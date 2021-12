A jövő elkezdődött: rajtuk is múlik Magyarország új energiastratégiája

Tovább folytatódik a Pénzcentrum podcast sorozata, a téma pedig ezúttal a fenntarthatóság, a zöld befektetések, és a lízing szerepe volt a kkv-k világában. A legújabb rész vendégei Fekete Csaba, a CIB Lízing vezérigazgatója, valamint Gidai Olivér, a Ganzair ügyvezető igazgatója voltak.

A bankok szempontjából is egyre fontosabb az olyan kis- és középvállalkozások finanszírozása, támogatása, amelynek tevékenysége a fenntarthatósághoz, zöld energiához kapcsolódik. Az, hogy mi vár ezekre a vállalatokra finanszírozás terén, és hogy egy magyar vállalat hogyan tudja felvenni a versenyt a külföldi szereplőkkel a nemzetközi piacon a többi kkv szempontjából is fontos kérdés. A jövőre nézve egyre sürgetőbb az alternatív energiaforrások kihasználása, tárolása is, így a piac nyitott az olyan ötletekre, amelyek ezt a kérdéskört oldják meg.

Egy lízingcég szerepvállalása összetett téma egy-egy vállalat életében, ugyanis banki segítség nélkül gyakran nehéz az innovációhoz, technológiai fejlődéshez szükséges eszközökre, gépekre szert tenni. A Ganzair évek óta jelen van a piacon, pár éve pedig az energiastratégia egyik szereplője is. A hazai energiastratégia, a zöld befektetések, és az új technológia alkalmazása a szektorban több finanszírozási lehetőséget is megnyit számukra.

Alapvetően kompresszorokkal foglalkozunk, de az energiaipar közvetlen segítői is vagyunk, hiszen a gázkompresszorok mellett hidrogén termelő-előállító egységbe nagy konténer méretű gépeket is gyártunk

- mondta Gidai Olivér, a Ganzair ügyvezető igazgatója, aki kiemelte hogy a cég nagyban részt vesz a megújuló energiaforrások használatának feltérképezésében is. Korábban is olyan megoldásokra törekedtek, amelyek fenntarthatóak, gázkompresszoraikkal a fáklyagázaknál szivárgó gázt vissza tudják táplálni a földbe, csövekbe, karbantartásnál is olyan módszert alkalmaznak, hogy ne szivárogjon a gáz. Pár évvel ezelőtt azonban még közelebb kerültek a megújuló energiához, és a dekarbonizációhoz.

A geotermikus energia, a nap, szél, vízenergia nem fogy el, ezért ezt meg kell tanulni kihasználni, raktározni, valamint meg kell tanulni, hogy hogyan lehet ehhez az energiához gépeket építeni, készíteni mérnökökkel. Külföldi nagy gyártókkal megismerkedve mi is megtanuljuk ezeket a technikákat, és átfordítjuk ezt gyártásba, így lehetőségünk van a növekedésre

- tette hozzá Gidai Olivér, aki azt is elmondta, hogy cégük egyik innovációja a hidrogén felhasználásával foglalkozik különböző eszközökben, valamint azzal, hogy a megújuló energia többletet hogyan lehetne tárolni.

A növekedés, szakmai múlt és tapasztalat pedig finanszírozás szempontjából is jelentős, hiszen egyre több banknak fontos az, hogy ne csak a piaci létjogosultság jelenjen meg a vállalkozásokban, hanem azok fenntarthatósága is. Lízing szempontjából azonban, ami a vállalatnak az erőssége, gyakran a kockázatot is jelentheti. Fekete Csaba kiemelte, hogy egy innovatív technológia velejárója, hogy akár már pár év után elavulhat, vagy elterjedhet, ami finanszírozási szempontból mindenképpen kockázatos.

Azonban a fenntarthatóság a bankoknak is nagyon fontos szempont, ezért előnyös, ha egy új, alternatív energiaszolgáltatásról van szó, amiben a finanszírozott be tudja mutatni a szakmai tapasztalatát, múltját

- tette hozzá a CIB Lízing vezérigazgatója, aki kiemelte, hogy a komoly szaktudással, tapasztalattal rendelkező új technológiát alkalmazó cégeknek komoly edukációs felelőssége is van a lízincégek felé, ugyanis számukra ez a technológia ismeretlen. Ezért a megalapozottság, a technológiai háttér, és a környezetvédelmi aspektus megvilágítása, valamint hogy ennek az energiának milyen pozitív aspektusai vannak a környezetvédelem szempontjából, és persze hogy mennyire kamatoztatható szintén nagy szerepet játszik a támogatásnál.

Az, hogy mi vár a kis-és középvállalkozásokra finanszírozás terén, valamint, hogy milyen a magyar energiastratégia jövője, és hogy milyen finanszírozási lehetőségek rejlenek ebben, azt podcastunkból te is megtudhatod. Jó szórakozást!