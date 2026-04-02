Nagyon fontos változás lépett életbe az országbérleteknél: erre kell figyelni mostantól

Miskolc a harmadik magyar nagyváros, ahol országbérlettel lehet utazni a helyi járatokon.

Budapest és Debrecen után 2026. április 1-jétől Miskolcon is elfogadják az ország- és vármegyebérleteket a helyi közösségi közlekedésben. A rendszer kölcsönös lesz, így az új megállapodás értelmében a miskolci bérletekkel is lehet majd utazni a városon belül közlekedő helyközi buszokon és vonatokon.

A miskolci polgármester kezdeményezésére létrejött újítás már a tavaszi szünettől egyszerűbbé és sok esetben olcsóbbá teszi a mindennapi utazást. A fejlesztés az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a MÁV-csoport együttműködésével valósul meg. A kölcsönös elfogadás különösen azoknak jelent nagy segítséget, akik napi szinten ingáznak, és rendszeresen kombinálják a helyi, illetve az elővárosi járatokat.

Az egységesített tarifaközösség mentesíti az utasokat a felesleges adminisztrációtól és a többszörös jegyvásárlástól. Az intézkedés nem titkolt célja, hogy a kényelmesebb és rugalmasabb közösségi közlekedés valódi, versenyképes alternatívát nyújtson az egyéni autózással szemben.