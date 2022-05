Hazánkat is letarolja a legújabb nyugati őrület: ez lehet 2022-ben a sör nagy vetélytársa

Jól fogytak az alkoholos italok a koronavírus-járvány első hullámaiban, a statisztikák szerint 2020-ban 10 százalékkal többet adtak el, mint 2019-ben. A kereslet azóta is töretlen, ráadásul a szezonális hatás most még nagyobbat lökhet a piacon, mint korábban. A fogyasztói igények viszont folyamatosan változnak, a gyártók újabb és újabb termékekkel igyekeznek meghódítani a szomjas magyarokat, mert a sör már nem trendi. De hova tart ez a piac, és mi lehet az idei nyár slágere?

Érkezik a jó idő, már a 30 fok sem meglepő, nyitnak a teraszok és persze előkerülnek a frissítő, hideg alkoholos italok is. Bár a karantén alatt is fogytak az alkoholos italok, a sörgyártók igazi szezonja a nyár, hiszen a teraszokon és fesztiválokon ilyenkor több sör fogy, mint év közben. A sör, ízesített sör, radler, cider vonal mellett pedig egyre nagyobb a kereslet a különlegesebb, enyhén alkoholos és ízesített italok után is.

Szezonálisan változik az, hogy mennyi alkoholt fogyasztanak a magyarok. Korábbi adatok alapján, 2019-ben mintegy 79 liter sört fogyasztott el egy átlagos személy, borból 28 liter fogyott személyenként. A NAV jövedéki termékekre vonatkozó statisztikái szerint pedig a karantén ideje alatt, 2020-ban 10 százalékkal többet ittunk, mint az azt megelőző évben. 2020 februárjában 75, márciusában 50 százalékkal több alkohol fogyott, majd a korlátozások enyhítésével, és a vendéglátóhelyek újranyitásával nyáron újabb kiugrás következett, júniusban 12, júliusban 28 százalékkal több alkoholt fogyasztottunk. Ennek ellenére hiába nőtt a magyarországi söripari cégek termelése és forgalma 2021-ben az előző évhez képest, ez továbbra is elmaradt a 2019. évitől. A Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója korábban arról beszélt, hogy a forgalmi adatokban a 2020. évről áthúzódó és a 2021. évi új járványügyi intézkedések hatása érhető tetten.

A vendéglátás nyitva tartásának korlátozásait, majd munkaerőgondját, a külföldi turisták elmaradását és a nagy rendezvények hiányát jól mutatják a hordós és a visszaváltható üveges kiszerelések alacsony forgalmi adatai. A hordós sör tavalyi 319 ezer hektoliteres értékesítése csupán 57 százaléka volt a 2019-ben mértnek, ahogyan a vendéglátásra jellemző újratölthető üveges sör 894 ezer hektoliteres eladott mennyisége is csupán a pandémia előtti év 69 százalékát tette ki

- emelte ki Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetsége igazgatója, aki hozzátette, hogy a teljes forgalom több mint felét (56 százalékát) adó középkategóriás sörök eladása 2021-ben stagnált, 3,3 millió hektoliter volt, 9 százalékkal kevesebb, mint 2019-ben. Megjegyezte azonban, hogy a többi termékkategóriában nagyobb volt a mozgás: az úgynevezett gazdaságos termékek forgalma tovább esett, miközben a prémium és szuperprémium sörök, valamint az ízesített és ízesítetlen alkoholmentes termékek eladása folytatta évek óta tartó növekedését.

A sörfogyasztásra igaz a szezonalitás, amelyet egy korábbi GFK-Háztartáspanel adatsor is igazol. A felmérés alapján ugyanis sörből a téli hónapokban sokkal kevesebb fogy, mint nyáron, míg a nyári hónapokban a hagyományos sör mellett a gyümölcsízesítésű változatok is jobban fogytak 2014-ben. Ezt a trendet erősítette meg nemrég a Dreher is.

A trendek és a fogyasztói igények figyelembe vétele mellett folyamatosan fejlesztjük a termékportfóliónkat, hogy mind kategória- és ízválasztékban ki tudjuk elégíteni a fogyasztói igényeket. Ennek mentén folyamatosan jelennek meg az új termékeink, például a Viper Hard Seltzer, a Peroni 0.0%, a Dreher Bitter Lager, a Dreher 24 új ízei, stb. és arra is figyelni kell, hogy a boltok polcain/a hűtőkben is csak adott számú termék fér el

- emelte ki a sörgyár, hozzátéve, hogy a magyarok továbbra is szívesen fogyasztják az ízesített alkoholos italokat, persze a fogyasztói szokások ebben a szegmensben is folyamatosan alakulnak, amelyekre mindig reagálni kell. Ezt igazolja, hogy a sörgyár például mostanában vezette ki a piacról a népszerű Kingswood alma cider márkáját, erről ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

A kézműves sörök is nagyot mennek

Magyarországon a kisüzemi sörfőzdék piaci részesedése 2 százalék, a kereskedelmi törvény módosításának köszönhetően pedig arra törekszenek ezek a sörfőzdék, hogy ez az arány a következő években érje el a 10 százalékot - mondta Gyenge Zsolt, a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének (KSE) elnöke az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron (OMÉK) sajtótájékoztatón, csütörtökön, Budapesten.

Az Országgyűlés tavaly decemberben fogadta el a kereskedelemről szóló törvény módosítását, amelynek célja, hogy az italpiacon segítse a kisebb gyártókat a piacra lépésben, illetve hogy megakadályozza, hogy a nagy gyártók adminisztratív jogi eszközökkel kiszorítsák a versenytársakat.

Gyenge Zsolt közölte, már jó néhány vendéglátóhely tulajdonosa érdeklődött az egyesületnél, mert szeretné, ha lenne nála az üzletben kisüzemi sör, egyelőre pedig a vendéglátóhelyek 1-3 százalékában jelentek meg a biológiai erjesztéssel készült kisüzemi sörök.

Korábban is már téma volt a kézműves sörök berobbanása az országban, a Nielsen adatai azt mutatták, hogy bejöttek a gyártóknak az kézműves és különleges sörök. Értékben 25 százalékkal, mennyiségben 20 százalékkal nőtt forgalmuk, és a teljes piacból hat százalékot hasítottak ki. A sörmixek piacán pedig különösen az alkoholmentes szegmens népszerűsége szembeötlő: minden száz értékesített, ízesített sörből 48 alkolholmentes, ez 10 százalékkal haladja meg a 2015-ös adatokat. Az ízesített, alkoholmentes sörök között a legnépszerűbb ízek a citrom, lime-menta, grapefruit, bodza-citrom és bodza, melyek ily módon a többi üdítőital kategóriával veszik fel a versenyt.

Legdinamikusabban fejlődő szegmens az ízesített, alkoholmentes sörmixeké, és ez összességében hosszú távon hatással lehet a teljes üdítőital-piacra is

- mondta Séra Kata, a Nielsen ügyfélkapcsolati vezetője. Jóllehet, a sörfogyasztásnál továbbra is az alacsony árfekvésű sörök továbbra is viszik a prímet, figyelemreméltó a sörkülönlegességek és kézműves sörök iránti megnövekedett kereslet, ez utóbbiak piaci részesedése 3 százalékra nőtt.

A felnőtt szörp

Aki viszont nem szereti a sör semmilyen formáját, gyümölcsösen sem, annak még mindig ott vannak a ciderek, a hard seltzerek és most már az alkoholos szörpök is. Amerikában a hard seltzer kapcsán eddig is népszerűek voltak az alkoholos limonádék, ebbe a sorba pedig már egy magyar termék is kapcsolódik, az alkoholos szörppel, amelyet csak úgy, mint a hagyományos szörpöt, vízzel, szódával higítva fogyaszthatunk. A magyar termékre a Brancson bukkantunk rá, a Cseles szörp ötletgazdái alternatívaként kínálják az alkoholos, higítható, gyümölcsös szörpöt. Az alapszörp könnyed, alkoholos, gyümölcsös frissítő fűszerekkel, amelyet tetszés szerint higíthatunk szódával.

Nagyon sokan szívesen fogyasztanak különféle long drinkeket, ha a hasonló kategóriájú italokat nézzük, valamint az is megfigyelhető, hogy egyre inkább teret hódítanak a különféle gyümölcsös ízesítésű sörök és ciderek. Jelenleg az átlag budapesti vendéglátóhelyeken választhatunk, hogy megveszünk egy sört, vagy fröccsöt 700-900 Ft-ért, vagy iszunk egy komolyabb cidert vagy long drinket 1600-2500 Ft-ért (ha a fél literhez arányosítunk). Tehát úgy látjuk, hogy egyik oldalról a fogyasztókban megszületett az igény, hogy valami különlegesebbet, finomabbat igyanak, a kínálat oldalról azonban eddig még nem volt válasz erre. Mi azoknak kínálunk egy alternatívát, akikben megszületett az igény a finomabb italok iránt, viszont nem akarnak annyira a zsebükbe nyúlni, mint egy long drink esetében

- mondta lapunknak a Cseles szörpök egyik megalkotója, Varga Dávid, aki azt is elárulta, hogy termékük, a Cseles gyakorlatilag egy likőr, tehát hidegkeveréssel készül, elsőosztályú finomszeszt, és 24% V/V alkoholt tartalmaz.

Az alap receptúra szerint 4 cl Cselest, jeget és citromot tesznek egy 3dl-es pohárba majd felhúzzuk szódával. Így egy kb 5 százalékos V/V alkoholtartalmú (jég mennyiségétől függően) italt kapunk, amit felnőtt szörpnek hívunk

- tette hozzá az ötletgazda. Bár jelenleg a termék még nem érhető el kiskereskedelemben a Cseles csapata ezen dolgozik, hiszen 3 kereskedelmi lábat építenének, hogy ne csak a budapesti vendéglátóegységekben élvezhessük az alkoholos szörpöt.

Azt, hogy mekkora piaca van mivel egy teljesen új elképzelésről és koncepcióról van szó, csak becsülni tudjuk. Partnereink véleménye alapján nagyjából évi 30-40 ezer literre tesszük jelen ismereteink szerint

- emelte ki Varga Dávid, aki hozzátette, hogy 2021. szeptemberében kezdték el az értékesítést, azóta 1700 litert adtak el a sűrítményből, főleg vendéglátóegységek számára. Az a tapasztalatuk, hogy aki kipróbálja a Cselest, azoknak ízlik, és várhatóan újra fogyasztani fogja.