Minden rekord megdőlt: az új autók harmadát hitelre vették a magyarok

Az új autók 40 százalékát hitelre vették meg a magyarok tavaly, derült ki a Magyar Lízingszövetség adataiból. A hétüléses autók esetében több mint 5 milliárd forintnyi lízingszerződést kötöttek a nagycsaládosok.

Tízéves rekordon pörgött a magyar lízingpiac tavaly, a finanszírozott összeg 740 millió forintot tett ki, ami hét százalékos gyarapodás 2018-hoz képest. Ez megfelel a Magyar Lízingszövetség várakozásainak - mondta a szervezet sajtóeseményén Tóth Zoltán, a Lízingszövetség főtitkára. Ismertette, a rekordhoz a 3,5 tonna feletti gépjárművek kivételével minden egyes részpiac hozzájárult. Kiemelte, hogy ez kétszerese az európai lzingpiac átlagos növekedésének, a lízingpiac minden szegmense nőni tudott, nem egy részpiac kiemelkedő teljesítménye miatt született meg a rekord.

Főképpen a személy- és kisteherautók finanszírozása húzta fel a finanszírozást, ezek tekintetében 273 millió forintra nőtt a kihelyezett összeg tavaly. Az új személy- és kisteherautók esetében 13 százalékkal emelkedett a 2018-ashoz képest, tavaly év végére elérte a 210 milliárd forintot. Tóth Zoltán arról is beszélt, hogy a mezőgazdasági gépek, és az építőipari gépek is rekordot értek el. A főtitkár megjegyezte, hogy évről évre hízik az említett két szegmens flottája.

A magyar lízingpiac ma már a mikro-, kis, és középvállalkozásokról szól, nem a magánszemélyekről, a kihelyezett összeg háromnegyede ezekhez keről, a maradékon osztozkodnak a nagyvállalatok a lakossággal. A lízing pedig mindig fejlődést jelent a vállalatoknak, hiszen új eszközt vásárolnak a cégek.

Kiss Norbert bizottságvezető arról beszélt, a kiskereskedelmi finanszírozás 11 százalékkal nőtt a személy- és kisteherautók között. Ismertette azt is, hogy tavaly több mint 184 ezer új személy- és kisteherautó talált gazdásra Magyarországon, ami szintén rekordnak mondható, és 16 százalékos bővülést jelentett: a pénzügyi lízingkonstrukciók aránya 30 százalékos volt a szegmensben, az operatív lízingé pedig 9.

Tehát összességében az új járművek nagyjából 40 százalékát vették hitelre a magyarok.

A többi szegmensben 84 milliárd forintos flottabeszerzéseket finanszíroztak a lízingcégek. Kiss Norbert arról beszélt, a használt autókra nem jellemző a lízing, inkább más forrásból oldják meg a vásárlást az emberek. Fontosnak nevezte, hogy a hazai autópark megújuljon, hiszen mára több mint 14 éves a hazai kocsik átlagéletkora.

Tavaly a növekedés fő mozgatórugói az állami programok, és "szerencsére ebben a tekintetben a magyar állam nagyon aktív" - jegyezte meg Kiss Norbert. Ismertették, hogy a nagycsaládosok autóvásárlási programjában is sok lízingszerződést kötöttek. A hétüléses autók esetében 5,2 milliárd forintot finanszíroztak meg a lízingcégek, Kiss Norbert pedig kiemelte, hogy tavaly csak 6 ezer kérelem került folyósításra tavaly, holott több mint 23 ezret adtak be a nagycsaládosok, így az igazi pörgés idén indulhat be.

A finanszírozási arány pedig 28-30 százalék körüli a nagycsaládos autók esetében.

A program kapcsán elmondták, hogy a szövetség és a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége folyamatosan egyeztet a kormányzat szakértőivel, hogy továbbra is gondok nélül menjen a finanszírozás.

A várakozásokról Kiss Norbert azt mondta, hogy a sikers év után 2020-ban egy jóval nehezebb és bizonytalanabb környezetben kell dolgozniuk a lízingcégeknek. Különösen a személyautóknál várható nagy változás az EU-s kibocsátási kvóták miatt. A szövetség szerint az ebből fakadó drágulás, illetve kínálatváltozás már megkezdődött, ennek hatásait pedig nagyon nehéz megbecsülni. Az eddigi keresleti piacról átállnak kínálatira, több autótípus is lassabban érkezhet meg a vevőhöz, vagy megdrágulhat: például ilyenek az erős motorral szerelt kocsik, vagy a nagy terepjárók.

A gyártóknak el kell mozdulniuk egyéb technológiák irányába, ha nem akarnak komoly büntetést fizetni: hibrid, vagy e-autók, vagy a kisebb motoros modellek futnak majd fel. Más gyárak az áremeléssel fizettetik meg

Az e-autók támogatása jelenleg is adott Magyarországon, de még mindig alacsony arányszámban értékesítik őket. A mostani támogatási program április végén jár le, de a Lízingszövetség Orbán Viktor vasárnapi bejelentése után arra számít, hogy lesz új konstrukció, ami kedvezőbb lesz. Kiss Norbert fontosnak nevezte még a nagyon régi, nagy kibocsátású autók behozatalát különféle jogszabályokkal. A szövetség havi 500-600 finanszírozott hétszemélyes autóra számít idén.

Szeretnék a gépjármű-nyilvántartást digitalizálni, mert most elég bonyolult az autók forgalombahelyezése, és az adatok lekérdezése.

Az EU-kvóta miatt ugyanakkor ezek a hétülésesek "terhet jelentenek" a gyáraknak, hiszen nagyobb a kibocsátásuk, így pedig az áruk is megemelkedhet 2020-ban.

Emellett a lassabb gazdasági növekedés, és a beruházások várható kisebb volumene is kihathat a haszongépjárművek piacára is. Ugyanakkor a cégek bíznak abban, hogy a lízing szerepének növekedése miatt tartani tudják a tavalyi, 740-750 milliárdos szintet. Az állami programok (NHP, nagycsaládos támogatás és az új e-autó támogatás) is a piac növekedését fogják szolgálni - húzta alá Kiss Norbert. A gyártók majd az év második felében fogják meglátni, hogy hogyan is állnak a flottával, ekkor fogják majd újragondolni a modellpalettát, és az árazásokat.

