Tombol a gyorséttermi bérháború: ennyiért gályáznak a dolgozók a Mekiben, Burger Kingben

Közzétették május végén a hazai McDonald's és a Burger King éttermeket üzemeltető cégek, milyen évet zártak 2021-ben. A beszámolók alapján, bár a két nagy riválist egyaránt megviselte a járvány 2020-ban, a tavalyi évre talpraálltak, és jelentős növekedést könyvelhettek el. Az is kiderült, hogy mindkét étterem dinamikusan bővítette csapatát, sok új dolgozót alkalmaztak, az átlagbérek is emelkedtek. Mutatjuk, melyik étteremláncnál magasabb az átlagos fizetés, hová éri meg elmenni akár diákként, akár teljes állásban.

A járványt megelőző két évben a két nagy hazai gyorsétteremlánc bevételei 17-24 százalékos növekedést mutattak és folyamatos volt a munkaerőfelvétel is. A járvány következtében elrendelt korlátozások azonban a McDonald's és a Burger King éttermeit is sújtották. Bár a sajtburger nagyon fogyott a pandémia alatt is, a bevétel és adózott eredmény 2020-ban így is erőteljes csökkenést mutatott. Nem úgy 2021-ben: a május végén közzétett üzleti beszámolók alapján mind a Meki, mind a Burger talpraállt és az alászállás után erőteljes felívelést mutatott be.

Az Igazságügyi Minisztérium céginformációs szolgálatának nyilvános adatai szerint a McDonald's hazai éttermeit üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. tavalyi évi nettó árbevétele 51,38 milliárd forint volt, míg 2020-ban "csak" 37,41 milliárd, miközben 2019-ben a 41,04 milliárd forintot is elérte. Vagyis amíg 2019-ről 2020-ra 8,85 százalékos volt a visszaesés, addig 2020-ról 2021-re 37,36 százalékos növekedés mutatkozott! Adózott eredményét tekintve pedig még nagyobb növekedést mutatott a Meki üzemeltetője: 6,8 milliárd volt a mérleg, ez pedig 84,42 százalékos növekedést jelent.

A Burger King éttermeket üzemeltető Fusion Befektetési Zrt. értékesítésből származó nettó árbevétele 2021-ben 26,87 milliárd forintot tett ki. Amíg tavaly az árbevétel kevés híjján a Meki bevételének felét tette ki, idén már több mint felét ki tudták termelni. 2020-ban a 2019-es évhez képest ez 8,6 százalékos volt a visszaesés, 2021-re viszont a 2020-as visszaesést követően 44,04 százalékkal bővült az árbevétel! Az árbevételt tekintve pedig még jobb évet zárt a cég saját tavalyi eredményeihez mérten, mint a Meki - a 2020-as 1,32 milliárdos eredmény több mint másfélszeresét, 3,44 milliárdot értek el.

Mennyi az annyi?

Figyelembe véve az étteremhálózatok nagyságát nem csoda, ha a McDonald's árbevételben, adózott eredményben, illetve a dolgozók számában is lekörözi a Burger Kinget. A magasabb árbevétel vagy nagyobb hálózat nem garantál azonban magasabb béreket. Az is kiderül az üzleti beszámolókból, hogy mennyit költöttek a cégek bérekre 2021-ben. A bérköltséget osztva a foglalkoztatottak átlagos számával kijönnek az éves átlagbérek, amiből már csak egy lépés havi fizetést számolni. Azonban fontos kiemelni, hogy mikor átlagról beszélünk, abban benne van az összes alkalmazott a marketingesekről kezdve, a könyvelőkön át a vezetőségig - tehát nem kizárólag az éttermi dolgozók bérét kell alatta érteni.

2020-ban a Meki 1994 főt foglalkoztatott átlagosan, míg a Burger 1013 főt - 2021-ben már átlagosan 2173 fő dolgozott a McDonald'snál, és 1139 fő a Burger Kingnél. Így a Mekinél 9, a Burgernél 12,4 százalékos növekedésről beszélhetünk. A bérköltség, és az átlagos bruttó bér is emelkedett mindkét cégnél. A Mekiben bruttó 365 ezer forintot, a Burger Kingben 358 ezer forintot számoltunk, mely jelentős növekedés 2020-hoz képest, és a burgeres bérek egyre jobban megközelítik a riválisét.

Idén még égetőbb a munkaerőhiány, mint valaha a vendéglátás ágazatban, így a bérek is ennek megfelelően alakulnak - mindeközben a cégek más frontos is jelentős többletkiadásokkal szembesültek az alapanyagáraktól kezdve az energiaköltségekig. Év elején írtunk róla, hogy milyen bérekért hirdeti állásait éttermi dolgozóknak a Meki, a Burger és a KFC, akkor ezek jelentősen elmaradtak a bruttó átlagfizetéstől. Utolsó friss adataink szerint márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 511 400 forint volt Magyarországon, a bruttó kereset mediánértéke pedig 394 500 forintot ért el. Az ismert számok tükrében a gyorsétteremláncok beosztottjainak fizetése ezt sem éri el.