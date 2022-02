Ijesztő tendencia: brutális mennyiségű alkohol fogyott a járvány alatt

Magyarországon a járványtól függetlenül is komoly probléma a túlzott alkoholfogyasztás, a pandémiás helyzet pedig még mélyebbre rugdoshatta az ezzel küzdőket.

A NAV jövedéki termékekre vonatkozó statisztikái szerint a karantén ideje alatt, 2020-ban 10 százalékkal többet ittak a magyarok, mint az azt megelőző évben, februárban 75, márciusban 50 százalékkal több alkohol fogyott. A korlátozások enyhítésével és a vendéglátóhelyek újranyitásával nyáron újabb kiugrás következett, júniusban 12, júliusban 28 százalékkal több alkoholt fogyasztottak, mint egy évvel korábban.

Magyarországon a járványtól függetlenül is komoly gond a túlzott alkoholfogyasztás: a KSH 389 ezerre teszi az alkoholbetegek számát. A szakemberek viszont inkább ennek dupláját szokták említeni, míg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint 900 ezren szenvednek alkoholfüggőségben itthon. Ráadásul a mértéktelen ivás gyengíti az ember immunrendszerét, megnöveli a tüdőgyulladás és más akut megbetegedések, akár a Covid-19 kialakulásának kockázatát is.