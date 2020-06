Sokan alábecsülik a veszélyt: tragédiába torkollhat a bútorvásárlás

Vélhetően a legtöbben tudják, milyen az, amikor elszalad a ló a bútorboltban, és kicsivel több cuccot sikerül vásárolni a tervezettnél - ilyenkor nagy dilemma, hogy miképpen zsúfoljuk be a vásárfiát az autóba. Azonban nagyon sokan alábecsülik, mekkora kockázatot jelent, ha nem megfelelően pakoljuk be az árut. Egy balesetnél nagyon sok múlhat a rögzítésen!

Sokan tudják, milyen az, amikor egy kicsit túlszalad a vásárlás, és a tervezettnél jóval több cuccal jövünk ki, mondjuk a bútortboltból. A nagy dobozokat és a csetreszeket mind be kell zsúfolni a kocsiba, és valahogy hazavinni. Ám a legtöbben nem tudják, hogyan is kell rendesen, biztonságosan megpakolni a csomagtartót, és a német autóklub szerint ebből akár súlyos baleset is lehet. Hiszen - hívja fel a figyelmet az ADAC - egy hirtelen fékezésnél a frissen vásárolt, ám rosszul bepakolt tárgyak ágyúgolyóként viselkedhetnek, súlyos sérüléseket okozva a sofőrnek és az utasoknak.

A szervezet teszten is megmutatta, milyen következményei lehetnek, ha a megrakott autóval balesetet szenvedünk. A "rossz példában" szimplán bepakolták a nagy dobozokat és a többi cuccot a kocsiba, ahogyan a legtöbben tennénk egy nagybevásárlás után. Még csak nem is nagy tempóval szimulálták az ütközést, 45 kilométer per órával csapták oda a kombi Volkswagent. A becsapódás mégis súlyos sérüléseket okozott az autóban ülő bábuknak - főképpen a fejükön -, hiszen a rosszul rögzített rakomány valósággal előrerepült.

A második körben a szakértők már szisztematikusan pakoltak, és igyekeztek mindent lerögzíteni. Az autót ugyanakkora sebességgel csapták a falhoz, mint az előző tesztben. Semmi sem repült előre - hála a hevedereknek és a szakszerű pakolásnak -, a tesztbábuknak nem esett komolyabb baja.

A helytelenül rögzített rakomány kockázatát gyakran alábecsülik. Egy 45 kilométer per órás sebességgel történő ütközés esetén a 145 kilós rakomány rövid ideig a több mint hét tonnás erőt fejt ki - ez egy felnőtt elefánt súlya

- mondta Volker Sandner, a Landsberg Test Center járműbiztonsági vezetője.

Az ADAC pár pontban össze is foglalta, mire figyelj, ha rengeteg cuccot kell bezsúfolni a csomagtartóba:

Mindenképp rögzítsd a nagy dobozokat hevederekkel, csomaghálóval.

Ügyelni kell arra, hogy a rakomány ne nyúljon be az első ülésekhez!

Ha megoldható, ne hajtds le a hátsó üléseket, hiszen fékezésnél így nem repülnek előre a cuccok a csomagtérből.

Fontos a súlyelosztás: alulra mindig a nehéz dolgok kerüljenek, megfelelően rögzítve! A cuccok tetejére csak könnyű dobozokat, tárgyakatrakj.

Törékeny tárgyakat sose pakolj be csak úgy, balesetnél a szilánkok csúnya sebeket tudnak okozni. Mindig csomagold be őket valamibe, és a hátsó ülések mögötti lábtérben szállítsd!

A rögzítőhevederek mindig legyenek feszesek (ahogy a videóban is mutatják). Fontos, hogy ne rugalmas "gumipókot" használj, hanem rendes hevedereket, köteleket. Ezek mindig legyenek az autóban, hiszen ki tudja, mikor lesz rájuk szükség.

Emellett a németek azt ajánlják, hogy 145 kilónál nehezebb rakományt inkább ne szállíts az autóddal, ahhoz már nagyobb jármű, vagy utánfutó kell.

Címlapkép: ADAC / Uwe Rattay