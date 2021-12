Egyre többen élesítik a klímaváltozás elleni csodafegyvert: még nem késő beszállni!

Új résszel jelentkezik a Pénzcentrum podcast-sorozata, amelyben ismét a fenntarthatóság, és a zöld befektetések finanszírozásán volt a hangsúly. A legújabb rész vendégei Győr Tamás, a CIB Bank KKV üzletág vezetője, valamint Gyurcsovics Márk és Mihucz Márton az Instasolartól voltak.

Már hazánkban sem számít luxusnak a napelem, a fenntarthatóság pedig nem csak a lakossági szférának, hanem a vállalatoknak is egyaránt fontos. A napelemes fejlesztések berobbantak a kis-és középvállalkozások életébe is, egyre többen foglalkoznak megújuló energiaforrásokkal, zöld befektetésekkel ami mögé a bankok is beállnak.

Az Instasolar a napelemparkok mellett ipari ingatlanok tetejére is szerel napelem rendszereket, de a lakosság felé is nyitnak, hiszen egyre nagyobb az igény a napelemekre szinte minden szektorban. Mivel ez az egyik legolcsóbb fenntartható energiaforrás, nem meglepő, hogy sok vállalat is ezt a megoldást választja a karbon semlegesség elérése érdekében.

A napelem már nem luxus. A lakossági szektorban is megjelenik a környezettudatosság, nem csak a vállalatoknál. Ösztönzőleg hat erre az elektromos autózás is, mert jól hangzik, hogy akár 300 kilométert is megtehetünk egy otthoni töltéssel, ha pedig napelemről töltünk, úgy minimálisra csökken az ökológiai lábnyomunk.

- tette hozzá Gyurcsovics Márk, az Instasolar vezetője, aki azt is kiemelte, hogy a napelemek robbanásszerű népszerűséségét nem csak azok olcsósága, fenntarthatósága serkenti, hanem a különböző banki támogatások is. A vállalkozás műszaki igazgatója, Mihucz Márton arra is rávilágított, hogy a virágzásnak indult napelem-piac már egyre szélesebb körben elérhető, 2018-ra a gyártói kapacitás már a többszörösére nőtt. Mivel a napelemparkok több hektáros területen helyezkednek el, nagyban hozzájárulnak az ország villamosenergia termeléséhez is, ami szintén serkenti az ilyen befektetések finanszírozását is.

Nagy potenciált látunk a napelemparkok finanszírozásában, de nem csak erre korlátozódunk, hiszen több szelete van az iparágnak, energetikának, fenntartható energiának és mi, mint bank, szeretünk résztvenni ezekben, akár projekt alapon, akár finanszírozóként.

- tette hozzá Győr Tamás, a CIB Bank kis-középvállalkozói szektor vezetője, aki azt is kifejtette, hogy nem csak a vállalkozókat, de lakossági finanszírozást is vállalnak ezeken a területeken, ami bár kisebb befektetést jelent, mégis ugyanolyan fontos, hiszen, nekik is céljuk a fenntarthatóság elérése, és támogatása.

Ha téged is érdekel, hogy mire kell figyelni akkor, ha napelemet szeretnénk otthonra, valamint, hogy meddig tarthat a zöldenergia növekedés, és mit jelent ez finanszírozás szempontjából, úgy hallgass bele podcastunkba a részletekért.