minimum 50% gyümölcstartalommal rendelkeznek.

Mára a Mayer szörp kínálata 21 különböző ízre bővült, és folyamatosan fejlesztenek újakat. A legnépszerűbb ízek a málna és a bodza, amelyek fej-fej mellett vezetik az eladási listákat. A vendéglátóiparban a bodza vezet egy kicsit, míg a kiskereskedelemben a málna a népszerűbb. A termékek felbontatlanul egy évig állnak el, de általában egy hónapnál idősebb szörpöt szinte soha nem szállítanak ki, annyira frissen készülnek.

A vállalkozás tavaly októberben költözött új üzembe, ahol jelentősen megnövelték a kapacitásukat. A korábbi 80 literes üstök helyett most 300 literes üstökben főzik a szörpöket, és gépesítették a passzírozást, töltést és kupakozást is. "A technológiánk az első pillanattól kezdve ugyanaz. Annyiban tudtunk gyorsulni, hogy nem kézzel és fakanállal van most már átpréselve a szörp, hanem passzírozó géppel" - tette hozzá. Ez nemcsak a hatékonyságot növeli, hanem a minőséget is javítja.

Egyre több a külföldi megrendelés

A szörpök mellett lekvárokat is készítenek, és a termékpaletta folyamatosan bővül. Kifejlesztettek egy tonik sűrítményt, amelyből szódavíz hozzáadásával készíthető friss tonik ital, és nemrég saját gint is piacra dobtak. "Van egy málnás ízvilágú ginünk, amiben málnapárlat van, nem egy aromás ital, tehát nem ez a nagyon parfümösen jön benne a málna, hanem tényleg egy valódi málnapárlat van a háttérben," magyarázta Péter. Legújabb termékük egy alkoholmentes gin tonic sűrítmény, és októbertől saját márkás kávét is kínálnak.

Fotó: Mayer/Stiglincz Gábor

A Mayer szörp sikere már az országhatárokon túlra is eljutott: tavaly óta az Egyesült Államokban is kaphatók a termékeik. "Ez egy teljesen mesebeli sztori gyakorlatilag. Egy pár évvel ezelőtt a futárunk beteg volt, és én szállítottam ki a szörpöket. És találkoztam egy fiatalemberrel, aki azt mondta, hogy ő nagyon szereti a szörpjeinket, és ő vinné Amerikába," mesélte Péter. Az illető komolyan gondolta, és tavaly egy konténernyi árut szállítottak az USA-ba, ahol már neves szállodákban és golfklubokban is kaphatók a Mayer szörpök.

A vállalkozás tavalyi árbevétele 380 millió forint körül alakult, és Péter szerint még csak most kezd kinyílni előttük a világ. "Mi kompromisszummentesen állítjuk elő a lehető legjobb termékeket," fogalmazta meg hitvallását. A cél továbbra is a minőség fenntartása és a termékpaletta bővítése, miközben megőrzik azt az autentikus ízt, ami a Mayer szörpöket különlegessé teszi.