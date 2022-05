Új streaming szolgáltató indul Magyarországon: aggódhat a Netflix, HBO Max, Amazon Prime?

Minden jel arra mutat, hogy a magyarok is imádják a streaming szolgáltatásokat. Mi sem mutatja ezt jobban, hogy nálunk is új platformok jelennek meg időről-időre, ráadásul most a Netflix, az Amazon Prime és az HBO mellett még a Disney+ is érkezik. Nem csak mi szeretünk online tartalmat fogyasztani, hiszen csak a Netflix 2020-ban 59 millió letöltést jegyzett, de a Youtube valamint az Amazon sem marad el, ami a számokat illeti. Ráadásul egy friss kutatás alapján az Európai Unió 16 és 74 éves lakosai közül mintegy 90 százalék mondta azt, hogy az elmúlt időszakban nézett valamit az interneten letöltés nélkül. Most pedig ebbe az őrületbe már egészen új vonalon is kapcsolódnának piaci szereplők. A Brancs közösségi finanszírozási platformon például találhatunk magyar streaming szolgáltatót is. A Brandezite célcsoportja azok a vállalkozók és magánemberek, akik videós streaming tartalmakat gyártanak, és ezeket, vagy ezekhez kapcsolódóan egyéb termékeket, szolgáltatásokat értékesítenek online.

Egy friss Eurostat kutatás rámutatott arra, hogy az internetet használók mintegy 75 százaléka olvasott és követett hír- és szórakoztató portálokat, 74 százalék nézett streaming műsorokat, videókat, zenét pedig 61 százalékuk hallgatott. Az újabbnál újabb streaming lehetőségek megjelenése hazánkban pedig arra mutat, hogy nálunk is hatalmas a kereslet a jó platformok iránt, ahol akár kedvenceinket nézhetjük, otthonról tanulhatunk vagy tartalmakat fogyaszthatunk.

Nem csak nálunk, de az Európai Unió többi tagállamában is töretlen ezeknek a szolgáltatásoknak a népszerűsége, hiszen a 16 és 74 év közötti internetfelhasználók körében volt, ahol akár 90 százalék is bekapcsolódott valamilyen netes tartalom fogyasztásába, sőt, a listán úgymond alulteljesítő országok között is 70 százélkos ez az arány. Valóban rengeteg pénzt szórunk el streaming szolgáltatásokra, 2020-ban csak a Youtube-on mintegy 110 millió dollárt költöttek a felhasználók, de az Amazon.com játék streaming-szolgáltatója, a Twitch is rekord letöltéseket regisztrált, itt mintegy 20 millió dollárt költöttek a felhasználók. A Zoom felhasználói pedig több, mint 200 millióra ugrottak ugyanebben az évben, mikor előzőleg ez napi maximum 10 millió volt. A mobilunkon is sokat néztünk videókat, mintegy 31 százalékkal többen töltöttek le valamit azzal a céllal, hogy a telefonjukon is kedvencüket nézhessék.

Mi is imádjuk a streaming-et!

A magyarok sem maradtak le a streaming mániáról, korrábi nem reprezentatív kutatásunk szerint ugyanis sokat költöttünk ilyen szolgáltatásokra az elmúlt időszakban. Az akkori eredmények alapján a magyarok tévézési szokásai is változtak, sokan a járvány alatt több időt töltöttek zenehallgatással, tévézéssel, sorozatokkal és filmekkel. A megkérdezettek mintegy 74 százaléka azt mondta, hogy sokkal többet használja digitális eszközeit, 70 százalék több időt is töltött internetezéssel. Bár a válaszadók 83 százaléka nem kötött új előfizetést, a felmérésünk szerint azonban akik igen, ők új streaming szolgáltatásra költötték a pénzüket.

Azt, hogy a magyarokon kitört a streaming mánia, mégjobban segíti, hogy már nálunk is elérhetővé válik a Disney +, de a Netflix, a Prime vagy éppen az HBO Go-ra is sokan kattintanak. Hazánkban is egyre nagyobb a verseny a nagy streamingszolgáltatók között, most azonban emellett egy kisebb, hazai szolgáltató is megjelent a piacon, akik rétegműfajt célozva, de a többieknél alacsonyabb előfizetési díjjal igyekeznek megtalálni a közönségüket. A SCREAM! az első hazai horror-thriller-sci fi streaming szolgáltatóként egyszerű, felhasználóbarát és megfizethető hozzáférést kínál tartalmakhoz a műfajok szerelmeseinek.

Most azonban ebbe az őrületbe már egészen új vonalon is kapcsolódnának piaci szereplők. A Brancs közösségen ugyanis találhatunk streaming szolgáltatót is. Sőt, akár olyan vállalatok és szervezetek is használhatják a szolgáltatásokat, akik előadásokat, konferenciákat, webinárokat szerveznek, és ezeket szeretnék online, élőben közvetíteni.

A kutatásaink azt mutatják, hogy az online tartalmak (videó, podcast/vidcast, livestram) értékesítésének egyre nagyobb a piaca, mégis kevés olyan megoldás elérhető, amely end-to-end kiszolgálja a felhasználóit, és ezáltal kiszolgálja a végfelhasználókat, vagyis a fogyasztókat. A felmérések alapján a tipikus értékesítési folyamat sok manuális munkából, és 3-4 különböző eszköz használatából áll minimum, amely nem csak manuális és körülményes, de sok hibalehetőség is van a folyamatban, illetve bizonyos előfizetőfelület kezelhetetlen, vagyis nem skálázódik, ami pedig a fő előnye lenne egy online előadásnak/terméknek. A másik szemszög, amit vizsgáltunk, hogy már külföldön léteznek hasonló megoldások, vagyis ez egy ténylegesen szóbajöhető megoldás a piaci problémára, a piac változására

- emelte ki Kurinyecz Gergely a streaming szolgáltatás megálmodója. Szolgáltatásuk technológiailag a stream kép- és főleg hangminőségével, valamint a késés alacsony mivoltával (1-3 másodperc) emelkedik ki.

Ami üzleti szempontból megkülönböztet minket, az az a tény, hogy nem csak a streaming lehetőséget adjuk, hanem az élő közvetítések köré egy teljes értékesítési- és marketingfolyamatokat támogató felületet hozunk létre. Kiemelendő, hogy az előny a biztonság, mivel a vásárlóknak saját, zárt fiókja van az adott szolgáltatóhoz, és nem tudja tovább osztani a hozzáférését másoknak

- emelte ki Gergely. Platformuk a digitális oktatásban is használható, hiszen az ismétlődő előadások és a zárt csoportok ezt is lehetővé teszik.

Legyen szó akár iskolai oktatásról, ahol egészen alsó tagozattól, gimnáziumig minden korosztály könnyedén tud csatlakozni minden livestreamhez, de alkalmas egy marketing képzés megtartására is, mind az oktatónak mind pedig a tanulónak könnyedén kezelhető. Ami fontos, hogy mindösszesen 1-3 másodperc a livestream "elcsúszása". Amennyiben az adott felhasználási mód kétirányú kommunikációt igényel, az is megoldható, hiszen a jól ismert Zoom integrálása már elkészült

- fejtette ki Gergely.