Itt a Budapest közeli strandok rangsora: ennyi idő odajutni, ennyibe kerül a jegy

A zűrzavaros tavaszi állapotok, és a strandolásnak kedvezőtlen időjárás után rengetegen szeretnének végre kiszabadulni a szabadba, és egy tó vagy folyó partján hűsölni. Sok budapesti vágja magát autóba, vagy ugrik fel a vonatra és veszi célba hétvégente a Balatont vagy a Velencei-tavat, azonban számos - a fővároshoz közelebb eső - szabadvízi, tehát nem épített medencés strand is várná őket. Nem egy ezek közül ingyenes, illetve jónéhány helyen nincs 1000 forint felett sem az egész napos felnőtt belépő. A Pénzcentrum most összegyűjtötte a Budapesthez legközelebb eső strandokat, azok távolságát térben és időben, és hogy mennyibe kerül a stranbelépő az egyes helyeken.

Már alig várták a magyarok, hogy a viszontagságos járvány időszakot és a zord nyár eleji időjárás maguk mögött hagyva leroboghassanak egy tó partjára lábat áztatni, és kisímítani az idegeiket. Képesek ezért szombaton kora reggel kelni, és irány a 7-es út, vagy az M7-es, és már robognak is a Balaton felé. Ez, ha a legközelebbi szabadtrandot célozzuk meg, csúcsforgalomban minimum 2 óra. Nettó, aztán ki tudja, milyen dugóba keveredünk, meddig kell parkolót kajtatni, és mekkora tömeg vár ránk a parton.

Azonban van egy jó hírünk a budapestiek számára: nem muszáj a Balatonig autózni, hogy szabadvizes strandon pihenhessünk! Vannak jóval közelebb eső fürdőhelyek is, akadnak közöttük ugyanúgy szabadstrandok, ahogy 800-100 forintos napijegyesek és magasabb árkategóriásak is, ki mire vágyik, megtalálhatja 50 km-en belül is. Mutatjuk egyenként az egyes strandok előnyeit. Az összesített listához görgess lejjeb!

Lupa tó, Budakalász

Ez a strand a listánk egyik legdrágábbja, viszont ez fekszik a legközelebb Budapest központjához, mindössze 17-20 kilométerre. A fokozatosan mélyülő víz talaja homokos, iszapos, a strand pedig szintén homokos. Az aktív kikapcsolódást biztosítja a futball és röplabdapálya, bérelhető kajak, kenu, wakeboard, a gyerekeket pedig szabadon lehet ereszteni a játszótéren.

A felnőtt napijegy hétköznap 3400 forint, hétvégén 3990 forint, a gyerek/szépkorú belépő pedig hétköznap 2400, hétvégén 2800 forint.

Postás strand, Szentendre

Szintén rémesen közel esik Budapesthez Szentendre szabadstrandja. A talaja homokos, a víz gyorsan mélyül. A sportolni vágyókat futtball- és teniszpálya is várja.

Joker Strand, XXIII. kerület

Ez a szabadvizes strand olyannyira Budapest közeli, hogy a 23. kerületben található, autóval forgalmas időszakban is 40 perc alatt meg lehet közelíteni. A víz és a part talaja homokos, sok az árnyékos terület.

A felnőtt egész napos belépő 1500 forint, a gyerekbelépő pedig 1000 forint.

Gödi szabadstrand, Göd

A Duna gödi szakaszán lévő, bójákkal elkerített szabadstrand kavicsos parttal várja a fürdőzni vágyókat. A víz fokozatosan mélyül, sok az árnyékos terület a parton. A strand.hu nyilvántartása szerint a víztisztaság kifogásolt, bár ez a Duna sok szakaszára igaz lehet. Az ingyenes fürdőhely 25-30 kilométerre fekszik Budapest központjától.

Öreg-tó (Malom-tó), tóstrand, Veresegyház

A strand 1928 óta üzemel, igazi retro érzést nyújt a fürdőzőknek a honlapja szerint, ahol azt is írják, a fövenyt minden évben friss homokkal újítják meg. A víz fokozatosan mélyül.

A tóból bólyákkal lekerített részen lehet fürödni és ezen kívül egy tó-vízilabda pálya is fel van állítva, amit bárki használhat. A tó többi része a horgászoké és a kacsáké

- írják. A felnőtt belépő ára 800 forint/nap, a gyermek, diák, nyugdíjas belépő pedig 600 forint/nap. Az utazási idő kocsival, tömegközlekedéssel is nagyjából egy óra forgalmas időszakban.

Rukkel-tó Waterpark, Dunavarsány

A fővárostól 30-40 kilóméterre egy szabadvízi és épített strandal is rendelkező vízipark is várja a látogatókat. Bár nem tartozik a legolcsóbb helyek közé, rengeteg szolgáltatást biztosít, amelyet például a szabadstrandok biztosan nem, mint a futbal-, kosár- és röplabda pálya, vízibicikli és wakeboard bérlés, gyermekeknek játszótér, gyermekcsúszda.

Az egész napos felnőtt jegy ára 2000 forint, a diák, nyugdíjas jegy ára pedig 1500 forint, 2-től 6 éves korig pedig 1000 forintért lehet belépni a víziparkba.

Gyömrői Tófürdő, Gyömrő

Hasonló távolságban várja a fürdőzni vágyókat a gyömrői tófürdő. A víz talaja iszapos, fokozatosan mélyül, a part épített, füves, homokos. A felnőtt jegy ára 1800 forint, nyugdíjasok 1500 forintért léphetnek be, gyermekeknek pedig (3-14 év között) 1200 forint a belépő.

Szigetcsépi szabadstrand, Szigetcsép

Ez a kicsi, de idilli környezetben fekvő strand a Ráckevei-Duna partján gyorsan mélyül, partja füves, homokos, árnyékos. Röpladba- és futballpályája, illetve játszótere is van. Csúcsforgalomban is max. 1,5 óra alatt ott lehet lenni.

Tavirózsa Kemping és Strand, Délegyháza

Délegyházát főként tavai teszik vonzó úticéllá, és az sem utolsó szempont, hogy közúton 50 perc alatt oda lehet érni Budapestről. A Tavirózsa Kemping strandja gyorsan mélyül, vize kavicsos. A belépő 6-55 éves korig 1000 forint, mindenki másnak ingyes.

Naturista Oázis Kemping, Délegyháza

A Naturista Oázis Kemping Közép-Európa legnagyobb, 23 hektár területű naturista kempingje, szintén Délegyháza mellett fekszik. Hogyha valakinek nem csengene ismerősen, a naturista kifejezés, a nudistát is használhatnánk, tehát ide csak az induljon el, akit nem zavar a meztelenség. A felnőtt egész napos belépő 1200 forint, a diákjegy 600 forint.

Nomád Kemping és Strand, Délegyháza

A környékbeli strandok közül a Nomád Kemping vízpartjára is érdemes Budapestről kilátogatni. A víz kavicsos, a part füves, van elég árnyékos terület. A felnőtt jegy 1000, a gyermek 700, a nyugdíjas pedig 600 forint/nap.

Vasadi Nádas tóstrand, Vasad

A Budapestről 1 óra alatt megközelíthető fürdőhely víze lassan mélyül, kavicsos, partja füves. A fürdőzők számára röplabda pálya, jetski, vízibicikli és csónak bérlés is biztosítja az aktív kikapcsolódást, a gyermekeket játszótér, csúszda és árnyékolt medence várja.

A felnőtt belépő 1200 forint, a gyermek (3-14 éves kor között) és nyugdíjas belépő 900 forint egy napra.

Pázsit tófürdő, Pócsmegyer

A fővárostól kb. 40 kilométerre található strand fokozatosan mélyülő kavicsos víze kiváló tisztaságú, partja füves, homokos. Futball és röplabdapálya és játszótér is található a területén. A felnőtt jegy 1000 forint, gyermekeknek és nyugdíjasoknak 600 forint a belépő.

Öböl Music Beach, Esztergom

Az esztergomi strandok közül az Öböl Music Beachen a víz és a part is homokos, röplabda és futballpálya is van, felnőtteknek 800 forint a belépés, 12 éves kor alatt pedig ingyenes.

Palatinus tófürdő, Esztergom

A lassan mélyülő tó partja füves, vize homokos, sok árnyékkal. Felnőttek 600 forint, gyermekeknek 300 forint a belépő egy napra. Az út 1-1,5 óra autóval vagy vonattal Budapestről.

Dunabogdányi szabadstrand

A fokozatosan mélyülő vizű fürdőhely talaja homokos, kavicsos, a víztisztasága megfelelő, partja árnyékos. Szintén található itt is futball és röplabda pálya, illetve játszótér. Közúton nagyjából 40 kilométerre fekszik a főváros központjától.

Verőcei szabadstrand, Verőce

Az ugyancsak ingyenes fürdőhely már kicsivel messzebb, de még mindig 50 kilométeren belül található, víze, partja kavicsos. Valamivel kevesebb az árnyék, mint Bogdányban.

D-Beach strand, Domony

A domonyi D-Beach strand tengerparti hangulatot idéző partszakasszal rendelkezik, nagyjából 50 kilométerre a fővárostól. Partja és víze homokos, csúszdázási lehetőség, futball és röplabda pálya és játszótere is van. A felnőtt jegy 2000 forint, a kedvezményes (gyermek, nagycsaládos, nyugdíjas) jegy 1500 forint egy napra.

Vadkacsa szabadstrand, Ráckeve



Listánkra felkerült még a ráckevei ingyenek fürdőhely, ahol a víz fokozatosan mélyül, talaja kavicsos, partja füves, sok árnyékkal. Bár az út tovább tarthat, mint az eddigi helyekre, mégis közelebb van, mint a Balaton, és feltehetően nyugodtabb, kevésbé zsúfolt.

Zebegényi szabadstrand, Zebegény

A Zebegényi szabadstrand a Duna kavicsos partján, idilli környezetben várja a természet szerelmeseit - írja a strand.hu a partszakaszról. Bár 60-70 kilométer közúton az út, még mindig le lehet jutni 1,5 óra alatt Budapestről. A strand használata ingyenes.

Bánki tófürdő, Bánk

Legtávolabb a listánk szerint a bánki tófürdő fekszik Budapesttől, de még így is közelebb van 23 kilométerrel, mint a Balaton legközelebbi szabadstrandja. Vize homokos, gyorsan mélyül, partja füves, árnyékos. A tó vize nyáron a Balaton vizéhez hasonló hőfokra melegszik. A felnőtt jegy ára 800 forint, a gyerek és nyugdíjas belépő 500 forint/nap.

Címlapkép: Getty Images