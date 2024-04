Figyelem, fontos határidő élesedik holnap: ezt minden vállalkozónak tudnia kell az eÁFA-ról

Idén április 22-ére esik a harmadik havi és az első negyedéves áfa bevallásának határideje, ami 2024-től már az új eÁFA rendszer keretében, akár annak webes felületén, akár gép-gép kapcsolaton keresztül is benyújtható - tájékoztat Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.

Az új rendszer eredményei a számokban is megmutatkoznak. Az eÁFA egyik bázisa a NAV Online Számla rendszere, az ide regisztrált vállalkozások száma mára átlépte 1,5 milliót. Amíg 2019-ben átlagosan havonta kétmillió számláról érkezett adat, addig mára elérte a havi 64 milliót - emelte ki az államtitkár. Izer Norbert emlékeztetett: ma már több módon is benyújtható a vállalkozások áfa-bevallása az adóhivatalhoz. Az egyik lehetőség az Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK). Ez egészül ki az új eÁFA révén igénybe vehető webes felületen, illetve gép-gép kapcsolaton keresztüli lehetőséggel.

A webes felületen a gazdálkodó a NAV által az adó megállapításához rendelkezésére bocsátott adatokat kiegészítheti, módosíthatja, és a bevallástervezetet ugyanezen a felületen bevallásként jóvá is hagyhatja. A gép-gép kapcsolat lényege, hogy az adóalany interfészen keresztül továbbítja a megfelelően strukturált bizonylatszintű adatokat a NAV-nak, és az összeállított bevallástervezetet gépi úton hagyja jóvá. Az eÁFA-rendszer 2024. január 1-jén indult el élesben, az ezt igénybe vevők köre napról napra bővül.

Az államtitkár úgy fogalmazott: az eÁFA-rendszer használata nem kötelező, azonban az ÁNYK-hoz képest számos előnyt kínál. Lehetőség nyílik a szükséges adóhatósági adatok - például befogadott és kiállított számlák, vámeljárások adatainak - lekérdezésére, valamint az adónyilvántartás elkészítése, továbbá adóhatósági adatokra alapozott strukturált ellenőrzési folyamat mellett, a bevallási kötelezettség egyszerű teljesítésére. Az eÁFA-rendszerben a bevallás benyújtását megelőző ellenőrzés a korábbihoz képest egyszerűbb, és akár a NAV kockázatelemzése során fellelt eltérésekre is felhívhatja a figyelmet.

Izer Norbert elmondta, a bevallási kötelezettségét gép-gép kapcsolaton keresztül teljesítő adóalany mentesül az önellenőrzési pótlék alól, ha az önellenőrzést a bevallás benyújtásától, de legkésőbb az esedékességétől számított 15 napon belül nyújtja be az adózó. Jelentős adminisztrációs könnyítés továbbá, hogy a bevallást az eÁFA-rendszerben benyújtóknak nem kell az összesítő nyilatkozaton is adatot szolgáltatni, azaz mentesülnek az áfabevallás M lapja kitöltése alól.

Az államtitkár úgy fogalmazott: az adminisztrációs terhek csökkentése mellett a gazdaság fehérítését is szolgálják ezek a kormányzati intézkedések. Ráadásul a papírszámláról áttérők számlánként több száz forintot is spórolhatnak. Az online számlázás révén pedig a cégek egyre nagyobb informatikai jártasságra tesznek szert, amely nemcsak az adott vállalkozást fejleszti, hanem jelentős szerepet játszhat Magyarország versenyképességének további növekedésében is..