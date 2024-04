Elfogyott a türelem a repohár rendszerrel szemben? Erre már ráharapott a fogyasztóvédelem

Számos ponton módosította a kereskedelmi gyakorlatát a Cup Revolution a versenyfelügyeleti eljárás alatt, végül a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) figyelmeztette és megfelelésre kötelezte a céget. A GVH megállapította, hogy az egyik legnagyobb hazai repohár-forgalmazó vállalkozás a fogyasztók számára megtévesztő módon kommunikált a poharak, illetve a visszaváltási rendszer környezetre gyakorolt hatásairól.

Az alkalmazott kereskedelmi gyakorlatáról ugyanakkor nem volt megállapítható, hogy az agresszív is lenne, de nem is volt kizárható a fogyasztókra gyakorolt kedvezőtlen hatás, ezért a GVH felhívja a repohár rendszert alkalmazó vendéglátóhelyek figyelmét is, hogy a jogsértések elkerülése érdekében biztosítsák a vendégeik tájékoztatását, illetve vizsgálják felül a poharak visszaváltásával kapcsolatos kereskedelmi gyakorlatukat.

2022 októberében indított versenyfelügyeleti eljárást a Gazdasági Versenyhivatal a Cup Revolution Szolgáltató Kft.-vel szemben, mert a GVH gyanúja szerint a számos hazai fesztivál, koncerthelyszín, vendéglátóhely és sportrendezvény műanyag pohár-visszaváltó (ún. repohár) rendszerét biztosító vállalkozás kereskedelmi módszere, illetve a reklámkommunikációja során alkalmazott egyes környezetvédelmi állításai nem feleltek meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, illetve megtéveszthették a fogyasztókat.

A GVH megállapította, hogy

a Cup Revolution 2021. augusztus 5-től 2023. júniusig, a repohár rendszerére vonatkozó, egyes környezetvédelmi („újrahasználható/újrahasznosítható”, „hulladék csökkentés” és „fenntarthatóság/körforgás/környezetbarát működés” kategóriákba sorolható) állításokkal megtévesztette a fogyasztókat. A vállalkozás az eljárás során nem tudta igazolni egyes reklámállításai (pl. „A visszaváltható és mosható poharak használatával akár 80%-kal csökkenthető a rendezvények és vendéglátóhelyek hulladéktermelése.”) megalapozottságát,

a cég által alkalmazott repohár rendszer általános működéséről önmagában – az egyes vendéglátóhelyeken elérhető megoldásoktól és tájékoztatásoktól függetlenül is – nem állapítható meg, hogy az alkalmas lenne nyomásgyakorlásra, illetve a fogyasztók tisztességtelen befolyásolására.

A GVH Versenytanácsa a döntés során figyelembe vette, hogy

az eljárás alá vont cég kisvállalkozás,

a versenyhatóság korábban nem állapított meg jogsértést vele szemben,

a kereskedelmi gyakorlata nem sérülékeny fogyasztói kört, tehát nem gyermekeket, betegeket vagy időseket célzott.

A döntés során fontos körülmény volt, hogy

az eljárás megindítását követően a Cup Revolution számos ponton felülvizsgálta és módosította az alkalmazott kereskedelmi gyakorlatát (pl. a poharak visszaváltását segítő applikációt vezetett be) és 2024-ben további fejlesztéseket jelentett be,

a vállalkozás már az eljárás során, megfelelési szándékkal módosította a jogsértőnek ítélt környezetvédelmi, úgynevezett „zöld-állításait”.

A GVH Versenytanácsának megítélése szerint mindezek alapján joggal feltételezhető a cég jövőbeli jogkövető magatartása, így a GVH Versenytanácsa figyelmeztetésben részesítette a Cup Revolution Kft.-t. A nemzeti versenyhatóság a fogyasztók, valamint a tiszta piaci verseny szempontjából előremutatónak tartja, ha egy eljárás alá vont vállalkozás a GVH vizsgálatának megindítását követően felülvizsgálja a kereskedelmi gyakorlatát.

A GVH Versenytanácsa a figyelmeztetés mellett előírta a cég számára, hogy

vizsgálja felül az általa (aktuálisan) alkalmazott összes kommunikációs eszközt, különös tekintettel a környezetre gyakorolt hatásokra vonatkozó állításokra,

alakítson ki olyan programot, amely segíti a fogyasztók tájékoztatását a repohár rendszer működésével kapcsolatban.

A vizsgálat tapasztalatai alapján a GVH elnöke felszólító levéllel fordult az egyik repohár rendszert alkalmazó budapesti koncerthelyszínhez. Ezzel összefüggésben a nemzeti versenyhatóság felhívja valamennyi, a rendszert alkalmazó vendéglátóhely figyelmét, hogy a lehető legszélesebb körben biztosítsák a fogyasztók tájékoztatását a repohár rendszer alkalmazásáról, illetve vizsgálják felül a poharak visszaváltásával kapcsolatos kereskedelmi gyakorlatukat.

A GVH az ügy kapcsán hangsúlyosan felhívja a vállalkozások figyelmét a reklámkommunikációjuk során alkalmazott környezetvédelmi, úgynevezett „zöld-állítások” megalapozottságára.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: VJ/34/2022.