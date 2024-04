Osztalékfizetésről hozott döntést a Waberer’s: ennyit fizet részvényeseinek a vállalat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Rekordévet zárt a Waberer’s International 2023-ban is, így az előző évit meghaladó mértékű, részvényenként 120 forintos osztalék fizetéséről döntött a társaság éves rendes közgyűlése. A részvényesek emellett elfogadták a vállalat beszámolóját, valamint két új Igazgatósági és egy új Felügyelőbizottsági tagot is választottak. A Waberer’s a közgyűléssel egyidőben publikálta első Fenntarthatósági jelentését is.

Címlapkép: Getty Images

