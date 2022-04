Zacher Gábor beájulna: bődületes mennyiségű sört és bort isznak a magyarok

Magyarországon a járványtól függetlenül is komoly probléma a túlzott alkoholfogyasztás, a pandémiás helyzet pedig még mélyebbre rugdoshatta az ezzel küzdőket. A NAV jövedéki termékekre vonatkozó statisztikái szerint a karantén ideje alatt, 2020-ban 10 százalékkal többet ittak a magyarok, mint az azt megelőző évben, februárban 75, márciusban 50 százalékkal több alkohol fogyott. A korlátozások enyhítésével és a vendéglátóhelyek újranyitásával nyáron újabb kiugrás következett, júniusban 12, júliusban 28 százalékkal több alkoholt fogyasztottak, mint egy évvel korábban.

Magyarországon a járványtól függetlenül is komoly gond a túlzott alkoholfogyasztás, a KSH 389 ezerre teszi az alkoholbetegek számát. A szakemberek viszont inkább ennek dupláját szokták említeni, míg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint 900 ezren szenvednek alkoholfüggőségben itthon. Ráadásul a mértéktelen ivás gyengíti az ember immunrendszerét, megnöveli a tüdőgyulladás és más akut megbetegedések, akár a Covid-19 kialakulásának kockázatát is. A magyarok a felmérések alapján kedvelik a sört, bort és az égetett szeszt is, viszont a sör az, amiből lényegesen több fogy.

Ennek ellenére azonban a jó borokat, söröket Európa-szerte kedvelik, és térségenként meghatározható az is, hogy az adott országban miből érdemesebb fogyasztani. Aki Franciaországban jár, nem hagyhatja ki a borokat, Csehországban a sört vétek kihagyni. A Landgeist pedig most térképen bemutatta, hogy pontosan melyik országban miből fogyott több 2019-ben.

A bor, és sör mellett vannak más italok is, így nem meglepő, hogy egyes országokban ezekből sokkal több fogy. Érdekesség, hogy míg az Egyesült Királyságot mindenki kifejezetten söröző országnak gondolnák, kiderült, hogy a britek inkább bort fogyasztanak. Oroszországban pedig a vodka mellett sört is sokan isznak. Szerbiában szintén több bort isznak, hiába is gondolnánk, hogy az égetett szeszt jobban kedvelik déli szomszédaink. Európa legnagyobb ivói a moldávok, a litvánok és a csehek. Moldáviában 15,2 liter alkohol fogy évente személyenként, Litvániában 15, Csehországban pedig 14.4. Magyarországon sörből, borból és égetett szeszből is jól fogyasztanak az emberek.

Itt fogyott a legtöbb bor

A borfogyasztás Európa szerte igen népszerű, azonban a térkép alapján azt láthatjuk, hogy a déli régióban sokkal több bor fogyott és készült is,mint máshol. Nem meglepő, hogy a legnagyobb borfogyasztó nemzet a francia, ahol egy francia polgár akár 54 liter bort is megiszik egy év alatt. Ezt követette Portugália, 50 literrel, és Szlovénia 44 literrel.

Bár a nyugati országok is szeretik a bort, azért nem ők vezették a listát 2019-ben, sőt vannak országok, ahol még csökkent is a fogyasztott bor tartalom, mint például Moldáviában is, ahol mindössze 30 liter bort fogyasztott az átlag lakos 2019-ben. Spanyolország, bár rengeteg bort importál Európa más országaiba, és híresek is a spanyol borok, azonban ők inkább sört isznak, mint bort. Törökország a lista végén kullogott, csak úgy, mint Ukrajna, Oroszország, Lengyelország vagy akár Bosznia és Hercegovina.

Itt inkább a sörre esküsznek

Az európaiak azonban nem csak a bort, de a sört is szeretik, Kelet-Közép Európában pedig igazi sörnagyhatalmak vannak. Nem meglepő hát, Csehország a térség legnagyobb sörfogyasztója, sőt, világszinten is toplistásak voltak 2019-ben, amikor 135 liter sört ivott meg az átlag cseh egy év alatt. Őket követette Ausztria, Németország, Lengyelország és Románia.

A magyar borból azért külföldre is jut

A magyarok 2019-ben mintegy 79 liter sört, ittak meg, borból mindössze 28 liter fogyott személyenként. Ebből a felmérésből pedig kiderül, hogy a magyarok inkább a sör felé húznak, ha italozásról van szó. Összességében a töményitalok is jól fogynak a magyaroknál, ugyanis a térkép alapján Magyarországon a bor fogyasztást megelőzik a különböző égetett szeszek fogyasztása.

A magyar borok közül nemcsak a Tokaji népszerű külföldön. Az ország jelentős borexportőre, a Lidl összesen 7,8 milliárd forint értékben juttatott el magyar palackos borokat a külpiacokra, ami 25 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi kivitelt. a Pénzcentrum megkérdezte az áruházláncot, hogy melyek a legkedveltebb magyar borfajták külföldön. Arra is kíváncsiak voltunk: mit szeretnek a leginkább a magyar vásárlók?

A teljes magyar palackos borexport 36 százalékát a Lidl Magyarország bonyolítja, mely 2021-ben 7,8 milliárd forint értékben exportált magyar palackos bort külföldre. A diszkontlánc közlése szerint Európa-szerte 15 országba 184 féle hazai bort exportált, amelyek közül a legnagyobb felvevőpiacot az Egyesült Királyság jelentette. Mindemellett Csehország, Németország és Lengyelország tartozik még a vállalat top felvevő piacai közé. A diszkontlánc tapasztalatai alapján a legnépszerűbb borfajtáknak továbbra is a Szürkebarát, a Királyleányka, az Egri Bikavér, a Tokaji Furmint és az Irsai Olivér bizonyultak. Viszont nem csak ezekbe az országokba exportál Magyarország jelentős mennyiségű bort.