Egy TikTokon felkapott desszert robbant be a Lidl kínálatába: a mangós és pisztáciás tortaszelet.
Az élelmiszerek 80 százalékát hazai forrásokból szerezzük be (x)
A hat nagy, nemzetközi háttérrel működő élelmiszer kiskereskedelmi láncnál forgalmazott élelmiszer-termékek döntő többsége hazai forrásból származik, és vannak olyan árucsoportok, ahol a 90 százalékot messze meghaladja a magyar termékek aránya. Ilyenek például a tej, a liszt, a tojás, a friss csirkehús, szezonban pedig a burgonya és a legtöbb zöldség és gyümölcs is.
A Magyarországon működő hat nagy nemzetközi háttérrel működő élelmiszer kiskereskedelmi lánc (Aldi, Auchan, Lidl, PENNY, SPAR, Tesco) élelmiszer-beszerzéseinek mintegy 80 százaléka a zöldség-gyümölcs szezonban hazai forrásból származik, de vannak olyan termékpályák, ahol ez az arány a 90 százalékot is bőven meghaladja. Tipikusan ilyen termék a tej, a liszt, a pékáru, a tojás, a friss csirkehús, vagy az év nagy részében (a nyári hónapok kivételével) a burgonya is, vagyis olyan élelmiszerek, amelyek szinte minden nap előfordulnak az asztalunkon.
A hat nagy cég legnagyobb magyar beszállítói a magyar élelmiszergyártás zászlóshajói: Alföldi Tej Kft., Sole Mizo Zrt., Taravis Kft., Naszálytej Zrt., Kométa 99 Zrt., Félegyházi pékség Kft., Zalaco Sütőipari Zrt., Pick Szeged Zrt., Tranzit-Food Kft., Gallicoop Zrt., vagy az MCS Vágóhíd Zrt. A tejek esetében például kijelenthető, hogy a hat nagy cég összes magyarországi forgalmában 90 százalék feletti a magyar tej felhasználása.
Az élelmiszer beszerzések hazai részarányának ingadozása javarészt abból származik, hogy a szezonális termékek Magyarországon történő beszerzése az év jelentős részében fizikai akadályba ütközik, vagyis itthon nincs is, nem terem, nem gyártja, nem csomagolja, nem szeleteli senki, mégis vannak, akik megvennék. Szezonban azonban nemcsak a polcokon levő tej, liszt, tojás vagy burgonya származik szinte kizárólag (több mint 90 százalékban) Magyarországról, de a dinnye, répa, alma, cseresznye, és a lecsóhoz való paradicsom és paprika is.
A 80 százalék körüli hazai beszerzési arány az élelmiszerek esetében különösen annak fényében tekinthető magas értéknek, hogy vannak olyan élelmiszer termékek, amelyek Magyarországon alapvetően nem hozzáférhetők, mégis szeretjük, és kisebb-nagyobb mennyiségben vásároljuk ezeket. Közöttük vannak értelemszerűen a déli gyümölcsök, vagy olyan delikát termékek, amelyek nem helyettesítik, hanem kiegészítik a magyar termékkínálatot, mint a francia sajt, vagy a serrano sonka.
Vannak természetesen olyan termékek is, amelyek hazai előállítása örvendetes lenne, Magyarország mégsem állít belőle elő annyit, amennyit a magyar fogyasztók megvásárolnának.
Megkezdődött a tavaszi roham: így készülnek a húsvétra, választásokra a magyar cukrászdák - Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban
A szakértő szerint a hazai epret egyre inkább kiszorítja a mangó a fagyizókban, és 2026-ban visszatérhetnek a kedvelt csokolédés ízek.
Csoki és parfüm helyett valami egészen mást visznek halomszámra a magyarok: teljesen átalakult a tavaszi szezon
A tavaszi hosszú hétvége egyre inkább a felkészülés időszaka lett: a kerti munkák, az aktív szabadidős programok és a tudatos, hosszú távú otthoni beruházások kerülnek...
Felejtsd el az olcsó húsvéti sonkát: a húsipari szakértő elárulta, miért fizethetünk rá a spórolásra
Húsvéti sonkavásárlás 2026: Kötözött vagy gyorspácolt, áztatva vagy főzve, olcsón vagy horror áron – mutatjuk, mire érdemes figyelni az ünnepi asztalra kerülő sonka kiválasztásakor
A Mountex úgy határozott, hogy a választás napján minden boltját zárva tartja, annak érdekében, hogy mindenki kényelmesen szavazhasson.
Nemzetközi piacterek diktálták a tempót a magyar csomaglogisztikai piac szereplőinek 2025-ben.
A hazai édességeladások továbbra is jelentősek a húsvéti időszakban, ilyenkor jellemzően 15-20%-kal magasabb az év többi részéhez képest.
Fájó pofont kapott a gigantikus cipőmárka: a keleti piacon dőlhet el a cég sorsa, nagyon borúsak a kilátások
A cég kilátásai és a kínai piac gyengesége továbbra is nyomást helyez a vállalatra.
A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók esetében egészségügyi kockázatot jelenthet.
A 150 euró alatti vámmentesség miatt tavaly 5,8 milliárd csomag érkezett az EU-ba, többségük Kínából.
Komoly korlátozást vezetett be a Lidl: csak pár napig és limitált mennyiségben vehető ez a két sztártermék
Nem mindennapi akcióval jelentkezett a Lidl: a diszkontlánc ezúttal a kerti sütés-főzés rajongóit célozza meg különleges kínálatával.
Rendkívüli nyitvatartást jelentett be az ünnepekre a magyar ételfutár cég: erre készülhetnek a magyarok húsvétkor
A rendelhetőség így kizárólag a kiválasztott éttermek egyedi nyitvatartásától függ.
Meglepő fordulat a magyar boltokban: kiderült az igazság a húsvéti árakról, erre kevesen számítottak
A hagyományosan húsvéti ételek, a sonka, a tojás, vagy a torma javarészt a tavalyi áron, vagy annál is alacsonyabban kaphatók a nagy kereskedelmi láncok üzleteiben.
Bár a boltok polcain minden adott a húsvéti nagybevásárláshoz, a háttérben jóval összetettebb folyamatok zajlanak.
Durva drágulás jön a hazai üzletekben: kilőtt annak az alapanyagnak az ára, ami szinte minden termékhez kell
Az iráni konfliktus okozta kőolajpiaci zavarok miatt drasztikusan, akár 50-100 százalékkal is megugrott a műanyagipari alapanyagok ára.
Ezeket a konyhai robotgépeket legtöbben megbánják vásárlás után: hamar kiderül, hogy csak kidobott pénz
A kínálat óriási, ezért mielőtt a kosarunkba emelünk egy darabot, jobb átgondolni, hogy valóban ki tudjuk-e használni a sok funkciót.
Csúnyán ráfarag, aki idén is a megszokott boltokba indul húsvétkor: mutatjuk a Lidl, Aldi, Tesco, Penny tavaszi rendkívüli nyitvatartását
Mutatjuk a húsvéti boltzár részleteit: így alakul a nyitvatartás, és itt vásárolhatsz, ha mégis szükséges.
Váratlan fordulat a húsvéti bevásárlásnál: ezekért az ajándékokért indul meg a roham az utolsó héten
A húsvéti ajándékozás továbbra is stabil része a kisgyermekes családok életének: egy friss friss kutatás szerint a szülők többsége legfeljebb 10 ezer forintot szán ajándékra.
Egyszerre erősíti saját márkás húskészítményeit és bővíti a gyors, azonnal fogyasztható ételek kínálatát a boltlánc.