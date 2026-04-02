Sokkoló látvány a vidéki húsvéti vásárban: hiába a régi árak, szinte senki sem vesz semmit

Hiába a színes kínálat és a tavaszi napsütés, egyelőre nem a látogatók, hanem az időjárás uralja a hangulatot Szombathely főterén. Az erős szél jelentősen visszavetette a forgalmat a húsvéti vásárban, ahol a kitelepült árusok egyelőre kevés érdeklődővel találkoznak.

A szombathelyi húsváti vásár hivatalosan már múlt péntek óta várja a látogatókat, a gyakorlatban azonban még a hét közepén is inkább csak lézengtek az emberek a standok között. A több mint negyven éve bőrdíszműves termékekkel foglalkozó Balogh Zoltán szerint a szél komoly visszatartó erő: sokan egyszerűen nem maradnak meg a nyitott téren - írta a Vaol.

Nemcsak ő panaszkodott a hűvös és szeles időjárásra: a kürtőskalácsos standnál is hasonló tapasztalatokról számoltak be. Bár az árak nem változtak – egy kürtőskalács idén is 2500–3000 forintba kerül –, a vásárlók száma elmarad a várttól.

Akadnak azért kivételek: a különleges, hosszú érlelésű sajtokat kínáló árusnál már feltűntek érdeklődők, igaz, külföldi vendégből egyelőre kevés érkezett. A beszámolók szerint inkább csak nézelődnek a turisták, vásárlásra ritkábban kerül sor.

A vásár kínálata egyébként a megszokott: kézműves termékek, húsvéti díszek, ételek-italok és különféle portékák sorakoznak a pavilonokban. A programok egy része azonban még nem indult el – a húsvéti élménypark például a kedvezőtlen időjárás miatt zárva maradt. A szervezők és az árusok most abban bíznak, hogy a hétvégére mérséklődik a szél, és vele együtt megérkeznek a látogatók is. Addig azonban úgy tűnik, a húsvéti vásár sorsát egyelőre az időjárás alakítja.

