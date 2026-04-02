Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.
Nagyon fontos változás lépett életbe az országbérleteknél: erre kell figyelni mostantól
Miskolc a harmadik magyar nagyváros, ahol országbérlettel lehet utazni a helyi járatokon.
Budapest és Debrecen után 2026. április 1-jétől Miskolcon is elfogadják az ország- és vármegyebérleteket a helyi közösségi közlekedésben. A rendszer kölcsönös lesz, így az új megállapodás értelmében a miskolci bérletekkel is lehet majd utazni a városon belül közlekedő helyközi buszokon és vonatokon.
A miskolci polgármester kezdeményezésére létrejött újítás már a tavaszi szünettől egyszerűbbé és sok esetben olcsóbbá teszi a mindennapi utazást. A fejlesztés az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a MÁV-csoport együttműködésével valósul meg. A kölcsönös elfogadás különösen azoknak jelent nagy segítséget, akik napi szinten ingáznak, és rendszeresen kombinálják a helyi, illetve az elővárosi járatokat.
Az egységesített tarifaközösség mentesíti az utasokat a felesleges adminisztrációtól és a többszörös jegyvásárlástól. Az intézkedés nem titkolt célja, hogy a kényelmesebb és rugalmasabb közösségi közlekedés valódi, versenyképes alternatívát nyújtson az egyéni autózással szemben.
Kinti programot tervezel húsvétkor? Most futott be a friss jelentés, erre mindenképpen figyelned kell
Húsvétvasárnap sok napsütésre számíthatunk a térségben, nagyobb csapadék sem várható.
Az Erzsébet híd mosásával veszi kezdetét a Budapesti Közművek FKF köztisztasági divíziójának tavaszi hídmosási programja.
Letarolta a háború a világ egyik legvonzóbb turistaparadicsomát: elképesztő tempóban ürülnek ki a szállodák
Dubajban az éttermek bevételei akár 80 százalékkal is visszaestek, a szállodák kihasználtsága pedig a megszokott töredékére zuhant.
Százezres csekket is kaphatnak a nyaralók a népszerű európai városban: erre a szigorú szabályra kevesen készülnek fel
Velence idén áprilistól ismét belépődíjat szed az egynapos turistáktól, ráadásul a rendszert a korábbinál több napra terjesztették ki.
A húsvéti hosszú hétvége és a tavaszi iskolaszünet idején jelentősen módosul a fővárosi közösségi közlekedés menetrendje.
Lezuhant egy orosz katonai szállítórepülőgép az Ukrajnától elcsatolt Krím félszigeten.
Az észak-magyarországi régió és a klasszikus fürdővárosok a legnépszerűbbek a négynapos hosszú hétvégén a magyar vendégek körében.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzést adott ki Magyarország észak-nyugati területére kedd éjfélig.
Megszólalt a FlixBus-alelnök: azonnal olcsóbb lenne a tömegközlekedés, ha ezt meglépné a magyar kormány
A kelet‑európai közlekedési piac átalakulóban van: ahol megnyílik a buszos piac, hónapok alatt új járatok, új hálózatok és új üzleti modellek jelennek meg.
húsvét egyre inkább a nyári szezon előfutára: idén közel ötödével nőtt a foglalások száma.
Óriási bejelentést tett a fapados óriás: 15 vadonatúj álomúti célra repülhetünk Magyarországról a nyáron
Minden eddiginél nagyobb budapesti nyári kínálattal készül a Wizz Air.
Horvátországba, Szlovéniába utazol tavasszal? Súlyos hírünk van, drasztikus üzemanyag-korlátozásra szánta el magát a helyi kormány
Már nemcsak az útvonalat, hanem a tankolást is érdemes előre megtervezni.