Erre 40 éve nem volt példa: valami nem oké a Balaton vízminőségével

A Balaton tavaly nyár végi algásodása többek között a globális klíma- és az ökoszisztéma változásának a következménye, amihez hozzájárult az új vízszint-szabályozási rend is. A szakemberek szerint emiatt az idén és a jövőben is számítani lehet hasonló vízvirágzásra, különböző jövevény fajok megjelenésére, míg más növény- vagy állatfajok eltűnhetnek. Többek között erről is szó volt a Balaton Fejlesztési Tanács járvány miatt elhalasztott, majd online megtartott Víz Világnapi Konferenciáján a napokban, amiről a HelloVidék is tudósított.

A Balaton megfelelő vízminősége csak akkor lehet hosszútávon fenntartható, ha jól működik az ökoszisztéma. A szakemberek ezért elsősorban azt szeretnék megérteni és értelmezni, hogy a tóban élő ökológiai közösség hogyan viselkedik, hogyan hat rájuk például a klímaváltozás, a környezeti problémák és más jelenségek.

Az ember nagyon sokféleképpen hathat a környezetére, ám ha bármit teszünk a természettel, az nem feltétlenül csak és kizárólag problémák sorozatát eredményezheti, hanem rengeteg negatív és pozitív kölcsönhatás is kialakulhat. Ebben a megközelítésben nem az a legfontosabb kérdés, hogy egyes fajok hogyan reagálnak a klímaváltozásra, hanem az, hogy miként hat ez az egész ökológiai rendszerre. Ilyen értelemben egyes fajok kipusztulása vagy megjelenése talán annak a jele, hogy maga a rendszer próbál alkalmazkodni a megváltozott viszonyokhoz

- mondta el az online tanácskozáson dr. Jordán Ferenc, a Balatoni Limnológiai Intézet igazgatója, aki az ember és környezet között kialakult, igen bonyolult és összetett kapcsolatrendszert próbálta bemutatni, ami nem véletlenül évek óta az egyik legnagyobb konfliktus forrás a természetvédelem és a politika között.

Hozzátette azt, hogy valamilyen mértékű fajlecserélődés teljesen természetes folyamat, de egyáltalán nem mindegy, hogy mit teszünk ma a környezetünkért. Hogy miért? Mert a mai tevékenységeink hatását talán nem 5 vagy 10 év múlva, hanem csak 50 vagy 100 esztendő elteltével fogjuk mi, a gyerekeink vagy az unokáink látni és tapasztalni. A természet egyszerűen így működik.

Címlapkép: Getty Images