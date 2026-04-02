Színes festett húsvéti tojások a hagyományos piacon
HelloVidék

Sokkoló látvány a vidéki húsvéti vásárban: hiába a régi árak, szinte senki sem vesz semmit

HelloVidék
2026. április 2. 10:15

Hiába a színes kínálat és a tavaszi napsütés, egyelőre nem a látogatók, hanem az időjárás uralja a hangulatot Szombathely főterén. Az erős szél jelentősen visszavetette a forgalmat a húsvéti vásárban, ahol a kitelepült árusok egyelőre kevés érdeklődővel találkoznak.

A szombathelyi húsváti vásár hivatalosan már múlt péntek óta várja a látogatókat, a gyakorlatban azonban még a hét közepén is inkább csak lézengtek az emberek a standok között. A több mint negyven éve bőrdíszműves termékekkel foglalkozó Balogh Zoltán szerint a szél komoly visszatartó erő: sokan egyszerűen nem maradnak meg a nyitott téren - írta a Vaol.

Nemcsak ő panaszkodott a hűvös és szeles időjárásra: a kürtőskalácsos standnál is hasonló tapasztalatokról számoltak be. Bár az árak nem változtak – egy kürtőskalács idén is 2500–3000 forintba kerül –, a vásárlók száma elmarad a várttól.

Húsvéti vásár 2026: kevés a látogató a szél miatt, pedig lehetne enni, inni, szórakozni!

Akadnak azért kivételek: a különleges, hosszú érlelésű sajtokat kínáló árusnál már feltűntek érdeklődők, igaz, külföldi vendégből egyelőre kevés érkezett. A beszámolók szerint inkább csak nézelődnek a turisták, vásárlásra ritkábban kerül sor.

A vásár kínálata egyébként a megszokott: kézműves termékek, húsvéti díszek, ételek-italok és különféle portékák sorakoznak a pavilonokban. A programok egy része azonban még nem indult el – a húsvéti élménypark például a kedvezőtlen időjárás miatt zárva maradt. A szervezők és az árusok most abban bíznak, hogy a hétvégére mérséklődik a szél, és vele együtt megérkeznek a látogatók is. Addig azonban úgy tűnik, a húsvéti vásár sorsát egyelőre az időjárás alakítja.
 
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:27
20:03
19:33
19:02
18:33
Pénzcentrum
Sorra tűnnek el a pénzek a magyarok bankszámláiról: sokan csak későn veszik észre, mi történt velük
Fogyókúrás csodafegyver vagy veszélyes illúzió? Ezt tudják a havi 180 ezer forintos terápiás gyógyszerek
Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni
Súlyos hibát követ el, aki most nyúl a befektetéseihez: így lehet elkerülni a totális krachot a pánik közepén
Megkezdődött a tavaszi roham: így készülnek a húsvétra, választásokra a magyar cukrászdák - Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Szomorú hírt közöltek: bezárt hazánk egyik legnépszerűbb arborétuma
2
2 hete
Évtizedes rejtély oldódott meg a Hévízi-tó körül: most kiderül, mik rejtőznek a mélyben
3
3 hete
Elképesztő kis ragadozó bukkant fel Somogyban: elolvadsz tőle, ha meglátod + Videó
4
1 hete
Így készül a placki, az ősi paraszti konyha filléres fogása: tartalmas étel néhány egyszerű alapanyagból
5
3 hete
Elképesztő tulipánkert nyílik Pesttől másfél órányira: hamarosan 60 ezer virág közt sétálhatunk
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 5. 19:02
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
Pénzcentrum  |  2026. április 5. 18:04
Kvíz: Fel tudod még idézni Jézus életének a történetét? Tedd próbára, mire emlékszel a Bibliából!
Agrárszektor  |  2026. április 5. 18:29
Ami vasárnap történt itthon, olyan még egyszer sem volt az évben