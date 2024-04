Kudarcos vállalkozásáról vallott Nyertes Zsuzsa: ez vezetett a bukáshoz

Másfél évtized után volt kénytelen feladni vállalkozását Nyertes Zsuzsa színésznő.

Annak idején jó környéken, egy bevásárlóközpontban nyitotta meg szépségszalonját Nyertes Zsuzsa színésznő – számolt be róla az RTL Híradó. A szalon kezdetben nagyon sikeres volt, ám végül mégis kénytelenek voltak bezárni. Nyertes ezt azzal magyarázta, hogy a szalonban dolgozó alkalmazottak több alkalommal is elvitték tőle az általa felépített ügyfélkört. Akkor döntöttek a bezárás mellett, amikor ez már többedjére is megtörtént.

Címlapkép: MTVA Fotó: Zih Zsolt