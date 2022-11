Nem csitul a válság az építőiparban: az okos beruházók most így kerülik ki a buktatókat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Világjárvány, az ellátási láncok szakadozása, ukrajnai háború, az energiaárak elszabadulása, növekvő infláció, klímaváltozás. A felsorolt hat tényező jelentős változásokat indított el a világgazdaságban. Az építőiparnak ezen túlmenőn három további kihívással is szembe kell néznie: az alapanyagok drágulásával, a munkaerőhiánnyal és a stagnáló termelékenységgel. Egy friss, számos nemzetközi kutatás adataira támaszkodó elemzés szerzői azonban arra is felhívják a figyelmet, hogy az ágazat előtt álló nehézségek új lehetőségeket is kínálnak. Főként azok számára, akik képesek megfelelően alkalmazkodni a változásokhoz, és olyan megoldásokat választanak, amelyekkel mérsékelhetik a kedvezőtlen folyamatok hatásait. A kulcs a technológiai előrelépés, amelynek fontos eszköze a digitalizáció.

A nehézségekkel minden építőipari szereplő tisztában van, éppen ezért fontos, hogy mit mutatnak az ágazat jövőjével foglalkozó szakmai előrejelzések. A PlanRadar szakértői úgy látják, hogy az építési költségek közel vannak a csúcspontjukhoz, és várhatóan 2025-re sikerülhet leküzdeni a jelenlegi, különösen ez elmúlt hónapokra jellemző túllépéseket. Ez ma még elég távolinak tűnhet a világszerte szorongatott helyzetben lévő ágazati szereplők számára, az viszont jó hír, hogy a cég a 2021-es és 2022-es drámai áremelkedések után a nyersanyagok gyártásár és az ellátási láncokra nehezedő inflációs nyomás enyhülésére számít. A CBRE előrejelzése szerint a pénzromlás ütemének lassulásával, valamint az alapanyagtermelési problémák fokozatos felszámolásával 2023-tól megtorpanhat a költségnövekedés, ezt követően pedig elindulhat a csökkenés folyamata az építőiparban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! 5 megoldás az építőipar nehézségeinek kezelésére A nehézségek áthidalására számos javaslat született szakmai körökben, a PlanRadar összefoglalója ezekből ötöt emel ki: Nagyobb beruházás a technológia fejlesztésébe, hogy az építésirányítás teljes folyamata hatékonyabban kezelhető legyen Az előre gyártott és moduláris termékek szélesebb körű alkalmazása A várostervezési eljárások racionalizálása Az ármódosítás lehetőségét megteremtő záradékok beépítése az egyes termékek és alapanyagok beszerzésére kötött szerződésekbe A kivitelezési árak felülvizsgálata abban az esetben, ha a költségek túllépnek egy meghatározott határértéket A +1 megoldás Az építőipari ágazat nagy része még mindig lemaradásban van a technológiai innovációban, aminek három fő oka van: a költségkímélés, a szakképzett munkaerő, valamint az egyértelmű ügyfélelvárások hiánya. Ez a helyzet azonban változóban van. Az elkövetkező években a vállalatok fennmaradása, sikere azon múlhat, hogy képesek-e lépést tartani a változó piaci igényekkel, versenyben tudnak-e maradni. Szakértők egyetértenek abban, hogy az ágazat digitalizálása a következő év egyik kulcsfontosságú tényezője, ami javítja a hatékonyságot és termelékenységet, csökkenti a költségeket.

Címlapkép: Getty Images

