Szívhatja a fogát, aki családi házban lakna: keményen fizethetnek, ha idén építkeznének

Kihívást jelentett az építőiparnak a 2023-as év és a nehézségeknek még nincs vége. Infláció, gazdasági helyzet, pályázatok megszűnése, nagy beruházások visszavonása – csak hogy néhányat említsünk a megmérettetések közül. De hogyan tudunk megbízható szakembereket találni? Miként lehet felvenni a kesztyűt a folyamatosan növekvő építőanyagárakkal szemben? Mekkora problémát jelent a szakemberhiány és hogyan lehet az újonnan piacra lépett Z generáció tagjait motiválni? Érdemes-e belefogni idén egy felújításba, netán építkezésbe? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ Molnár Gáborral, az IMG Építő Kft. ügyvezetőjével, a közel húsz baranyai céget magába foglaló, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által menedzselt Építőipari Technológiai Klaszter alapító tagjával és elnökével.

Bármerre is járunk, mindenfelé építkezéseket látunk, de úgy tűnik, hogy ez a kép sok tekintetben csalóka. Számos kihívást tartogatott 2023 az építőipar számára: infláció, gazdasági nehézségek, pályázatok megszűnése, nagy beruházások visszavonása néhány kormányzati intézkedéssel karöltve.

Azoknak az ajánlatkéréseknek a száma, amelyekből az előző években hetente négy-hat érkezett, lecsökkent heti egy-kettőre vagy nullára. Elmaradtak a megrendelések és a megbízások leginkább egy szűk ismeretségi körből érkeznek, ami elsősorban a már meglévő partnereinket jelenti, illetve azokat, akik minket ajánlottak másoknak. A lakossági megkeresések nagyon ritkák, döntő többséggel jól kvalifikált családi házak tulajdonosai keresnek meg minket, de ezeknél is nagyon sok résztvevős ajánlatadási kör van. És bár mindenki próbálja az árakat lenyomni, ez egyre inkább nehézkes többek között a növekvő üzemanyag- és energiaárak miatt. A klasztertagok egységesen azt állítják, hogy leginkább azok kérnek fel újra minket egy-egy munkára, akik már megbíztak bennünk egyszer és ugyanazt a minőségi munkát várják el

– mondta el kérdésünkre Molnár Gábor, az IMG Építő Kft. ügyvezetője, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által menedzselt Építőipari Technológiai Klaszter alapító tagja és elnöke.

Rengeteg a csaló vállalkozás a piacon

Ahogy a szakember fogalmaz, nagyon nehéz jó eredményeket elérni ezeknek a vállalkozásoknak, hiszen fix költségeik vannak. A legfontosabb kérdésnek azonban még mindig azt tartja, hogy vajon végigviszi-e egy adott vállalkozás az aláírt, teljes szerződésben foglaltakat?

Szerintem az ügyfelek tájékozatlansága és bizalmatlansága miatt ilyen rossz ma az építőipar megítélése. Sajnos túl sok azoknak a vállalkozásoknak a száma, akik becsapják a megrendelőket. Rengeteg az újonnan alakult korlátolt felelősségű társaság, akik a kivitelezőt sokszor nem fizetik ki, áfát csalnak és körbetartozásokat halmoznak fel. A megrendelő sokszor nincs is tisztában azzal, hogy mit vállal. Én azt javasolom mindenkinek, hogy a kivitelező kiválasztása előtt telefonáljunk be a helyileg illetékes iparkamarába, ahol kérhetünk egy listát tíz-húsz olyan cégről, akikkel megbízhatóan lehet dolgozni. Ez lesz a garancia arra, hogy a megrendelő sem fázik rá a választására, hiszen az Internetes oldalakon nem feltétlenül találkozunk mindig hiteles információkkal. Az iparkamarának azonban szinte hatósági jogosultsága van, többek között rálátnak a cégekre és a tanulók foglakoztatásához is személyesen mennek ki a telephelyekre. A vevő ezzel a módszerrel még válogatni is tud annak alapján, hogy melyik építőipari vállalkozás a leginkább szimpatikus neki. Döbbenetes tény, hogy ez a körültekintés az autóvásárlás esetében működik a magyar lakosság körében, de a házvásárlásnál nem, pedig sokkal nagyobb összeg kiadásáról van szó

– magyarázta Molnár Gábor, aki közel harminc éve dolgozik kivitelezőként és ő maga is mindig meri vállalni a garanciát a munkájára.

Ésszerű kompromisszumok kellenek egy építkezéshez

Felhívja a figyelmet arra is, hogy egy korrekt költségvetés mindig a TERC építőipari költségvetés-készítő programmal készül, ami meghatározza a rezsióradíjat és azokat az időkereteket, ami alatt egy-egy munkafolyamatot el kell készíteni. Ez egy tájékoztató jellegű büdzsé az anyag-, idő- és gépnormákkal, az önköltségszámítással, ami a megalapozott ütemtervkészítés alapját jelenti az erőforrás-kigyűjtéseknek is. Ezt a hivatalos, tételes költségvetést kapja meg a megrendelő, ám Molnár Gábor szerint csak a vevők mintegy öt százaléka nézi át részletesen.

Azt javasolja, hogy mielőtt belefognánk egy építőipari beruházásba, kezdjünk el az adott témában tájékozódni és alakítsunk ki egyfajta piaci realitásérzéket. Szerinte fontos, hogy mindig szerződjünk le egy műszaki ellenőrrel, majd menjünk vissza a választott kivitelezőhöz és beszéljük át együtt a lehetőségeket. Persze az árak még mindig az egyik legfontosabb tételt jelentik és a jelenlegi trendek szerint nem úgy tűnik, mintha azok lefelé mozognának.

Minden olyan ügyfél, aki megérti, hogy mi mennyibe kerül, azzal meg lehet állapodni. A kivitelező cégek is abban érdekeltek, hogy legyen munkájuk, tehát ésszerű kompromisszumokkal és reális gondolkodással mindig megtalálhatjuk a közös metszéspontot, amivel ebben a nehezedő helyzetben is felépíthető egy családi ház. Az a legbiztonságosabb és ésszerűbb megoldás, ha keresünk egy vállalkozót, akivel fix összegű szerződéssel szerződünk. Idén ugyanis leginkább a kivárás és túlélés fogja jellemezni ezt a szektort; mindenki igyekszik úgy alakítani az évét a klaszterből, hogy a munkaválallóit meg tudja tartani és senkit ne kelljen elbocsátani. Decembertől már érvényes volt a minimálbéremelés, tehát mozgatni kellett a béreket. Aztán itt van a nagymértékű, 41 forintos üzemanyagár emelkedés, ami különösen sújtja az építőipart. Március elejétől az építőanyag gyártók jelentős áremelést prognosztizálnak a piacon és bár nyilván lesz ennek egyfajta kontrollja a másik oldalon, de ezzel is számolnunk kell. Ezek fogják a bekerülési költségeket meghatározni: a hazai építőipari kivitelező cégek idén nem lesznek abban a helyzetben, hogy nagyon nagy nyereségeket, vagy hogy egyáltalán nyereséget halmozzanak fel. Persze kisebb-nagyobb mértékben terveztünk a nehezebb időszakokra valamilyen saját beruházást, hogy tudjunk munkát adni az embereknek

– mutatott rá az Építőipari Technológiai Klaszter elnöke.

Nem enyhül a szakemberhiány

Ezt a nem túl biztató szituációt fokozza a szektorban évek óta jelenlévő szakemberhiány. Úgy tűnik, egyre nehezebb olyan munkavállalót találni, aki az építőiparban akarna dolgozni. Jó hír azonban, hogy a fluktuáció konvergál a nullához: miután az alkalmazottak megkapják a fizetésüket, be vannak jelentve, telefont és juttatásokat kapnak, így olyan körülményeket biztosítanak nekik, hogy maradjanak.

Az országos tendenciához hasonlóan, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által menedzselt Építőipari Technológiai Klaszternél is leginkább a kiöregedés jelenthet problémát. Hiába üzemeltetnek ágazati képzőközpontot, az utánpótlás nehézkes, mert a nehéz fizikai munkát ma nem szívesen végeznek a fiatalok. Molnár Gábor szerint ha valaki azt látja, hogy lehet könnyed pénzkereseti lehetőséggel kecsegető influenszer, akkor nem akar kőműves lenni.

A munkaerőpiacra bekerülő, fiatalabb generációt nem feltétlenül a pénz motiválja. Saját példánkból úgy látom, hogy egy olyan jövőkép felállítása lehet a nyerő stratégia számukra, amivel tudnak egy jövőbe mutató célért dolgozni, mégpedig, hogy egyszer saját vállalkozást építhessenek Ha látják, hogyan működik egy vállalkozás, hogyan kell kiszámolni az anyagot, elvégezni egy adott munkát és sorolhatnám, akkor megláthatja a lehetőséget a szakmában és azt is, hogyan tud ebből megélni. Aki az iskola és a cégek által elvárható szinten odafigyel az elméleti-gyakorlati oktatásra, az könnyen előre tud lépni és belátja, hogy ez a szakterület jó választás még húsz év távlatában is. Persze ahhoz, hogy megtanuljuk a piaci működést, bele kell kalkulálni a bukás vagy bukások lehetőségét is

– figyelmeztetett a Z-generáció szokásaival kapcsolatban Molnár Gábor. A klasztertagok tehát úgy teszik érdekeltté a diákokat, hogy a Szakképzési Centrummal és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával közösen megmutatják az iparág jövőképét, ahol a munkavállalóknak tizenöt-húsz év múlva is van munkahelye és fejlődési lehetősége.