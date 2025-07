Alaposan megtolja a nyár végét a Disney+: íme, ezeket nézheted újdonságként augusztusban

Augusztusban sem lesz hiány komoly újdonságokból az egyik legnépszerűbb hazai streamingszolgáltatón.

A Disney+ augusztusi kínálatában izgalmas sci-fik, Marvel-akciók és lenyűgöző, valós történetek is lesznek. Az „FX – Alien: Föld” (FX’s Alien: Earth), Noah Hawley lebilincselő új sci-fi thrillere feszültséggel és sztárszereplőkkel fokozza az ikonikus Alien-univerzumot. A Marvel-rajongók a „Wakanda szemei” (Eyes of Wakanda) című négyrészes animációs sorozatot várhatják, amely különböző korszakokon át követi nyomon a wakandai elit harcosok útját.

A National Geographic elhozza a „Határtalanul: Élj jobban Chris Hemsworth-szel“ (Live Better Now) sorozat második évadát, amely ezúttal az egyéni képességek és a kihívások legyőzéséhez szükséges rugalmasság mélyebb rétegeit tárja fel. Az igazi krimi kedvelőinek pedig az „Amanda Knox: Ártatlanul a börtönben“ (Twisted Tale of Amanda Knox) című sorozat mutatja be a hírhedt ügyet egy új szemszögből.

WAKANDA SZEMEI - Augusztus 1.

A Marvel Animation új, „Wakanda szemei” című akció-kaland sorozata különböző történelmi korokban követi nyomon a bátor wakandai harcosok, a Hatut Zaraze tagjainak kalandjait. Ebben az egész világot átszelő kalandban a hősöknek veszélyes küldetéseket kell végrehajtaniuk, hogy Wakanda ellenségeitől visszaszerezzenek néhány vibránium relikviát.

A Winnie Harlow, Cress Williams, Patricia Belcher, Larry Herron, Adam Gold, Lynn Whitfield, Jacques Colimon, Jona Xiao, Isaac Robinson-Smith, Gary Anthony Williams, Zeke Alton, Steve Toussaint és Anika Noni Rose hangját felvonultató „Wakanda szemei” -nek munkálatait Todd Harris rendező/vezető producer felügyelte, Ryan Coogler pedig vezető producerként működött közre.

FX – ALIEN: FÖLD - Augusztus 2.

A Sydney Chandler alakította Wendy és egy szedett-vetett katonai alakulat súlyos következményekkel járó felfedezést tesz: a bolygót érintő legnagyobb fenyegetéssel kerülnek szembe. Az FX égisze alatt Noah Hawley közreműködésével készült, komoly várakozást kiváltó sci-fi horrorsorozatban a mentőcsapat tagjai túlélők után kutatnak a roncsok között, miközben a legrosszabb rémálmaikat is túlszárnyaló, titokzatos ragadozó életformákkal találkoznak. az új fenyegetés megjelenésével a mentőcsapatnak a túlélésért kell küzdenie, a felfedezést követő cselekedeteik pedig örökre megváltoztathatják a Föld bolygót.

A sorozatban Chandler mellett olyan széles nemzetközi szereplőgárda vonul fel, mint például Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diêm Camille és Moe Bar-El.

HATÁRTALANUL: ÉLJ JOBBAN CHRIS HEMSWORTH-SZEL - Augusztus 15.

Chris Hemsworth három extrém kihívásba vág bele, hogy felfedje, hogyan javíthatjuk egészségünket és jóllétünket tudományosan alátámasztott módszerekkel. Először dobolni tanul, hogy megtapasztalja, miként serkenti az agyműködést egy új készség – mielőtt színpadra lépne Ed Sheeran oldalán, 70 ezer ember előtt. Ezután a svájci Alpokban mászik meg egy jeges, 180 méteres sziklafalat, hogy megtapasztalja, hogyan hat a kockázatvállalás a testre és a lélekre.

Végül Dél-Koreába utazik, ahol Dr. BJ Miller vezetésével a fájdalom tudományát járja körül – buddhista hagyományok és harcművészetek segítségével készül fel egy különleges erők által ihletett, extrém próbatételre: jeges víz, paprika-spray és áramütés is szerepel a menün. Vajon képes lesz változtatni a fájdalomhoz fűződő kapcsolatán – vagy végül maga a fájdalom töri meg? A sorozat epizódjai a mindennapokban is hasznosítható, új tudományos eredményeket tár elénk – és olyan eszközöket kínál, amelyek segítenek abban, hogy a legtöbbet hozzuk ki az életünkből.

AMANDA KNOX: ÁRTATLANUL A BÖRTÖNBEN - Augusztus 20.

Amanda Knox, az amerikai egyetemista, Olaszországba érkezik tanulmányai miatt, ám hetekkel később gyilkosságért börtönbe kerül. A sorozat Amanda küzdelmét követi nyomon, aki ártatlanságát bizonygatva küzd a szabadságáért, miközben a hatóságok és a világ már elítélte.

EENIE MEANIE - Augusztus 22.

Az „Eenie Meanie” (Eenie Meanie) egy szemtelen humorú, pörgős thriller, amely egy egykori tini szökevénysofőr történetét követi végig. Edie-t – akit egykor a gyorsaságáról és vakmerőségéről ismertek – visszarántja sötét múltja, amikor egykori munkaadója felajánlja neki az esélyt: megmentheti örökké megbízhatatlan exbarátja életét. A film forgatókönyvírója és rendezője Shawn Simmons, a főszerepben pedig Samara Weaving játssza a címszereplő Eenie Meanie Edie-t.