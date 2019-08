Kiadták a figyelmeztetést: gigadugók lesznek a napokban ezeken az utakon

Tapasztalatok alapján a következő napokban több gyorsforgalmi útvonalon is a szokásosnál nagyobb forgalomra számíthatnak a közlekedők, ugyanis Ausztriában és egyes németországi tartományokban augusztus 15-én munkaszüneti nap van, így várhatóan érdemben megnő a nemzetközi forgalom. Az augusztus 20-ai hosszú hétvége miatt pedig a belföldi forgalom is megélénkülhet a gyorsforgalmi utakon a hétvégén. Az autósok ezért hosszabb menetidőre számíthatnak a következő napokban, az aktuális forgalmi helyzetről így érdemes lesz még utazás előtt tájékozódniuk.

Ausztriában és egyes német tartományokban nemzeti ünnep - Nagyboldogasszony napja - lesz 2019. augusztus 15-én. Mivel ez csütörtökre esik, a korábbi évek tapasztalatai alapján az ebben az időszakban egyébként is jellemző jelentős nemzetközi forgalom tovább nőhet a következő napokban - írja közleményében a Magyar Közút. Ráadásul az itthoni, augusztus 20-ai hosszú hétvége miatt péntektől a belföldi forgalom is érdemben emelkedhet. A csütörtöki osztrák munkaszüneti nap miatt Ausztriában kamionstop lesz érvényben, ezért várhatóan megnövekedik a hazánkba belépő nehézgépjármű forgalom is. Mindezek alapján az M1-M0-M3/M35 és az M1-M0-M5 nyugat-keleti irányú forgalma növekedhet számottevően, illetve a Románia, Ukrajna felé vezető nem gyorsforgalmi utak közül a 4-es főút forgalma erősödhet érdemben.

Tekintettel arra, hogy az M1-es autópálya Tatabánya és Budapest közötti szakaszán sávelhúzásos terelés mellett zajlanak a gyorsforgalmi út felújítási munkái két szakaszon is a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában, illetve az M0 déli szektorának fejlesztési munkái a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. lebonyolításában, ezért ezen a két útszakaszon nagyobb eséllyel alakulhatnak ki további jelentősebb torlódások. Fontos megemlíteni, hogy a keleti és déli országrészen található határátkelőknél, a kilépő oldalon várható majd jelentősebb várakozási idő.

Az augusztus 20-ai hosszú hétvége miatt előreláthatóan az M7-es autópályán a Velencei-tó és a Balaton irányába növekedhet meg még a szokásosnál is jobban a forgalom. Az M7-es forgalmát az is növelheti, hogy augusztus 20-24. között Zamárdiban lesz a Strand Fesztivál, ami további plusz gépjárműmozgásokat eredményezhet. A hosszú hétvége miatt ugyanakkor más közkedvelt turisztikai célpontokhoz vezető közutakon, főleg gyorsforgalmi utakon várható nagyobb forgalom, telítettebb sávok.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felhívja a közlekedők figyelmét arra, hogy a következő napokban is körültekintően vezessenek, a telítettebb gyorsforgalmi- és főutakon tartsák be a megfelelő követési távolságot, hogy elkerülhessék a ráfutásos baleseteket, számoljanak hosszabb menetidővel és utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatának weboldalán, de érdemes navigációs alkalmazásokat is használniuk az optimális útvonaluk megtervezéséhez - írják.