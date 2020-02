Ezek most a legmegbízhatatlanabb autók a piacon: 36 ezer tulajdonos vallott

Hatalmas meglepetés az autómegbízhatósági felmérésen: nem valamelyik gigamárkánál tapasztalták a legkevesebb hibát az autókon, hanem egy új szereplőnél. A modellek szerinti toplistát az egyik Lexus vitte el, az ES-eknél rekordkevés hibát jelentettek be a tulajdonosok. Az összegzés végén európai márkák állnak, utolsó helyen a Land Rover végzett.

Elkészült a J.D. Power legfrissebb autómegbízhatósági felmérése, és a hibajelentések összegzése után a vállalat arra jutott, hogy a tavalyi évhez képest 1,9 százalékkal kevesebb meghibásodásról számoltak be az amerikai tulajdonosok a hároméves járműveiknél. Dave Sargent, a J.D. Power globális autóipari alelnöke is arról beszélt, hogy a technológia fejlődése, bonyolódása ellenére kevesebb problémáról kaptak jelentést:

Nem kétséges, hogy a hároméves járművek manapság megbízhatóbbak, mint az előző generációk. A technológia gyors fejlődéseazonban egyre nagyobb nyomást gyakorol a gyártókra megbízhatóság tekintetében, tehát nem lenne meglepő, ha a következő néhány évben a problémák száma nem csökkenne, sőt várhatóan még növekedni is fog

- vélte az alelnök. A cég már 31. éve méri a 100 járműre (PP100) egy év alatt jutó meghibásodások számát. A 2020-as tanulmány a 2017-es modellév problémáit mérte fel, az alacsonyabb pontszám a magasabb minőséget tükrözi. A felmérés 177 speciális hibát fed le, nyolc fő járműkategóriába csoportosítva. A 2020-as amerikai tanulmány 36 555 hároméves gépjármű eredeti tulajdonosának válaszain alapul. A felmérés tavaly július és november között készült.

A 2020-as tanulmány főbb megállapításai:

A járművek megbízhatósága javul, de lassabban: az ipari átlag 2020-ban 134 PP100, ami 2019-től mindössze 2 egységnyi javulást jelent. A lassulás ellenére 2020-ban született a legjobb eredmény a tanulmány történetében.

A crossoverek és a SUV-ok kicsivel problémásabbak: a crossovereknek és a SUV-okknak még mindig valamivel több problémája van, mint a többi autóknak, de a különbség szűkül. A crossover / SUV tulajdonosok átlagosan 134 PP100-at tapasztaltak most, míg a többiek 127 PP100-at. Ez jelentős csökkenés a korábbi évekhez képest. Mivel a crossoverek / SUV-ok évente az új járművek eladásának több mint felét teszik ki, kritikus fontosságú, hogy az autógyártók ugyanazt a minőségi és megbízhatóságot tudják náluk is nyújtani, mint a többi modellnél.

Az autókba épített technológia fejlődött a legjobban: az audio / kommunikáció / szórakozás / navigáció (ACEN) a legfejlettebb kategória, ám továbbra is több problémát okoz, mint a tanulmány bármely más kategóriája. A tulajdonosok továbbra is megemlítik a hangfelismerés, a Bluetooth kapcsolat és a navigációs rendszerek akadozásait.



Hatalmas rekord a Lexusnál



A legmegbízhatóbb modell a Lexus ES lett a 2020-as tanulmányban. 52 PP100-as pontszáma a valaha mért legjobb a 31 éves kutatás történetében. Idén vezették be az elektromos autók kategóriáját, amelyet a Nissan LEAF nyert meg - a modell a kompakt autók között is díjat kapott.

A márkák összesített rangsorában nem kis meglepetés született: a Hyundai prémiummárkája, a Genesis messze maga mögé utasította a többieket, 89-es pontszámmal végzett az élen. A Lexus 100 ponttal lett második, a Buick 103-mal harmadik. Őket követi a Porsche (104), a Toyota (113) és a Volkswagen (116).



A teljes márkatoplista. Forrás: J.D. Power A teljes márkatoplista. Forrás: J.D. Power

Bár a lista végére került a Volvo és a Jaguar is, előbbinél 185, utóbbinál 186 meghibásodás jutott száz autóra, de a legrosszabbul a Land Rover szerepelt, aminél ez a szám 220 volt. A Magyarországon is kedvelt márkák közül a Fiat és a Jeep szinte azonos mennyiségű hibát produkált (160 illetve 159). Itt érdemes megjegyezni, hogy például a Suzuki nem vett részt a mérésben, ahogy a Tesla is megtagadta a részvételt.