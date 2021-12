Csodaszép, megköti a port, oxigént termel: egyre több lakásban, irodában van már ilyen

Seregély Orsolya Link a vágólapra másolva

A zöldbefektetések és a fenntarthatóság egyre fontosabb a kis-és nagyvállalatok számára is. A bankok pedig szintén hangsúlyt fektetnek arra, hogy olyan projektek mögé álljanak be, amelyek ezeket az elveket, célkitűzéseket szolgálják. A természetet már nem csak a kertünkben élvezhetjük, hanem akár bent az irodában is, ahol a zöldfalakkal a természet belép a munkakörnyezetbe. A kisvállalkozások finanszírozási lehetőségeiről, és a zöldbefektetések létjogosultságáról beszélgetett a Pénzcentrum heti podcastjanak két vendége Fetter István, a CIB Bank kisvállalati divíziójának vezetője, valamint Koltai Tamás, a Gourmet Garden vezetője.

A távmunka, a világjárvány és a legutóbbi klímakonferencia miatt egyre több vállalkozás nyit a zöld megoldások felé. A természet már bekerül az iroda belterébe is, különböző megoldásokkal, térelválasztókkal, falakkal és függesztett kertekkel. A Magyarországon is jelen lévő dinamikusan fejlődő piacnak része a Gourmet Garden is, akik beltéri zöldesítéssel foglalkoznak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Egyre nagyobb a kereslet a zöldbefektetésekre, és a fenntarthatóságra, amelynek egyik fő oka az, hogy a legutóbbi klímakonferencián kitűzött cél a 2050-ig megvalósítandó klímasemlegesség, amelyben nem csak a vállalatok, de a bankok is nagy szerepet vállalnak. Fetter István kiemelte, hogy így nem meglepő, kiemelt szerepet kapnak a zöldbefektetések. A környezeti-társadalmi fenntarthatóság és felelős vállalatirányítás, tehát az ESG olyan szempontokat foglal magában, mint például a beltéri zöldesítés, esetleg a megújuló energiaforrások használata. Bizonyos ágazatok, és tevékenységek már most tiltólistán vannak, vagy csak korlátozottan finanszírozhatóak, míg egyes tevékenységek finanszírozása kamatkedvezményt kínál, esetleg egyszerűbb finanszírozási módokat is nyerhetnek. A jövőben ez már nem csak lehetőség lesz, hanem konkrét célkitűzés. - tette hozzá a banki szakértő. Zöldfallal a jobb jövőért Magyarországon nagyjából egy évtizede jelentek meg a zöldfalak, amelyek nagyobb mérető, függőleges növénytakarót jelentenek. Ennek rengeteg előnye van, hiszen amellett hogy már kisebb, 4-5 négyzetméteres darabok is egyértelműen vonzzák a tekintetet, nagyban képesek javítani az irodák levegő minőségét. Nem csak stresszcsökkentő hatással bírnak ezek a panelek, hanem látványnak is kellemes, oxigént termel és rengeteg port képes megkötni. Koltai Tamás, a Gourmet Garden vezetője elmondta, hogy a zöldkérdés, fenntarthatóság piacán nálunk még nem jelentek meg a külföldi cégek, azonban ez dinamikusan fejlődik. Ma már egyre több céget köteleznek arra, hogy fenntarthatóságra törekedjenek, és bár Magyarország le van maradva a versenyben, az idő sürgeti az itthoni befektetőket. Ez adja ezeknek a programoknak a létjogosultságát is, hiszen dinamikusan bővülő területről van szó, egyre fontosabb az, hogy megjelenjenek a zöld, fenntartható megoldások a vállalatok életében is. A bankoknál hitelminősítésnél a komoly szaktudás is értékkel bír, finanszírozói szempontból is. Kiemelte, a szakmai kompetencia az alapja a hiteles működésnek. Fontos naprakésznek lenni, a szaktudásunkat piaci előnnyé szeretnénk fordítani. Ami minket megkülönböztet a többi piaci résztvevőtől, az az, hogy mi 360 fokos szolgáltatásban gondolkodunk, tehát a tervezéstől a karbantartásig, minden apró részlet a mi kezünkben van. - mondta Koltai Tamás, aki kifejtette, hogy a pandémia alatt piacukra továbbra is volt kereslet, ugyanis egyre több vállalat tartja fontosnak azt, hogy fenntartható környezetben dolgozzanak. A banki szektor számára pedig kiemelten fontossá válnak az ilyen befektetések, a banki szakértő szerint a jövőben mégjobban elvárás lesz az, hogy a hitelezettek céljai, tervei összhangban legyenek az ESG célkitűzésekkel. Ha téged is érdekelnek a zöldmegoldások, amelyeket akár belső térben is alkalmazhatsz, esetleg a kisvállalkozások finanszírozási lehetőségei, akkor mindenképp hallgasd végig podcastunk legújabb részét.

