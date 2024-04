Retteghet az eMAG, Pepita: beszáll a kiskereskedelembe az OTP, itt is lehet már vásárolni

Nemrégiben elindulta Magyarországon a Fizz.hu, amit gyakorlatilag az OTP piacteres online boltja. A vállalat ügyvezetőjével, illetve az OTP csoport innovációs igazgatójával a Forbes beszélgetett.

Nemrégiben elindult Magyarországon a Fizz.hu, aminek ügyvezetője Szőcs András, aki korábban a Mol e-kereskedelmi vezetője volt, de előtte 5 évet dolgozott a Salling Groupnál, 10-et pedig a Tescónál is. A lap, saját információira hivatkozva azt írja, Szőcs a Molnál szintén egy, az e-kereskedelmi szektorba belépő projektet vezetett. Az olajcég egész országot lefedő kúthálózatára alapoztak volna egy Kiflihez hasonló, FMCG-fókuszú online szupermarketet. De ez végül nem kapott zöld utat, bár ezt egyik fél sem erősítette meg.

Fischer András, az OTP csoport innovációs igazgatója azt mondta, a hagyományos bankok jó pár éve mindenütt erős nyomásnak vannak kitéve. Részben a fintech, neobanking és más technológiai lehetőségek is leviszik a belépési küszöböt, részben pedig a szabályozás is a nyílt bankolás felé mutat, és eszerint változnak az ügyfélszokások is. Úgyhogy nincs, mit tenni, diverzifikálni kell a portfoliót.

Fischer András, beszélt a konkurenciától átszipkázott szakemberekről is. Szerinte ez nem meglepő, hiszen relatíve szűk az a munkaerőpiac Magyarországon, ami kellő tudással rendelkezik. Az új piactér-vállalat érdekessége, hogy elsődleges árui nincsnek, ténylegesen csak a partnereik árulnak, ők pedig az ehhez szükséges fórumot adják.