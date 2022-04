Újabb streaming szolgáltató indult el Magyarországon: potom pénzért nézhetünk rajta filmeket

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hazánkban is egyre nagyobb a verseny a nagy streamingszolgáltatók között, most azonban emellett egy kisebb, hazai szolgáltató is megjelent a piacon, akik rétegműfajt célozva, de a többieknél alacsonyabb előfizetési díjjal igyekeznek megtalálni a közönségüket.

“A SCREAM! az első hazai horror-thriller-sci fi streaming szolgáltatóként egyszerű, felhasználóbarát és megfizethető hozzáférést kínál tartalmakhoz a műfajok szerelmeseinek. Lelkes kis csapat, akik válogatott különlegességeket hoznak el a hazai közönségnek.” – olvasható a streaming-szolgáltató oldalán. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A scream.hu havi előfizetési díja 990 forint (ráadásul egy hétig díjmentesen kipróbálható) és a már meglévő címek mellett folyamatosan bővülő tartalmi kínálatot ígérnek. Egyelőre csak webböngészőből érhetőek el a tartalmak, de az oldalon azt írják, már készülnek az apllikációk is.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK