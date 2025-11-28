Brutális elszálltak az árak, készüljünk a hatalmas számlákra, ha erre vágynánk karácsony előtt

A karácsonyi fotózások piaca évről évre látványosan bővül, a szolgáltatók pedig egyre változatosabb csomagokkal csábítják az ünnepi hangulatot megörökíteni kívánókat. Az árakat tekintve is meglehetősen széles a kínálat: míg az alapcsomagok már 35–40 ezer forinttól elérhetők, a prémium szolgáltatások könnyedén átléphetik a 100 ezer forintos határt is. A szolgáltatás borsos ára ellenére a kereslet folyamatosan nő, ezért aki még idén szeretne igazán hangulatos ünnepi fotókat, jobban teszi, ha időben elkezd intézkdeni, ugyanis egyes stúdiókban már alig vannak szabad helyek.

A karácsony közeledtével egyre több pár és család dönt úgy, hogy az ünnepi hangulatot nemcsak átélni szeretnék, hanem meg is örökíteni profi fotós szolgáltatását igénybe véve. A karácsonyi fotózás az utóbbi években egyre népszerűbbé vált, ami azt mutatja, hogy az emberek hajlandóak áldozni a gondosan megkomponált jelenetekre és a profi minőségre.

A fotósok külön szolgáltatási csomaggal, a stúdiók pedig szezonális díszlettel, fényekkel és kellékekkel készülnek ilyenkor, ami még professzionálisabbá és meghittebbé teszi a fotókat. Az elkészült képekre sokan ajándékként is gondolnak, hiszen ezekből a képekből készülhet képeslap, album, de akár naptár is, ami egy távol élő rokonnak kifejezetten szívmelengető ajándék lehet. De vajon mennyibe kerül ma Magyarországon egy karácsonyi fotósorozat? Ennek néztünk most utána a Pénzcentrumon.

A karácsonyi fotózások ára jelentős szórást mutat, amelyet az átadott és a retusálást képek mennyisége, valamint a stúdióbérlés díja is befolyásol. Az egyik fővárosi szolgáltatónál egy 50 perces fotózás 55 ezer forintba kerül, amely már tartalmazza a stúdió bérleti díját is. Az összes elkészült fotó online átadásra kerül – itt ez körülbelül 100 képet jelent, ami a nyersanyag tekintetében bőséges kínálatnak számít. A csomag része továbbá 25 utómunkázott fotó, amelyek közül 5 teljes retusálást kap. A komplett szolgáltatás középkategóriás árnak számít a piacon, amely megfelelő kompromisszumot kínálhat azoknak, akik nem szeretnének túl sokat költeni, de mégis profi anyagot várnak.

Egy másik szolgáltató ennél szélesebb kínálattal dolgozik. Itt a legolcsóbb,

30 perces fotózás ára 39 ezer forint.

Ez a csomag legalább 100, felhőből letölthető fotót tartalmaz, beleértve a nyers képeket is, valamint hat darab szerkesztett képet is kapunk. A 40 perces fotózásért 49 ezer forintot kérnek, ehhez a csomaghoz már 10 szerkesztett fotó jár, valamint lehetőség van két különböző díszlet használatára is, így a képek jóval változatosabbak lehetnek. A legdrágább, 50 perces fotózásért 59 ezer forintot kérnek, azonban ennek a csomagnak a tartalma már jóval bőségesebb, hiszen legalább 200 letölthető képet, valamint 15 szerkesztett fotót tartalmaz. Ennél a szolgáltatónál összes csomag esetében számolni kell még a stúdióbérlés díjával is, ami 6 ezer és 12 ezer forint között mozog. Ez a konstrukció már egyértelműen a prémium felé mozdul el, még ha a szerkesztett képek száma ezt nem is tükrözi teljes mértékben.

Egy harmadik fotósnál szintén a 30 perces, valamint 50–60 perces fotózás elérhető, előbbi 50 ezer forintos, utóbbi pedig 90 ezer forintos áron. Az ár némileg magasnak tűnhet, különösen annak fényében, hogy az olcsóbb csomag esetében csupán 8, és a drágább csomagnál is csak 15 kiválasztott képet kapunk meg utómunkázva.

A negyedik szolgáltató kínálata egyértelműen a prémium kategóriát képviseli: a karácsonyi fotózásért 95 ezer forintot kér, amelyet 13 ezer forintos stúdióbérleti díj egészít ki,

így a teljes ár meghaladja a 100 ezer forintot.

Az 50 perces fotózás után 50 korrekciózott képet kapunk, ami kiemelkedően magas számnak számít a piacon. A konstrukció elsősorban azoknak lehet vonzó, akik nem szeretnének válogatni vagy külön utólagos képrendeléssel bajlódni. A csomagon felüli extraként lehetőség van a képek retusáltatására is, melynek ára fotónként 4 ezer forint.

Nem csak stúdióban lehet megörökíteni a varázslatos karácsonyi pillanatokat, egyes szolgáltatók kínálnak külső helyszínes fotózásokat is. Az egyik szolgáltatónál a 25 perces kültéri fotózás 35 ezer forintba kerül, és 10 darab utómunkázott képet kapunk, amit mi választhatunk ki minimum 60 fotóból. Elsősorban azoknak ajánlják ezt a lehetőséget, akik a stúdiós képeket túl műnek gondolják, és jobban érzik magukat a természetben.

A karácsonyi fotózások piaca tehát rendkívül széles, és a csomagok között hatalmas különbségek vannak. A stúdiók bérleti díja sok esetben jelentős, több ezer vagy akár tízezer forintos tételt jelentenek, amelyet nem minden szolgáltató épít be az alapköltségbe, így könnyen előfordulhat, hogy egy elsőre kedvezőnek tűnő csomag a végén jóval magasabb összegre rúg. Bár a legtöbb csomag elsőre drágának tűnhet sokan évente visszatérnek, és az ünnepi időszakban az is gyakran előfordul, hogy a helyek gyorsan betelnek, így ha valaki még idén szeretne karácsonyi fotózáson részt venni, ne késlekedjen tovább. Ugyanakkor a fotóst és a studió kiválasztását nem érdemes elhamarkodni, jó, ha előre kérunk árajánlatot, tisztázzuk, hogy mit tartalmaz a csomag, és reális elképzelésekkel érkezünk.