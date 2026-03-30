Rendkívüli bejelentést tett a vasúttársaság: teljesen megbénult a forgalom az egyik legfontosabb magyar állomáson

A biztosítóberendezés meghibásodása miatt teljesen leállt a forgalom a szombathelyi vasútállomáson. A pályaudvar egyelőre nem indít és nem fogad vonatokat, emiatt az érintett vonalakon jelentős késésekre és vonatpótló buszos közlekedésre kell számítani.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a műszaki probléma miatt elsősorban a délelőtti Savaria és Bakony InterCity, valamint a Pannónia InterRégió járatok esetében nő meg jelentősen a menetidő - számol be a Savariaforum.

A fennakadás miatt több vonat közlekedési rendje is módosult. A Celldömölkről Szombathelyre 8:05-kor elindult járat csak Sárvárig közlekedett. Az utasok a Volánbusz egyik menetrend szerinti járatával utazhatnak tovább, amely a helyzetre való tekintettel rendkívüli megállóként betér a sárvári vasútállomáshoz is.

A Szombathelyről Ajkára 8:41-kor induló Bakony InterCity helyett Sárvárig vonatpótló buszok viszik az utazókat, akik onnan tudnak átszállni a vonatra.

A Pannónia InterRégió vonalán ugyancsak vonatpótló autóbuszok álltak forgalomba. A Nagykanizsáról Szombathelyre 7:05-kor indult vonat utasait Zalaszentivántól szállítják busszal, a Szombathelyről Pécsre 9:12-kor induló járat utasait pedig Zalaszentivánig viszik a pótlóbuszok.