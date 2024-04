Elkeserítő ezeknek a vállalkozóknak a helyzete: tovább gyűrűzik a válság, nem csökken a borúlátás

A K&H kkv bizalmi index tavaly év végén látott reményteli javulása az idei első negyedévben ismét megtorpant: 4 pontos csökkenéssel -10 ponton áll a mutató, ami így már közel két éve a negatív tartományban van. A visszaesés fő oka a munkaerőhelyzet és a gazdasági kilátások negatív megítélése.

Ismét csökkent a magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, az előttük álló egy évre vonatkozó várakozásaikat jelző K&H kkv bizalmi index, ami így jelenleg -10 ponton áll. „Tavaly év végén úgy tűnt, hogy a vállalkozások ismét bizakodóbbak és elindul a javulás, hiszen a negyedik negyedévben 5 pontot emelkedett az index. A növekedés azonban most megállt, így tartósan, már hetedik negyedéve a negatív tartományban van. Sőt, 2014 óta a harmadik legalacsonyabb értéket mutatja. A pesszimizmus fő oka, hogy a munkaerő- és a gazdaság helyzetét is borúsan látják a vállalkozások. Ez utóbbi nem csoda, hiszen a vártnál gyorsabban mérséklődő infláció ellenére sem tud beindulni a fogyasztás növekedése, az uniós források sorsa is bizonytalan és a tartósan recesszióban lévő gazdaság keresletcsökkentő hatása is megmutatkozik” – tájékoztatott Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés vezetője.

A hangulat egyedül a 101-300 millió forint közötti árbevétellel rendelkező kisvállalkozások körében javult, de ott is csak 2 ponttal (-4 pont). Az ennél kisebb, illetve nagyobb cégek körében egyaránt romlott a helyzet. A 300 millió és 2 milliárd forint közötti árbevételű középvállalkozások várakozásai csökkentek a legnagyobb mértékben, esetükben 11 ponttal esett a mutató, ami így -3 ponton áll. A legkisebb, 100 millió forint árbevétel alatti mikrovállalkozások hangulata ennél kisebb mértékben, 6 ponttal csökkent, azonban az ő esetükben 10 éves mélypontot ért el az index (-16 pont).

Ágazati szempontból – bár minden szektor várakozásai a negatív tartományba esnek – az eredmények mutatnak némi differenciálódást. A mezőgazdasági (-1 pont) és az ipari cégek (-5 pont) az átlagnál kevésbé borúlátók, ezzel szemben a kereskedelmi (-12 pont) és a szolgáltató szektor (-13 pont) kilátásai az átlagnál is rosszabbak. Régiós szempontból viszont gyakorlatilag nem láthatók eltérések: a közép-magyarországi cégek várakozásai -9 ponton, a keleti és nyugati országrészben pedig egyaránt -10 ponton állnak.