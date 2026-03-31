Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzést adott ki Magyarország észak-nyugati területére kedd éjfélig.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 31.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. március 31.
Névnap
Árpád
Friss hírek
- Megszólalt a FlixBus-alelnök: azonnal olcsóbb lenne a tömegközlekedés, ha ezt meglépné a magyar kormány
- Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
- Kiderült a kényelmetlen igazság: hiába a szakértők figyelmeztetése, az emberek nagy része hanyagolja ezt a pofonegyszerű napi rutint
- Horvátországba, Szlovéniába utazol tavasszal? Súlyos hírünk van, drasztikus üzemanyag-korlátozásra szánta el magát a helyi kormány
- Minden a húsvétról szól most: bevásárlási roham, durva boltzárak és közel teltházas hotelek várják a magyarokat a hosszú hétvégén
- Észrevétlenül férkőzött be a magyarok életébe a mesterséges intelligencia: egy nagyszabású hazai kutatás most minden titokra fényt derít
Deviza árfolyam
EUR: 386.37 Ft
CHF: 421.85 Ft
GBP: 444.76 Ft
USD: 336.9 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 35020 Ft
MOL: 4012 Ft
RICHTER: 11900 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.04.01: Északkelet felől csökken a felhőzet, a képződő gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap. Helyenként eső, zápor is kialakulhat, délután már minimális a csapadék esélye. Az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül, több helyen megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős és szélcsendes északi határnál gyenge fagy sem kizárt. Délután 9, 16 fokra van kilátás.
2026.04.02: A délelőtt lehet a naposabb, délutánra sok gomolyfelhő képződhet a fátyolfelhők mellett. Néhol záporeső előfordulhat. Az északi, északkeleti szelet továbbra is sokfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten erős lökések kísérik. Hajnalban 0, +7, délután 10, 17 fok valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
A magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatunk. Ilyen változás lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. (2026.03.30)
Megszólalt a FlixBus-alelnök: azonnal olcsóbb lenne a tömegközlekedés, ha ezt meglépné a magyar kormány
A kelet‑európai közlekedési piac átalakulóban van: ahol megnyílik a buszos piac, hónapok alatt új járatok, új hálózatok és új üzleti modellek jelennek meg.
húsvét egyre inkább a nyári szezon előfutára: idén közel ötödével nőtt a foglalások száma.
Óriási bejelentést tett a fapados óriás: 15 vadonatúj álomúti célra repülhetünk Magyarországról a nyáron
Minden eddiginél nagyobb budapesti nyári kínálattal készül a Wizz Air.
Horvátországba, Szlovéniába utazol tavasszal? Súlyos hírünk van, drasztikus üzemanyag-korlátozásra szánta el magát a helyi kormány
Már nemcsak az útvonalat, hanem a tankolást is érdemes előre megtervezni.
Durva áremelés és kőkemény szigorítás jön a világ legnépszerűbb hegycsúcsán: sokan el is felejthetik a mászást
Megkezdődött a Himalája tavaszi mászószezonja, miközben Nepál szigorúbb szabályok és magasabb díjak bevezetését tervezi a Mount Everest meghódítására készülők számára.
Rendkívüli bejelentést tett a vasúttársaság: teljesen megbénult a forgalom az egyik legfontosabb magyar állomáson
A biztosítóberendezés meghibásodása miatt teljesen leállt a forgalom a szombathelyi vasútállomáson.
A balatoni turizmus legnagyobb kihívását idén is a munkaerőhiány, valamint a megváltozott munkavállalói és vendégszokások jelentik.
A Pénzcentrum 2026. március 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Riasztó fordulatot vesz az időjárás: kiadós csapadék érkezik, kiderült, mely népszerű vidékeken lesz a legzordabb a helyzet
Hétfőn az ország nagy részén felhős, csapadékos időre kell számítani. Különösen a déli és keleti tájakon várható kiadós esőzés.
Kellemetlen lesz az időjárás Magyarországon: pillanatok alatt borulhat sötétbe az ég, durva szél érkezik
Hétfőn továbbra is változékony, kora tavaszra jellemző idő várható Magyarországon.
A hibát a szakemberek még vasárnap délelőtt kijavították, azóta a rendszer ismét a valós adatok alapján működik.
Hatalmas hibát vétett a hazai vasúttársaság: váratlan kártérítés hullhat a magyar utasok ölébe az óraátállítás miatt
A tavaszi óraátállítás technikai zavart okozott a MÁV utastájékoztató rendszerében. A hiba miatt a felületek tévesen hatvanperces késést jeleztek szinte az összes járatnál.
A Pénzcentrum 2026. március 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az órákat hajnali kettőkor három órára állítják előre, a váltás miatt pedig módosul a MÁV, a Volánbusz és a BKK éjszakai, illetve hajnali járatainak menetrendje.
A budapesti repülőtéren nap mint nap olyan összegek és luxusigények mozognak a háttérben, amelyekről a legtöbb utasnak fogalma sincs.
Brutális széllökések teszik tönkre a pihenést: komoly veszélybe kerülhet a közlekedés ebben a hazai régióban
Szeles, változékony idővel zárul a hétvége, többfelé esővel, záporokkal, sőt a hegyekben még hóval is
A Pénzcentrum 2026. március 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Brutális áremelkedés rázta meg a nemzetközi légiközlekedést: márciusban egyes Ázsia–Európa útvonalakon több mint 560%-kal ugrottak meg a repülőjegyárak.
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.