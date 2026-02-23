Oliver Glasner, a Crystal Palace vezetőedzője elfogadja a szurkolók bírálatát, ugyanakkor hangsúlyozta a klub iránti elkötelezettségét.
Elköszönhet veterán védőjétől a Liverpool: tizenkét évet húzott le ott, mi a következő állomás?
A Liverpool a nyáron búcsút inthet legrégebbi játékosának, Joe Gomeznek, aki 2015 óta erősíti a keretet. A védő távozása mellett több meghatározó játékos is elhagyhatja az Anfieldet a szezon végén - közölte az Anfield Watch.
A lap értesülései szerint nagy a valószínűsége annak, hogy Joe Gomez a nyáron távozik a Liverpooltól. Bár a döntés még nem végleges, a klub már megkezdte a szükséges előkészületeket. A 28 éves angol védő 2015-ben érkezett a Mersey partjára, még Jürgen Klopp kinevezése előtt. Ezzel ő az egyetlen labdarúgó a keretben, aki három különböző vezetőedző irányítása alatt is pályára lépett a "Vörösök" színeiben.
Gomez a Liverpoollal mindent megnyert, amit klubszinten lehetett. A 2019/20-as szezonban kezdő belső védőként kulcsszerepet játszott abban, hogy a csapat 30 év után újra bajnoki címet ünnepelhetett. Tehetségéhez és elhivatottságához soha nem fért kétség, pályafutását azonban súlyos sérülések sorozata nehezítette, amelyek rendre megakadályozták abban, hogy tartósan bebetonozza helyét a kezdőcsapatban.
A Liverpool jelenleg fiatalabb belső védőkbe fektet energiát, így Gomez számára máshol nyílhat lehetőség a rendszeres játékra. A klub vezetése úgy ítéli meg, hogy a közös út most véget ér. Gomez esete nem az egyetlen nehéz búcsú, amelyre a szurkolóknak fel kell készülniük. Andy Robertson kontraktusa a végéhez közeledik, és miután télen kis híján a Tottenhamhez igazolt, a szerződéshosszabbítás nem valószínű.
Mohamed Salah szaúd-arábiai megkereséssel néz szembe, és egyre inkább úgy tűnik, minden érintett elfogadja: eljött a váltás ideje. Ibrahima Konaté szintén lejáró megállapodással rendelkezik; fiatalabb kora miatt nála nagyobb az esély a hosszabbításra, de ez sem garantált. Federico Chiesa távozása ugyancsak valószínűsíthető, a beszámolók szerint a szezon végén közös megegyezéssel válnak el a felek útjai.
A nyár jelentős átalakulást hozhat az Anfielden. A Liverpool több kulcsembere, valamint számos, évek óta a klubot szolgáló játékos is új csapatban folytathatja pályafutását.
Dick Advocaat azonnali hatállyal lemondott Curaçao szövetségi kapitányi posztjáról, döntését lánya egészségi állapotával indokolta.
Az Arsenal magabiztos győzelmet aratott a Tottenham otthonában az észak-londoni rangadón: Eberechi Eze ismét főszerepet játszott két góljával, Viktor Gyökeres szintén duplázott.
Luke Littler nyerte a Poland Darts Open döntőjét, miután 8–4-re legyőzte Gian van Veent, hiába dobott a holland játékos kilencnyilast is a mérkőzés során.
Fodor Csenge besokallt, és közölte: addig nem lép pályára címeres mezben, amíg a válogatott kapitánya Golovin Vlagyimir.
A hétvégén a magyar Fizz Ligában és Európa topbajnokságaiban is akadtak meglepetések bőséggel.
Öt góllal ütötte ki az Auckland a Wellingtont az új-zélandi rangadón, az ausztrál bajnokságban. A mérkőzés legfőbb beszédtémáját a hazai kapus elképesztő öngólja szolgáltatta.
A műkorcsolyázók öltözékei akár 9 000 dollárba is kerülhetnek, úgy, hogy mindössze négy percig láthatók a jégen.
Még egy sportvezetőt elért az Epstein-botrány: milliárdos klubtulaj is beszélhetett az elítélt ragadozóval
Korábban nem ismert e-mailek tanúsítják, hogy a Baltimore Orioles baseballcsapat tulajdonosa, David Rubenstein 2012-ben találkozott Jeffrey Epsteinnel.
A norvég sífutó mind a hat számban, melyben elindult, aranyérmet nyert az olimpián.
A Fizz Ligában két figyelemre méltó meccset rendeznek, miközben Angliában londoni derbi, Olaszországban csúcsrangadó várja a szurkolókat.
A konzultáció elsődleges célja a médiajelenlét erősítése és a bevételtermelés növelése.
Bár a múlt hónapban szerződést hosszabbított nevelőegyesületével, a Santosszal, Neymar elismerte: az év végén felhagyhat a profi labdarúgással.
Délután a hazai bajnoksággal indul a program, estére pedig az európai topligák rangadói töltik ki a műsort.
Michael Carrick, a Manchester United megbízott vezetőedzője a BBC-nek adott interjúban megerősítette, hogy szívesen maradna a klub kispadján hosszú távon is.
Bukayo Saka hosszú távú szerződést írt alá az Arsenallal, ezzel megerősítve, hogy jövőjét a londoni klubhoz köti.
Hű, de ciki! Garázsban maradt Fernando Alonso a bahreini teszten, nem érkeztek meg a motor alkatrészei
Az Aston Martin az egyetlen csapat, amely Honda-erőforrást használ a Forma-1 2026-os szabályrendszerében, ám az eddigiek alapján komoly megbízhatósági gondokkal küzdenek.
A sportolót kábítószer-kereskedelemben és tiltott szerek birtoklásában mondták ki bűnösnek.
Bár a cseh élklub kifizette az átigazolási díjat az MTK Budapestnek, a fiatal védő a tavaszi idényt még a kék-fehéreknél tölti.
