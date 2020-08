Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. augusztus 30.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2020. augusztus 30.

Névnap

Rózsa

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 353.81 Ft

USD: 297.36 Ft

CHF: 328.86 Ft

GBP: 396.97 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 34842.51

OTP: 10190 Ft

MOL: 1670 Ft

RICHTER: 7200 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2020.08.22.

Az ötöslottó nyerőszámai a 34. héten emelkedő számsorrendben a következők:

8, 25, 72, 80, 90.

Joker: 046219

A 34. héten nem volt telitalálat az Ötöslottón. További nyeremények:



- 4 találat: egyenként 2 082 060 Ft

- 3 találat: egyenként 22 460 Ft

- 2 találat: egyenként 2 005 Ft

Ezen a héten (34.) nem volt telitalálat az Ötöslottón; jövő héten (35.) 1200 millió forint lesz a várható főnyeremény.

Országos középtávú előrejelzés

Augusztus 30. vasárnap: Kezdetben derült lesz az ég, majd a déli óráktól nyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, illetve a Dunántúl nyugati részén késő délutántól erőteljes gomolyfelhő-képződés is várható, és ott zápor, zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 38 fok között alakul. Késő estére 20 és 28 fok közé hűl le a levegő.

Augusztus 31. hétfő: Kora délelőttig változóan felhős lesz az ég, majd a Dunántúlon és a középső országrészben beborul, keleten erősen felhős lesz az ég. Délelőtt csak néhol, később nyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, főként a középső és keleti megyékben zivatar is. Az északnyugati, nyugati, majd az északkeleti szelet kísérik élénk, néhol erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14, 22, a legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 22, 27, a Dunától keletre 27, 31 fok között valószínű.

Szeptember 1. kedd: Borult lesz az ég, majd napközben egyre többfelé csökken a felhőzet, de északon végig sok marad a felhő. Sokfelé várható eső, zápor, főleg keleten zivatar, de a nap folyamán csökken a csapadék területi kiterjedése. Este inkább északkeleten valószínű még csapadék. A Dunántúlon az északnyugati, másutt a délnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13, 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17, 28 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Az ország nagy részén szombaton is kedvezőek lesznek a közlekedés-meteorológia feltételei. A Dunántúlon és északon helyenként kisebb átmenetileg csúszósabbá válhatnak az útszakaszok. Estefelé a Kisalföldre hevesebb góc sodródhat, emiatt nedves útszakaszok és viharos szél is nehezítheti a közlekedést.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A magasban egyelőre még erőteljes melegedés zajlik, emiatt többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, ingerlékenység jelentkezhet az arra érzékenyeknél.

Akciók

