Liverpool, Egyesült Királyság - 2018. május 17: Az Anfield stadion, a Liverpool FC hazai pályája, amely 54 074 ülőhellyel rendelkezik, így Anglia hatodik legnagyobb labdarúgó stadionja.
Sport

Elköszönhet veterán védőjétől a Liverpool: tizenkét évet húzott le ott, mi a következő állomás?

Pénzcentrum
2026. február 23. 18:16

A Liverpool a nyáron búcsút inthet legrégebbi játékosának, Joe Gomeznek, aki 2015 óta erősíti a keretet. A védő távozása mellett több meghatározó játékos is elhagyhatja az Anfieldet a szezon végén - közölte az Anfield Watch.

A lap értesülései szerint nagy a valószínűsége annak, hogy Joe Gomez a nyáron távozik a Liverpooltól. Bár a döntés még nem végleges, a klub már megkezdte a szükséges előkészületeket. A 28 éves angol védő 2015-ben érkezett a Mersey partjára, még Jürgen Klopp kinevezése előtt. Ezzel ő az egyetlen labdarúgó a keretben, aki három különböző vezetőedző irányítása alatt is pályára lépett a "Vörösök" színeiben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Gomez a Liverpoollal mindent megnyert, amit klubszinten lehetett. A 2019/20-as szezonban kezdő belső védőként kulcsszerepet játszott abban, hogy a csapat 30 év után újra bajnoki címet ünnepelhetett. Tehetségéhez és elhivatottságához soha nem fért kétség, pályafutását azonban súlyos sérülések sorozata nehezítette, amelyek rendre megakadályozták abban, hogy tartósan bebetonozza helyét a kezdőcsapatban.

Joe Gomez
Csapata: Liverpool
Posztja: védő
Nemzetisége: angol
Életkora: 29 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 15M €
Adatlap létrehozva: 2026.02.23.

A Liverpool jelenleg fiatalabb belső védőkbe fektet energiát, így Gomez számára máshol nyílhat lehetőség a rendszeres játékra. A klub vezetése úgy ítéli meg, hogy a közös út most véget ér. Gomez esete nem az egyetlen nehéz búcsú, amelyre a szurkolóknak fel kell készülniük. Andy Robertson kontraktusa a végéhez közeledik, és miután télen kis híján a Tottenhamhez igazolt, a szerződéshosszabbítás nem valószínű.

Mohamed Salah szaúd-arábiai megkereséssel néz szembe, és egyre inkább úgy tűnik, minden érintett elfogadja: eljött a váltás ideje. Ibrahima Konaté szintén lejáró megállapodással rendelkezik; fiatalabb kora miatt nála nagyobb az esély a hosszabbításra, de ez sem garantált. Federico Chiesa távozása ugyancsak valószínűsíthető, a beszámolók szerint a szezon végén közös megegyezéssel válnak el a felek útjai.

A nyár jelentős átalakulást hozhat az Anfielden. A Liverpool több kulcsembere, valamint számos, évek óta a klubot szolgáló játékos is új csapatban folytathatja pályafutását.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #klub #premier league #liverpool #átigazolási szezon #átigazolás #átigazolási hírek #angol foci

