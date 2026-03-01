A hónap második felében egy vonalba kerül a Pollux, a Hold és a Jupiter, a hónap végén pedig a Hold elfedi a Regulust.
Örülhetnek márciusban a kalandvágyó magyarok: izgalmas túrákat szerveznek a nemzeti parkok, ezt kár lenne kihagyni
Március a barlangok hónapja, ezért idén is átfogó, országos programsorozattal készülnek a nemzeti parkok. A 2014-ben elindított Barlangoljunk! kezdeményezés eredményeként 30 százalékkal nőtt a barlangok látogatottsága, évente mintegy félmillió regisztrált érdeklődőt vonzva. A kampány célja hazánk különleges barlangjainak bemutatása, népszerűsítése, hiszen a nemzeti park igazgatóságok nem csupán a természet élő elemeinek megőrzéséért felelősek, hanem az élettelen természeti értékek megóvása is feladatkörükbe tartozik.
A tíz magyar nemzeti park igazgatóságból öt már csaknem 1,5 milliárd forintot fordított a barlangok és a természetvédelmi szempontból jelentős mesterséges üregrendszerek, valamint az ezekhez kapcsolódó élővilág megőrzésére, megóvására. Több mint 30 bemutatóbarlang működik, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területén 7, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 16, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területén 4, a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében 4, míg a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén 6 várja az érdeklődőket.
Az ember és a barlang kapcsolata az emberré válás folyamatáig vezethető vissza; a barlangok az emberiség legkorábbi, tartósan használt élőhelyei közé tartoztak, nem csupán lakóhelyek voltak, hanem a gondolkodás, a szimbolikus kommunikáció és a kulturális önkifejezés korai színterei is. A földtani folyamatok több százezer vagy akár több millió év alatt hozták létre azokat a képződményeket, amelyek ma is lenyűgözik az érdeklődőket, ugyanakkor ezek az értékek nem megújulók, ezért megőrzésük kiemelt természetvédelmi feladat.
Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a terek csak másodsorban turisztikai látványosságok, elsősorban sérülékeny természeti rendszerek, amelyek fennmaradása közös felelősségünk. E gondolatmenet mentén hívja fel a figyelmet a „Barlangoljunk!” kampány hazánk barlangjainak értékeire. Immár 12. alkalommal hirdetik meg ezt a programot; az időszak megválasztása pedig nem véletlen: március a tavasz kezdete, a téli pihenés után az emberek egyre inkább kimozdulnak.
Magyarországon jelenleg mintegy 4270 nyilvántartott barlang található, amelyek együttes hossza meghaladja a 300 kilométert. A leghosszabb barlangrendszer a Pál-völgyi, a legmélyebb a Bányász, a legrégebben kutatott, évszázadok óta látogatott az Aggteleki-karszton húzódó Baradla-barlang. A barlangok nemcsak földtani, hanem biológiai szempontból is kiemelkedő jelentőségűek: különösen fontos élőhelyei a denevéreknek, amelyek közül Magyarországon 28 faj ismert.
Ebben a hónapban a látogatók extra szakvezetésen fedezhetik fel a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban a Szemlő-hegyi-barlang különleges képződményeit és a történetét. A leghosszabb hazai barlangban, a Pál-völgyi-barlangban geológus vezeti végig az érdeklődőket, bemutatva a téli denevéreket és a környék élővilágát. Mineralógiai program keretében vetítés és kézbe fogható ásványok, kőzetek segítségével ismerkedhetnek az érdeklődők a barlangok kincseivel.
A Duna-Dráva Nemzeti Parkban, az Abaligeti-barlangban fotós túra és a gyerekeknek szóló interaktív „Kis barlangász” program lesz, ahol a barlangok típusai és élővilága vár felfedezésre. A Bükki Nemzeti Parkban a Szent István-barlangban hosszú túrák indulnak, az Esztáz-kői barlang látványos cseppköveit is láthatják a résztvevők. Hangtálas relaxáció is lesz a Fekete-teremben, iskolai csoportoknak pedig március 10. és 26. között az „Ősember nyomában” GEOtúra vezet a Szeleta-barlanghoz.
Az Aggteleki Nemzeti Parkban a Baradlamanó túra keretében a résztvevők megismerkedhetnek a barlangok kialakulásával, az emberi szem számára gyakran láthatatlan élőlényekkel. A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban kedvezményes látogatás várja az érdeklődőket a Csodabogyós-barlangban, emellett a Lóczy-barlangban barangolva fedezhetők fel a különleges képződmények. A részletes programokról és időpontokról a nemzeti parkok honlapja nyújt teljes körű tájékoztatást.
Hihetetlen teljesítményre képes a Balatonszárszón élő Obádovics J. Gyula professzor: a 98 esztendős matematikus az országos szenior atlétikai bajnokságon aranyérmet szerzett,
Szombattól alapjaiban változnak a horgászat szabályai a Tisza-tavon: lejár a harcsa téli tilalma, de március elejétől újabb korlátozások jönnek.
Balatonfüreden elindult a szolgálati lakások építése: két háromszintes épületben 16 modern lakás készül, zöldhomlokzatos, fenntartható kialakítással.
Hamarosan bővülhet a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyógyvizes fürdők köre: egy Mezőcsát közelében feltárt termálvíz gyógyvízzé minősítése van folyamatban.
Magyarok, férfiak és asszonyok, ezt hallgassátok! István, a király robbantja be a vidéki színház új évadát
Évadot hirdetett a zalaegerszegi színház: 6 felnőtt és 3 ifjúsági bérletes előadással, köztük filmes adaptációkkal készül a teátrum.
Barokk, rokokó, reneszánsz és későbbi korok kincsei – köztük festmények, szobrok, bútorok és könyvek – újulnak meg a szakemberek kezei alatt a veszprémi várnegyed megújítása...
Négy évvel a teljes kiszáradás után újra víz jelent meg a bicsérdi horgásztóban. A meder mélyebb részeit már összefüggő vízréteg borítja, bár a vízszint egyelőre...
Keszthely 1,6 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást nyert a Városi Strand fejlesztésére a TOP Plusz programban.
Magas a vízállás Győrben, mind a Rába, mind a Mosoni-Duna szintje jelentősen emelkedett az elmúlt hetekben. 2,5–3 méteres vízszintemelkedés várható a Duna magyar szakaszán is.
A hazai sztárkertész életmentő trükkjei: így maradnak gyönyörűek a bolti nárciszok, hóvirágok és primulák
A szupermarketek és kertészeti árudák már ontják a tavaszt: cserepes nárciszok, krókuszok és primulák ezernyi színben várják, hogy gazdára találjanak. De hogyan gondozzuk őket?
Mikor lesz a bajai vásár 2026-ban? - Minden, amit már tudni lehet a bajai hídivásár, Éjszakai Bazár, termelői vásárok kapcsán
A Bajai Éjszakai Bazár kiváló program a kimozdulásra vágyóknak is, nemcsak helyi termelők termékeit lehet megvásárolni itt, hanem találkozni, beszélgetni, enni-inni, és nézelődni.
A rendkívüli havazás után ismét megnyílt a látogatók előtt az ország egyik legszebb tőzikés erdeje, a Dobogó-erdő tanösvénye az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság területén.
Az ázsiai lódarázs után újabb inváziós faj, az ázsiai kis méhatka fenyegeti a magyar méhészeket. Bár a parazita még nem jelent meg hazánkban, a szakemberek...
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület szavazásán a zengőlegyek nyerték el az Év beporzója címet 2026-ban.
Február végén látványos mederkarbantartási munkálatok kezdődnek: indul a balatonberényi szabadstrand rehabilitációja.
Új, eddig ismeretlen parazitafajokat mutattak ki magyar kutatók a Balaton vízrendszerében és több hazai halgazdaságban.
Mikor lesz a szekszárdi vásár 2026-ban? Itt van minden dátum, Szekszárd vásár helyszíne és minden más fontos tudnivaló
A szekszárdi vásár 2026-ban is minden hónap második és negyedik hétvégéjén lesz megtartva, egyetlen kivétel a december hónap.
