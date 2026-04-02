LILLAFÜRED,MAGYARORSZÁG - 2018. MÁJUS 02: Légifelvétel a lillafüredi várról. Lillafüred az egyik legszebb természeti környezet, Miskolc közelében, a Bükki-hegység keleti részén, Magyarországon.
Utazás

Nagyon fontos változás lépett életbe az országbérleteknél: erre kell figyelni mostantól

Pénzcentrum
2026. április 2. 08:55

Miskolc a harmadik magyar nagyváros, ahol országbérlettel lehet utazni a helyi járatokon. 

Budapest és Debrecen után 2026. április 1-jétől Miskolcon is elfogadják az ország- és vármegyebérleteket a helyi közösségi közlekedésben. A rendszer kölcsönös lesz, így az új megállapodás értelmében a miskolci bérletekkel is lehet majd utazni a városon belül közlekedő helyközi buszokon és vonatokon.

A miskolci polgármester kezdeményezésére létrejött újítás már a tavaszi szünettől egyszerűbbé és sok esetben olcsóbbá teszi a mindennapi utazást. A fejlesztés az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a MÁV-csoport együttműködésével valósul meg. A kölcsönös elfogadás különösen azoknak jelent nagy segítséget, akik napi szinten ingáznak, és rendszeresen kombinálják a helyi, illetve az elővárosi járatokat.

Az egységesített tarifaközösség mentesíti az utasokat a felesleges adminisztrációtól és a többszörös jegyvásárlástól. Az intézkedés nem titkolt célja, hogy a kényelmesebb és rugalmasabb közösségi közlekedés valódi, versenyképes alternatívát nyújtson az egyéni autózással szemben.
#utazás #közlekedés #MÁV #vonat #busz #miskolc #közösségi közlekedés #bérlet #utasok #tavaszi szünet #2026

Token
Biztonsági eszköz, amely egy pár percig érvényes jelszót generál, ezt az internetbank alkalmazásba történő belépéskor kell megadni. A token egy kódgenerátor, amely egy - a használat időpontjától és a token sorozatszámától függő - egyszer felhasználható (kb. 30 másodpercig érvényes) kódot szolgáltat. Biztonságos módja lehet az internetes és mobil bankolásnak valamint a befektetési számlák kezelésének, hiszen a megjelenő kódot csak a tulajdonos láthatja. 

