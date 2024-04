Kőkemény NAV-razzia indul Magyarországon: itt állnak lesben az ellenőrök áprilisban

2024 áprilisában az eddigi bejelentések alapján többek között vendéglátóhelyek, boltok, pékségek, építkezések kerülhetnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal célkeresztjébe. Az Adótraffipax oldalon közölt információk alapján az is tudható, hogy pontosan hol és mikor várhatók ellenőrzések. Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök ebben a hónapban.

A NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a vármegye területén április 8. és 14. között a pékségekben, április 15. és 19. között Kalocsán, április 15. és 21. között Kiskunfélegyházán, április 18. és május 17. között a szoláriumokban és az egyéb fizikai-közérzetjavító szolgáltatóknál, április 23-án Lajosmizsén, Felsőlajoson és Ladánybenén ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét, az alkalmazottak bejelentését, majd nyomon követik a bevételek alakulását a pénztárgépek adatai alapján. A revizorok megjelenésére a hivatali munkaidőn túl is számítani lehet - írták.

A NAV baranyai munkatársai április 1. és 7. között kedden Bólyban és Dunaszekcsőn a vendéglátóhelyeket, szerdán Drávaszabolcson az élelmiszerboltokat, Csütörtökön pedig Pécsett, a ruhaboltokat ellenőrzik. A revizorok megjelenésére számíthatnak továbbá Palkonyán, a „Palkonyai Húsvét” rendezvény árusai is. Az ellenőrök vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is.

A vármegye ipari parkjaiban és nagykereskedelmi bázisain a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai, ahol a dolgozók bejelentését, és a foglalkoztatás egyéb szabályainak a betartását ellenőrzik. Az adóhatóság munkatársai továbbra is kiemelten ellenőrzik a kezelőszemélyzet nélküli automataberendezések üzemeltetését a vármegye egész területén - írták.

2024. április 8. és 12. között a NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai Okányban, Vésztőn, Füzesgyarmaton, Szeghalom és környékén fognak ellenőrzéseket végezni. A revizorok nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint az online pénztárgép használatának szakszerűségét vizsgálják.

2024. április 15. és 19. között a Békés vármegyében a vendéglátóhelyeken a nyugta- és számlaadását és a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják. 2024. április 22. és 26. között pedig a zöldség- és gyümölcskereskedőknél a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint az online pénztárgépek használatának szakszerűségét ellenőrzik.

A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2024. április 2-án a vármegyei építkezéseken ellenőrzik a szabályszerű foglalkoztatást. A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések - írták.

A NAV Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága 2024. április 2. és 5. között az alábbiak szerint tervez helyszíni ellenőrzéseket:

április 2. (kedd) Szécsényi járás,

április 3. (szerda) Pásztói járás,

április 4. (csütörtök) Balassagyarmati járás,

április 5. (péntek) Salgótarjáni járás.

A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a kertészetekben. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, illetőleg a megfelelő áfakulcs használatát. Fentieken túl az adóellenőrök a hét valamennyi napján a vármegye egyéb területein is végezhetnek vizsgálatokat - írták.

A NAV Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának adóellenőrei a 14. héten a jövedéki terméket értékesítőknél, az építőanyag-kereskedőknél és az építkezéseken folytatnak vizsgálatokat. Az ellenőrzések továbbá kiterjednek az online vásárlásokra és a kezelőszemélyzet nélküli automataberendezésekre. A nyugta- és számlaadást, a pénztárgépekkel kapcsolatos előírások betartását, a nyilvántartások vezetését, valamint a foglalkoztatottak bejelentésének szabályszerűségét is vizsgálják a revizorok - írták.

A NAV Zala Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2024. január 22. és május 1. között azokat az adózókat vizsgálják, ahol az elmúlt három évben nem volt helyszíni ellenőrzés. A revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint a pénztárgéppel kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják. A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések - közölték.

Kiemelt ellenőrzési témakörök

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) március 26-án tette közzé, hogy milyen kiemelt ellenőrzési témakörök várhatók idén. Azt közölték: a NAV 2024-re a rendelkezésére álló adatvagyon felhasználásával, célzott kockázatelemzéssel és a gazdasági folyamatokhoz igazodva határozta meg az ellenőrzések irányát. A NAV az ellenőrzések típusát az adózók magatartásának függvényében választja meg. Kiemelt figyelmet kap idén az adózói adatszolgáltatások adathelyességének biztosítása.

Differenciáltabb hozzáállás

Évek óta számíthatnak a NAV támogatására a jogkövető adózók, ha kisebb súlyú, nem szándékos hibát vétenek, ezzel is ösztönözve az önkéntes jogkövetést. A tapasztalatok szerint azonban egyes adózói körök ezzel visszaélnek, és tendenciózusan csak akkor teljesítik adókötelezettségüket, miután a hivatal megszólítja őket valamilyen eltérés, hiány miatt. Ezért az eddigieknél is differenciáltabb hatósági hozzáállásra van szükség, amiben még inkább az adózók attitűdje lesz a meghatározó az ellenőrzések típusának megválasztásában.

Új szektorok ellenőrzése

A kockázatelemzések fókuszába új szektorok is bekerültek az állandóan ellenőrzött területek mellett. Idén a NAV figyelmére számíthatnak a rendezvényszervezők, a reklám-, marketing-, és médiaszolgáltatók, az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből, és kriptovalutából jövedelmet szerzők, a szépségiparban működők, valamint a testedzési szolgáltatással foglalkozó adózók is. A már régóta és rendszeresen vizsgált ágazatok sem kerülnek le a listáról, így például az építőipar, a személy- és vagyonvédelem, a zöldség- és gyümölcskereskedelem, valamint az értékesítés a webhelyeken, internetes piactereken továbbra is ellenőrzés tárgya lesz.

Kiemelt adózók

Nemzetgazdasági súlyuknál fogva a kiemelt és a legnagyobb adóteljesítményű adózók vizsgálata idén is folytatódik. Ellenőrzési szempont marad az adókedvezmények (fejlesztési-, energiahatékonysági beruházási-, felújítási) igénybevételének vizsgálata, továbbá kiemelt prioritású a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak (transzferárak) kontrollja. A szokásos piaci árat megállapító határozatokban foglaltak – különös tekintettel a kritikus feltételrendszerre – ellenőrzése kiemelt feladat.

Adatszolgáltatások ellenőrzése

A digitalizáció térnyerésével a tranzakció(esemény)alapú bevallások és adatszolgáltatások váltják fel a hagyományos formákat. Emiatt elengedhetetlen az adatok folyamatos vizsgálata, a rendszerszintű hibák kiszűrése, ami alapfeltétele a csalárd adózói magatartás azonosításának, a láncolatok feltárásának, és a gyors hatósági reakciónak. Az adateltérések kiküszöbölése a jogkövető adózói körnél is elengedhetetlen, ugyanis csak helyes adatokra építhetők jól működő kockázatelemzési modellek. A bevallások, adatszolgáltatások és a NAV rendelkezésére álló adatok pontosságát biztosító eljárások különösen az online adatszolgáltatás és az áfabevallások, valamint a biztosítotti bejelentések és a járulékbevallások egyezőségére koncentrálnak. Utóbbinak különös jelentőséget ad, hogy a munkáltatói bejelentések teremtik meg az alapját a foglalkoztatottak társadalombiztosítási és többek között a majdani nyugellátásának.

Támogató eljárások

2024-ben a NAV akkor segíti támogató eljárással az adózókat, ha a hiba nem szándékos mulasztásra vezethető vissza, ha valószínűsíthető a jogkövetési hajlandóság, ha az eltérés az adózó adóteljesítményéhez viszonyítva vélelmezhetően csekély, és ha a hiba előfordulása nem rendszeres. Ha ezek a körülmények nem állnak fenn, akkor a hivatal nem támogató eljárást, hanem ellenőrzést indít.

Vámellenőrzések és rendészet

Továbbra is előtérben van az EU-ból és harmadik országból behozott és Magyarországon forgalomba helyezett, új gépjárművek utáni regisztrációsadó- és áfafizetés ellenőrzése. Az e-kereskedelem térnyerésével a vámellenőrzések az importnál jelentkező alulértékelések feltárására, valamint a közösségi és belföldi forgalomban tetten érhető áfakikerülésre, a vámérték valódiságára koncentrálnak. Idén is központi téma az importáruk termékbiztonsága, a hamis, veszélyes termékek kiszűrése. Folytatódik a csempészáruk illegális forgalmának visszaszorítása, valamint a hazai és nemzetközi jogszabályokban meghatározott korlátozások, tilalmak következetes érvényesítése, a szankciós rendelkezések betartatása.

Azt írták, a NAV honlapján az Adótraffipax rovatban továbbra is elérhetők a jogkövetési vizsgálatok, próbavásárlások tervezett helyszínei és időpontjai és a részletes, 2024-es ellenőrzési terv is.