Kifakadt Vajna Tímea: nagy a baj, elfogyott a pénz

Kedvezményesen nyaral egy görög luxushotelben Vajna Tímea. A szálloda vélhetően Instagram-megjelenésekben rendezné a számla egy részét Andy Vajna özvegyével. Timi állítja: a barterezés nélkül nem tudná kifizetni a luxusutazást - pedig bizonyíthatóan ő a néhai producer hazai vagyonának örököse.



Álomszép görög szigetről posztolgat a napokokban Instagram-oldalára Vajna Tímea. Ugyanakkor az is kiderült, Andy Vajna özvegyének nincs pénze kifizetni a hotelt:

Azért posztolok a görög hotelből, mivel szuper kedvezmény kapok, mivel sok követőm van Instagramon (amúgy meg nem tudnám kifizetni) és "sajnos" csak ezekkel a fürdőruhás képekkel érem el a legtöbb like-ot

- írta egy Instagram storyban Vajna Tímea, aki megtiltotta a sajtónak, hogy felhasználja a posztjait, így sajnos nem tudjuk megmutatni a képeket.

Helyként a Cavo Tagoo hotelt jelölte meg, ami Mykonos szigetén található. Megtaláltuk a szállodát, amely a busás árak ellenére teltházzal üzemel. A leírás szerint a luxusszálló feszített víztükrű medencével és 40 méteres akváriumbárral, valamint teljesen felszerelt wellnessrészleggel és beltéri medencével várja vendégeit. A legtöbb szobából a tengerre nyílik kilátás.

A Booking.com augusztus 18-tól dobott ki egy lakosztályt, ami 3 éjszakára szabad, és összesen 1,6 millió forintba kerül, éjszakánként több mint 530 ezer forintba. A 60 négyzetméteres, tengerre néző lakosztályhoz pezsgőfürdő is van. Ha valaki saját medencés lakosztályra vágyik, az említett 3 napra 1 millió 675 ezer forintért bérelheti ki.

Ilyen "last minute" árak mellett nem csoda, ha Vajna Tímea is vadássza a kedvezményeket. Bár nem tudni, pontosan mennyit engedett el a szálloda a posztokért cserébe, azért az sejthető, hogy Andy Vajna özvegyének így is a zsebébe kellett nyúlnia.

Most akkor mégsincs pénze?

Ugyanakkor érdekes, hogy Vajna Tímea ilyesféle "kedvezmények" után nyúl, hiszen a múlt héten derült ki, hogy ő a néhai producer egyetlen örököse. Az okiratot a G7 szúrta ki, a lap emlékeztet: Andy Vajna még az óvatos becslések szerint is 50-100 milliárd forintos vagyont hagyott hátra. Vajna Tímea egy, a TV2-csoport eladásával kapcsolatos papírt írt alá férje hagyatékának kedvezményezettjeként.

Ez is érdekelhet! Ő Andy Vajna titkos örököse: itt a bizonyító okirat Nem tudni, mekkora vagyonhoz jutott hozzá, de a szakértők több tízmilliárd forintra tippelnek.

Andy Vajna hagyatékát az Andrew G. Vajna Revocable Trust kezeli. A gazdasági lap szerint a vagyonkezelőben az özvegyen kívül a néha filmproducer üzlettársa, Samuel R. Falconello is benne van. Ugyanakkor nem tudni, hogy pontosan mennyi pénz lehet a vagyonkezelőben, mert Andy Vajna halála előtt átvariálta cégbirodalmát - ám a G7 szerint Vajna magyarországi vagyonának egy része biztosan az Andrew G. Vajna Revocable Trustban gyűlt fel.

Nem tudni, hogy Timi hozzájutott-e már ahhoz a pénzhez, amit július elején vett ki az örökös a néhai Andy Vajna vagyonkezelő cégéből: ez 1,3 milliárd forintot jelent és a G7 szerint.