Készülnek a turizmus feléledésére a buszos cégek: így védenék meg az utasokat

A tavalyi évben a GDP több mint 10 százalékát kitermelő turisztikai szektor minden szereplője a turizmus biztonságos újraindításán dolgozik. A következő időszakban a legfőbb szempont az egészség védelme lesz. A magyar különjárati autóbuszos cégek felkészülten állhatnak az indulás elé, a NiT Hungary ugyanis vírusmentesítő tisztasági és egészségügyi protokollt dolgozott ki számukra.

A turisztikai célú buszos személyszállítás is rendkívüli időket él meg. Át kell vészelnie egy olyan időszakot, amikor teljes mértékben elmaradnak a szezonban megszokott bevételek, és a forgalomból kivonva állnak a nagy értékű járművek. Ebben a szokatlan, nehéz helyzetben a vállalkozások arra törekszenek, hogy az újrainduláskor alkalmazkodjanak a megváltozott körülményekhez és a fokozottabb higiéniai követelményekhez. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) a turisztikai személyszállításban érintett tagjai részére egy kétkomponensű, mechanikai tisztítási és fertőtlenítő szakaszból álló vírusmentesítő protokollt ajánl, melyet szakértők segítségével dolgoztak ki.

Nehéz időket élünk. Az egészség, az emberi élet mindennél fontosabb. Remélhetőleg előbb-utóbb vége lesz a koronavírus-járványnak, és fokozatosan újraindulhat a turizmus is. Rendkívüli módon figyelnünk kell arra, hogy egészségesen utazhassunk, ügyelve arra, hogy a járvány ne térhessen vissza egy második hullámmal. Éppen ezért példaértékű a NiT Hungary kezdeményezése, hiszen a vírusmentes járatok az autóbuszos közlekedésben biztosítják, hogy nyugodtak lehetünk majd, amikor felszállunk egy buszra

- emelte ki Kiss Róbert Richárd, Prima Primissima díjas turisztikai újságíró, kommunikációs szakember, a kezdeményezés egyik szakmai támogatója.

A szakmai szervezet által ajánlott eljárás tartalmaz egy teljes belső takarítást, ideértve minden felület, burkolat tisztítását, vegyszeres fertőtlenítését, a légkondicionáló rendszer szakszerű tisztítását, illetve egy olyan technológiai eljárást, amely biztosítja az autóbuszok belső terének vírusmentesítését.

A busz mechanikai tisztítása után egy szórófejes eljárással, porlasztott formában viszünk fel a felületre egy speciális nanotechnológiás szert, amely egyszerre bír fertőtlenítő és tisztító hatással. Száradás után a felvitt anyag filmszerű réteget képez mindenfajta felületen, amely akár 10 napig megakadályozza a vírusok, baktériumok és gombák megtapadását

- ismertette a folyamat lényegét az ajánlott technológiát kidolgozó cég szolgáltatásvezetője. A szer, amelyet repülőtereken, légitársaságoknál és mentőszolgálatoknál is alkalmaznak, nem kerül többe az átlagos tisztítószereknél. A technológiai betanulás után bárki képes alkalmazni, így könnyen beilleszthető a személyszállító cégek takarítási rutinjába.

Az ajánlott fertőtlenítés és vírusmentesítési eljárás előírás szerinti folyamatos alkalmazása mellett a protokoll része a már jól ismert védőfelszerelések - arcmaszk, védőkesztyű és kézfertőtlenítő - rendszeresítése a járművön.

Már teszteljük az ajánlott eljárást, és azt tapasztaljuk, hogy könnyen beilleszthető a napi takarítási programba, hiszen a szer spray változatban is elérhető, amit az autóbusz-vezetők is magukkal tudnak vinni. Az árképzésben azonban változások lehetnek, hiszen a védőfelszerelések, a kézfertőtlenítő szerek, törlőkendő biztosítása mellett speciális utaztatási szabályok is várhatóak. A fertőtlenítés pluszköltsége és az 1,5 méteres szociális távolság miatti korlátozott utasszám előreláthatóan árnövekedést fog eredményezni

- hívja fel a figyelmet Jakus József, a Travel Trans Union Bt. ügyvezető igazgatója. A turisztikai szektor mihamarabbi újraindulása minden szereplő elemi érdeke. A jövőben az állandó vírusvédelem egy turistabusz utasterében is igényként jelenhet meg. Ennek feltételeit biztosítja a szakmai érdekképviselet ajánlása, amely biztonságos, tiszta, higiénikus környezetet garantál minden buszra szálló turista számára.

Fotó: NiT Hungary

Címlapkép: Getty Images