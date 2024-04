Eladó Gattyán György egykori luxusáruháza: ennyit kóstálhat a fényűző palota az Andrássy úton

Piacra került a budapesti Andrássy út egyik legfényűzőbb ingatlana, a két teljes évig sem működő Il Bacio di Stile luxusáruház egykori palotája - írja az Index. Így Budapestnek egyelőre nem lesz újra luxusáruháza.

Az 2013 őszén nyitott Il Bacio di Stile magasra tette a lécet a hazai luxusszektorban. A palota pazar módon lett felújítva és bebútorozva, valamint az áruházi funkcióhoz belsőépítészeti és enteriőrtervezési szempontból is átalakítva. Telerakták antik és kortárs műtárggyal (a szóbeszéd szerint már ezeknek a megvásárlása vagy kibérlése is egy vagyonba került), amelyek szalonhangulatot kölcsönöztek a többemeletnyi méregdrága ruhának és divatkiegészítőnek - írják. Az áruháznak 2014 áprilisában nyílt meg a panorámaétterme, a fine bistro fogásokat kínáló L’Occhio di Stile.

A luxusáruház 2015-ös bezárása idején NAV-vizsgálat zajlott a tulajdonos, Gattyán György ellen, azonban a kudarcnak csak az egyik oka lehetett az akkori vizsgálat az áruház anyacégének is tekinthető Docler Holding ellen - írja a lap. A bezárás óta többször is felmerült a piaci pletyka, hogy esetleg egy, az országban már számos üzlettel rendelkező nemzetközi fast fashion óriás bérelheti ki az 5 szintes, közel hétezer négyzetméteres (ebből több mint ötezer négyzetméter az eladótér) neoreneszánsz palotát flagship store gyanánt.

Az elmúlt immár közel egy évtized alatt számos alkalommal nyílt meg újra a csupán alkalmakra is bérelhető palota, tartottak itt luxuspartikat, könyvbemutatót és divatrendezvényeket is. Másfél éve szűk körben pedig még arról is beszéltek, hogy az sem kizárt, netán közel-keleti tőke bevonásával, vegyesvállalatként nyílhat újra az áruház, a rentábilis működtetéshez állítólag az üzleti terv is elkészült - írja a lap. Becslés szerint akár 20 milliárd forintot is érhet az ingatlan, ha az Andrássy út jelenlegi átlagos, kb. egymillió forintos négyzetméterárát vesszük alapul, és amihez hozzáadjuk az árnövelő tényezőket, minthogy most nincs a sugárúton ekkora, egy kézben lévő, felújított, reprezentatív, kereskedelmi célú ingatlan, amely immár sok éve üresen áll, azaz a tulajdonosnak – Magyarország egyik leggazdagabb emberének – nem sürgős megszabadulni tőle, nem kell hajlania a jelentősebb alkura.