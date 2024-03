Közel az újabb összeomlás? Durván bezuhanhat az ilyen ingatlanok értéke már 2024-ben

Az Amazon várakozásai szerint a következő években jelentős, körülbelül 1,3 milliárd dolláros működési költségmegtakarítást érhet el azáltal, hogy radikálisan a kihasználatlan irodák arányátl - jelentette a Business Insider egy a birtokába jutott belső dokumentum alapján. Ezt többek között egyes bérleti szerződések lejáratának kivárásával, meg nem hosszabbításával, teljes irodai szintek használatának minimalizálásával, valamint előzetes bérleti szerződések bontásával, újratárgyalásával tervezik elérni.

Az Amazon várakozásai szerint jelentős, körülbelül 1,3 milliárd dolláros megtakarítást érhet el az irodai helyiségek kihasználtságának javításával a következő években. Egy belső dokumentum és egy informált forrás szerint a cég több lépést is tervez ennek érdekében: nem hosszabbítja meg bizonyos bérleti szerződéseit, felhagy egyes irodai szintek használatával, illetve előzetes bérleti szerződések bontásáról tárgyal. A névtelen forrás azt is elmondta, hogy jelenleg az Amazon irodai helyiségeinek kihasználatlansági aránya 33,8%, amit a vállalat 2024-re 25%-ra, majd további három-öt év alatt 10%-ra kíván csökkenteni.

Ez a lépés jelentős hatással lehet a kereskedelmi ingatlanpiacra, amely már most nehézségekkel küzd a távmunka növekedése és más nagyvállalatok hasonló megszorításai miatt. A Fitch hitelminősítő intézet figyelmeztetett arra, hogy az amerikai irodák értékcsökkenése meghaladhatja akár a 2008-as ingatlanpiaci válság idején tapasztalt mértéket.

Az Amazon szóvivője, Brad Glasser emailben reagált ezekre az információkra, hangsúlyozva, hogy az ingatlanportfóliójuk felülvizsgálata rutinszerű tevékenység. Kiemelte, hogy folyamatosan elemzik az irodák kihasználtságát annak érdekében, hogy optimalizálják azt. Ez magában foglalja bizonyos munkatársak áthelyezését is annak érdekében, hogy javítsák az együttműködést és hatékonyabban használják fel az irodatereket.

Továbbá az Amazon arra ösztönzi alkalmazottait, hogy hetente legalább három napot töltsenek az irodában és közelebb költözzenek a központi "csomópontokhoz". Azoknak az alkalmazottaknak, akik nem tudnak vagy nem akarnak eleget tenni ennek a követelménynek, azt javasolták, hogy éljenek az önkéntes felmondás lehetőségével.

Az Amazon ezen túlmenően "hibernációs" stratégiát is alkalmaz bizonyos irodai helyiségeinél: teljes emeleteket vagy épületeket tesznek inaktívvá minimalizálva ezzel a működési költségeket. Glasser hangsúlyozta, hogy ezek a lépések nem kapcsolódnak közvetlenül a vállalat a "Visszatérés az irodába" ( Return to Office, RTO) politikájához. A cég például továbbra is költségcsökkentési intézkedéseket hajt végre más területeken is. Ezek közé sorolhatók a legutóbbi elbocsátások, valamint az Alexa-csapat back-end rendszerének átalakítása. Az Amazon által felvásárolt One Medical egészségügyi cég szintén nyomás alatt áll további megtakarítások elérése érdekében.

Az RTO-politika bevezetése óta több mint 30 000 alkalmazott írt alá egy petíciót e politika ellen tiltakozva, írja a lap. Andy Jassy vezérigazgató viszont világossá tette: ha valaki nem hajlandó betartani ezeket az irányelveket, valószínűleg nem lesz sikeres az Amazonnál.