Népszerű gyermek-élelmiszert hívtak vissza: ne használd fel, mert egészségre káros lehet

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a Danone Magyarország Kft. fogyasztói visszahívást kezdeményezett több Milumil és Milupa anyatej-helyettesítő tápszer esetében. A visszahívás oka, hogy az egyik összetevőben mikrobiológiai nem megfelelőséget, úgynevezett cereulid toxint mutattak ki.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság friss iránymutatása alapján az érintett tételekben a toxin koncentrációja meghaladhatja a javasolt határértéket. A hatóság közlése szerint a forgalmazó az érintett termékeket kivonta a forgalomból, és megkezdte a fogyasztóktól történő visszahívást. A hatóság nyomon követi az intézkedéseket és a visszagyűjtött termékek további sorsát.

Az érintett termékek:

Milumil AR Optima, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer bukás diétás ellátásra, 900 grammos kiszerelés

Minőségmegőrzési idő: 2026.08.07., 2026.08.29., 2027.02.26.

Minőségmegőrzési idő: 2026.08.07., 2026.08.29., 2027.02.26. Milumil 1 Optima tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer, 900 grammos kiszerelés

Minőségmegőrzési idő: 2026.11.27.

Minőségmegőrzési idő: 2026.11.27. Milumil 2 anyatej-kiegészítő tápszer, 500 grammos kiszerelés

Minőségmegőrzési idő: 2026.10.17., 2027.02.21.

Minőségmegőrzési idő: 2026.10.17., 2027.02.21. Milumil 2 anyatej-kiegészítő tápszer, 1500 grammos kiszerelés

Minőségmegőrzési idő: 2026.10.17., 2027.02.21.

Minőségmegőrzési idő: 2026.10.17., 2027.02.21. Milupa 1 anyatej-helyettesítő tápszer, 600 grammos kiszerelés

Minőségmegőrzési idő: 2026.11.20.

A hatóság kiemelte, hogy más gyártási tételek nem érintettek. Aki a felsorolt minőségmegőrzési idejű termékekből vásárolt, és azok még a birtokában vannak, ne használja fel azokat.