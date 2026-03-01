2026. március 1. vasárnap Albin
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ezt a képet digitálisan manipulálták, hogy egy fiatal nőt ábrázoljon egy kalandos szigeten. A képet az indiai Diuban, a Naida-barlangban készítették.
HelloVidék

Örülhetnek márciusban a kalandvágyó magyarok: izgalmas túrákat szerveznek a nemzeti parkok, ezt kár lenne kihagyni

Pénzcentrum
2026. március 1. 12:34

Március a barlangok hónapja, ezért idén is átfogó, országos programsorozattal készülnek a nemzeti parkok. A 2014-ben elindított Barlangoljunk! kezdeményezés eredményeként 30 százalékkal nőtt a barlangok látogatottsága, évente mintegy félmillió regisztrált érdeklődőt vonzva. A kampány célja hazánk különleges barlangjainak bemutatása, népszerűsítése, hiszen a nemzeti park igazgatóságok nem csupán a természet élő elemeinek megőrzéséért felelősek, hanem az élettelen természeti értékek megóvása is feladatkörükbe tartozik.

A tíz magyar nemzeti park igazgatóságból öt már csaknem 1,5 milliárd forintot fordított a barlangok és a természetvédelmi szempontból jelentős mesterséges üregrendszerek, valamint az ezekhez kapcsolódó élővilág megőrzésére, megóvására. Több mint 30 bemutatóbarlang működik, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területén 7, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 16, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területén 4, a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében 4, míg a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén 6 várja az érdeklődőket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ember és a barlang kapcsolata az emberré válás folyamatáig vezethető vissza; a barlangok az emberiség legkorábbi, tartósan használt élőhelyei közé tartoztak, nem csupán lakóhelyek voltak, hanem a gondolkodás, a szimbolikus kommunikáció és a kulturális önkifejezés korai színterei is. A földtani folyamatok több százezer vagy akár több millió év alatt hozták létre azokat a képződményeket, amelyek ma is lenyűgözik az érdeklődőket, ugyanakkor ezek az értékek nem megújulók, ezért megőrzésük kiemelt természetvédelmi feladat.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a terek csak másodsorban turisztikai látványosságok, elsősorban sérülékeny természeti rendszerek, amelyek fennmaradása közös felelősségünk. E gondolatmenet mentén hívja fel a figyelmet a „Barlangoljunk!” kampány hazánk barlangjainak értékeire. Immár 12. alkalommal hirdetik meg ezt a programot; az időszak megválasztása pedig nem véletlen: március a tavasz kezdete, a téli pihenés után az emberek egyre inkább kimozdulnak.

Magyarországon jelenleg mintegy 4270 nyilvántartott barlang található, amelyek együttes hossza meghaladja a 300 kilométert. A leghosszabb barlangrendszer a Pál-völgyi, a legmélyebb a Bányász, a legrégebben kutatott, évszázadok óta látogatott az Aggteleki-karszton húzódó Baradla-barlang. A barlangok nemcsak földtani, hanem biológiai szempontból is kiemelkedő jelentőségűek: különösen fontos élőhelyei a denevéreknek, amelyek közül Magyarországon 28 faj ismert.

Ebben a hónapban a látogatók extra szakvezetésen fedezhetik fel a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban a Szemlő-hegyi-barlang különleges képződményeit és a történetét. A leghosszabb hazai barlangban, a Pál-völgyi-barlangban geológus vezeti végig az érdeklődőket, bemutatva a téli denevéreket és a környék élővilágát. Mineralógiai program keretében vetítés és kézbe fogható ásványok, kőzetek segítségével ismerkedhetnek az érdeklődők a barlangok kincseivel.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Duna-Dráva Nemzeti Parkban, az Abaligeti-barlangban fotós túra és a gyerekeknek szóló interaktív „Kis barlangász” program lesz, ahol a barlangok típusai és élővilága vár felfedezésre. A Bükki Nemzeti Parkban a Szent István-barlangban hosszú túrák indulnak, az Esztáz-kői barlang látványos cseppköveit is láthatják a résztvevők. Hangtálas relaxáció is lesz a Fekete-teremben, iskolai csoportoknak pedig március 10. és 26. között az „Ősember nyomában” GEOtúra vezet a Szeleta-barlanghoz.

Az Aggteleki Nemzeti Parkban a Baradlamanó túra keretében a résztvevők megismerkedhetnek a barlangok kialakulásával, az emberi szem számára gyakran láthatatlan élőlényekkel. A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban kedvezményes látogatás várja az érdeklődőket a Csodabogyós-barlangban, emellett a Lóczy-barlangban barangolva fedezhetők fel a különleges képződmények. A részletes programokról és időpontokról a nemzeti parkok honlapja nyújt teljes körű tájékoztatást.
Címlapkép: Getty Images
#turizmus #szabadidő #tavasz #március #programok #kirándulás #természet #hellovidék #nemzeti park #természetvédelem #barlang

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:02
12:34
12:02
11:48
11:41
Pénzcentrum
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
Kátyúpokollá váltak a magyar utak 2026-ra: sok autós kárát nem térítik meg, ezen buknak el a biztosítónál
Vagyonok mozdulhatnak meg hamarosan: ebbe teszik most a dörzsölt befektetők a nagy pénzeket - Mit tudhatnak, amit más nem?
Ez az igazság az élelmiszerárakról: Magyarországon sokkal jobban fáj egy bevásárlás a pénztárcádnak, mint hinnéd
Pofonegyszerű trükkel spórolnak vagyonokat az élelmes magyarok 2026-ban: teljesen ingyenes a dolog
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 1. vasárnap
Albin
9. hét
Március 1.
A polgári védelem világnapja
Március 1.
Az atomfegyvermentes és független Csendes-óceáni térség napja
Március 1.
Újrapapír napja
Március 1.
A haditechnikai kutatók és fejlesztők napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
2
2 hete
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
3
1 hete
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
4
3 hete
Ezen a Balaton-parti településen bújt el végleg a világ elől a magyar színészlegenda, Szombathy Gyula
5
3 napja
Közel másfél éve nem látott árhullám jöhet: látványosan áradnak a folyók Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosított
a biztosítási szerződés fontos alanya, az ő életét, testi épségét és vagyonát védi a biztosítás. Mindig ő (vagy az általa kedvezményezett) lesz jogosult a biztosító szolgáltatására, még akkor is, ha a díjat a szerződő fizeti. Személye gyakran egybeesik a szerződővel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 1. 13:02
Vagyonok mozdulhatnak meg hamarosan: ebbe teszik most a dörzsölt befektetők a nagy pénzeket - Mit tudhatnak, amit más nem?
Pénzcentrum  |  2026. március 1. 11:41
Ez történt eddig az izraeli-iráni háború második napján - Rakétatámadások, új iráni vezetés, dubai támadás és Trump fenyegetései
Agrárszektor  |  2026. március 1. 12:32
Alakul a botrány: lefoglalták a takarmányt, nincs mit enniük az állatoknak
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel