Hidasnémeti vasútállomás, Magyar Államvasutak vonatai
Utazás

Rendkívüli bejelentést tett a vasúttársaság: teljesen megbénult a forgalom az egyik legfontosabb magyar állomáson

Pénzcentrum
2026. március 30. 10:05

A biztosítóberendezés meghibásodása miatt teljesen leállt a forgalom a szombathelyi vasútállomáson. A pályaudvar egyelőre nem indít és nem fogad vonatokat, emiatt az érintett vonalakon jelentős késésekre és vonatpótló buszos közlekedésre kell számítani.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a műszaki probléma miatt elsősorban a délelőtti Savaria és Bakony InterCity, valamint a Pannónia InterRégió járatok esetében nő meg jelentősen a menetidő - számol be a Savariaforum.

A fennakadás miatt több vonat közlekedési rendje is módosult. A Celldömölkről Szombathelyre 8:05-kor elindult járat csak Sárvárig közlekedett. Az utasok a Volánbusz egyik menetrend szerinti járatával utazhatnak tovább, amely a helyzetre való tekintettel rendkívüli megállóként betér a sárvári vasútállomáshoz is.

A Szombathelyről Ajkára 8:41-kor induló Bakony InterCity helyett Sárvárig vonatpótló buszok viszik az utazókat, akik onnan tudnak átszállni a vonatra.

A Pannónia InterRégió vonalán ugyancsak vonatpótló autóbuszok álltak forgalomba. A Nagykanizsáról Szombathelyre 7:05-kor indult vonat utasait Zalaszentivántól szállítják busszal, a Szombathelyről Pécsre 9:12-kor induló járat utasait pedig Zalaszentivánig viszik a pótlóbuszok.
#utazás #közlekedés #vonat #vasút #busz #volán #késés #utas #szombathely #vonatközlekedés #vonatok

FRISS HÍREK
Több friss hír
11:04
10:53
10:33
10:15
10:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 29.
Óriási pilates lázban ég Magyarország: gombamód nyílnak a stúdiók, vagyonokat költenek rá az emberek - mi kerül ezen ennyibe?
2026. március 30.
Szigorítás jöhet a hazai jogosítványoknál: ha meglépik, ilyen autókat többé nem lehet majd vezetni
2026. március 30.
Hihetetlen, milyen lehetőségeket hagytak elúszni a befektetők a Cápák között fináléjában
2026. március 29.
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettségük van: kapkodnak értük a cégek és még jól is fizetnek
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell
2
1 hete
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
3
1 hete
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
4
5 napja
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
5
3 hete
Lépett az EU, komoly változás jön az utazási irodáknál: a csomagajánlatokat érinti
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 10:53
Ilyen lottó még sosem volt Magyarországon: ledobta a bombát a Szerencsejáték, elképesztő, hogyan lehet nyerni az új szelvényekkel
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 10:03
Szigorítás jöhet a hazai jogosítványoknál: ha meglépik, ilyen autókat többé nem lehet majd vezetni
Agrárszektor  |  2026. március 30. 10:28
Óriási razzia a magyar boltokban: rengeteg húsvéti kedvenc megbukott